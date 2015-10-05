Додано: Нед 01 чер, 2025 11:36

Wirująświatła написав: Курс вроде на другой ветке обсуждается Курс вроде на другой ветке обсуждается

Wirująświatła написав: Доллар па 100 это ещё оптимистично. Доллар па 100 это ещё оптимистично.

Wirująświatła написав: насрать на жителей Марса думаю понятно уже всем... насрать на жителей Марса думаю понятно уже всем...

А тут у нас - ол-ін-клюзів!)))Дюрі-бачі бачить долар пА50 до жовтня 2026, а ти вже х2 малюєш))) Як так?©😁Щось тут згадується вірш Т.Г.Шевчека(підставляй всюди "на Марсі/пересічні марсіани" - і виходить вірш про сучасний стан життя марсіан)Якби ви знали, паничі,Де люде плачуть живучи,То ви б елегій не творилиТа марне Бога б не хвалили,На наші сльози сміючись.За що, не знаю, називаютьХатину в гаї тихим раєм.Я в хаті мучився колись,Мої там сльози пролились,Найперші сльози; я не знаю,Чи єсть у Бога люте зло!Що б у тій хаті не жило?А хату раєм називають!Не називаю її раєм,Тії хатиночки у гаїНад чистим ставом край села.Мене там мати повилаІ, повиваючи, співала,Свою нудьгу переливалаВ свою дитину... В тім гаю,У тій хатині, у раю,Я бачив пекло... Там неволя,Робота тяжкая, ніколиІ помолитись не дають.Там матір добрую мою,Ще молодую, у могилуНужда та праця положила.Там батько, плачучи з дітьми(А ми малі були і голі),Не витерпів лихої долі,Умер на панщині!.. А миРозлізлися межи людьми,Мов мишенята. Я до школи —Носити воду школярам.Брати на панщину ходили,Поки лоби їм поголили!А сестри! сестри! Горе вам,Мої голубки молодії,Для кого в світі живете?Ви в наймах виросли чужії,У наймах коси побіліють,У наймах, сестри, й умрете!Мені аж страшно, як згадаюОту хатину край села!Такії, Боже наш, ділаМи творимо у нашім раїНа праведній Твоїй землі!А в Тебе другого благаєм,З братами тихо живемо,Лани братами оремоІ їх сльозами поливаєм.А може, й те ще... Ні, не знаю,А так здається... сам єси...(Бо без Твоєї, Боже, воліМи б не нудились в раї голі).А може, й Сам на небесіСмієшся, батечку, над намиТа, може, радишся з панами,Як править миром! Бо дивись,Он гай зелений похиливсь,А он з-за гаю виглядаєСтавок, неначе полотно,А верби геть понад ставомТихесенько собі купаютьЗелені віти... Правда, рай?А подивися та спитай!Що там твориться, у тім раї!Звичайне, радость та хвала!Тобі, єдиному, святому,За дивнії Твої діла?Отим-бо й ба! Хвали нікому,А кров, та сльози, та хула,Хула всьому! Ні, ні, нічогоНема святого на землі...Мені здається, що й самогоТебе вже люди прокляли!п.с."Ми в раї пекло розвели"Хіба не так?