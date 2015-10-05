ИМХО голоду не буде, буде суттєвий ріст цін, як на картоплю минулого року.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 10:31
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Нед 01 чер, 2025 10:44
Думаю, долар мав би зараз рівнятись до яблук))
Ну тут якби напрошується долар пА100?
Чи не факт?
І його спокійно можна тримати пАпііісять(максимум) до кінця війни?
Додано: Нед 01 чер, 2025 10:46
Додано: Нед 01 чер, 2025 10:48
Re: Психологія та інші цікавинки
Ріст цін на їжу в доларах/євро буде в рази, як яйця в США з 20 центів виросли були до 50-70, а зараз трохи впали до 35.
Щодо курсу, то тут я оптиміст, не бачу причин бути йому вище 50 як мінімум до жовтня 2026
На голих жирах особливо не проживеш
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