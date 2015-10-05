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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 489490491492
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:31

Re: Психологія та інші цікавинки

  yama написав:Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ?

ИМХО голоду не буде, буде суттєвий ріст цін, як на картоплю минулого року.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:44

Думаю, долар мав би зараз рівнятись до яблук))

  Дюрі-бачі написав:
  yama написав:Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ?

ИМХО голоду не буде, буде суттєвий ріст цін, як на картоплю минулого року.

Ну тут якби напрошується долар пА100?
Чи не факт?
І його спокійно можна тримати пАпііісять(максимум) до кінця війни?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:46

  yama написав:Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ? Наприклад посуха в Європі ( і Україні , бо Україна це Європа)

Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:48

Re: Психологія та інші цікавинки

  Успіх написав:Ну тут якби напрошується долар пА100?
Чи не факт?
І його спокійно можна тримати пАпііісять(максимум) до кінця війни

Ріст цін на їжу в доларах/євро буде в рази, як яйця в США з 20 центів виросли були до 50-70, а зараз трохи впали до 35.
Щодо курсу, то тут я оптиміст, не бачу причин бути йому вище 50 як мінімум до жовтня 2026
  Сибарит написав:Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем.

На голих жирах особливо не проживеш
Дюрі-бачі
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