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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 489490491492
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:46

  yama написав:Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ? Наприклад посуха в Європі ( і Україні , бо Україна це Європа)

Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 10:48

Re: Психологія та інші цікавинки

  Успіх написав:Ну тут якби напрошується долар пА100?
Чи не факт?
І його спокійно можна тримати пАпііісять(максимум) до кінця війни

Ріст цін на їжу в доларах/євро буде в рази, як яйця в США з 20 центів виросли були до 50-70, а зараз трохи впали до 35.
Щодо курсу, то тут я оптиміст, не бачу причин бути йому вище 50 як мінімум до жовтня 2026
  Сибарит написав:Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем.

На голих жирах особливо не проживеш
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 11:15

"Краще мати 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©))

  yama написав:Щодо народжуваності , не в тему війни , але якщо модератори захочуть то мжуть перенести, імхо прожитковий мінімум реально на людину $500, троє людей = чоловік дружина + дитина = $1500 в міс при своєму житлі , відповідно поки жінка в декреті чоловік має заробляти на трьох потім вже простіше по $750 на працюючого. Так це зарплата вище середнього по Україні , якщо військових не рахувати. Я думаю що можна і менше але буде точно без батутів , кафе та певно без всіх розваг крім екранного часу ( тв планшети смарфони).
Теж цікава тема, яку можна обговорити тут(а не на військовій гілці) :D
Так, як в мене сім'я з 4-х, то мені потрібно на місяць грошей... емммм... еееее.... - повертатись взад на фронт! :lol: :mrgreen:

А якщо серйозно, то ні я, ні дружина точно не підраховуємо, але десь приблизно йде близько 30К/міс.
Але, в тих 30К можна вкластись, якщо в місяць ніяких додаткових ліків не треба докупляти(хоч моя дружина і так на постійних ліках/на трьох різних видах ліків), і ніякого додаткового одягу(якісь дрібниці - не враховуємо) і т.п.))

А так, то легко вистрибується за тих 30К, якщо щось додатково... - як от типу СТМ стрибає на батуті, замість того , щоб стрибати на чоловікові... :lol:


п.с.
Ні, ну думаю можна і в 25К вкладатись, якщо перейти в основному на каші... - корисно! :mrgreen: - але нах тоді таке життя, як типу у Флая?))
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 01 чер, 2025 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 11:16

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:
  yama написав:Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ?

ИМХО голоду не буде, буде суттєвий ріст цін, як на картоплю минулого року.

Ну тут якби напрошується долар пА100?
Чи не факт?
І його спокійно можна тримати пАпііісять(максимум) до кінця війни?

Курс вроде на другой ветке обсуждается, какая там фин помощь от США на 2025? Никакой? Доллар па 100 это ещё оптимистично. В 90х гиперинфляция была и без войны. Как бы курс доллара не добавлял нолик каждый год. То что клованам насрать на жителей Марса думаю понятно уже всем...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 11:30

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Сьогодні зайшов біля себе на базар(біля Балатону)...
Ціни - продовжують приємно дивувати!
Черешня - 400
Лохина - 450
Полуниця - 160(в основному, хоч є як і по 135, так і по 180)
Картопля СТАРА - 30, молода ДРІБНА - 50, а середня/велика - 80
а в тюрьме всё бесплатно. Кайф тем кто сидит. Если б не покупали по таким ценам, продавцов бы не было. У части населения очень неплохие доходы, если могут 600-1кгрн в день на еду тратить. Кошда то Генри Форд написал, только мы поднимем зарплату на нашем заводе, продавцы тут же поднимают и цены.

З цим☝️ я зовсім не сперечаюсь!

Я просто легенько натякаю - як жити/виживати отим людям з обшарпаними балконами при таких цінах на продукти? ;)

Ні, ну ок - якщо були б умовно соціальні супермаркети для "нижчих верств населення" і там ці люди могли б купити картоплю по 10грн, чи полуницю/черешню по 50 і т.п.
Але, такі люди лише вимушені щоразу затягувати паски все тугіше і тугіше!

Простим людям дуже важко та і залишкам так званого середнього класу, але хто ,де і як виростить картоплю па10 и черешню па50?
Полив(скважина 250т.грн.)Фунгіциди і прочая хорошая химия (без якої ніхрена не виросте крім бурьяна) з Европи, а доллар падаражал :mrgreen: , усе навкруги подорожчало а картопля па10? , як?
Крим(овочі, фрукти,виноград) , Мелітополь(черешня,овочі) і Єнергодар(овочі, безплатний полив і опалення парників від ставка АЄС) в окупації.
Наразі картопля для багатьох розкіш а про черешню тільки спогади шо було до зе потужного покращення
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 01 чер, 2025 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 11:36

Якби ви знали паничі...!©

  Wirująświatła написав:Курс вроде на другой ветке обсуждается
А тут у нас - ол-ін-клюзів!)))
  Wirująświatła написав:Доллар па 100 это ещё оптимистично.
Дюрі-бачі бачить долар пА50 до жовтня 2026, а ти вже х2 малюєш))) Як так?©😁
  Wirująświatła написав:насрать на жителей Марса думаю понятно уже всем...
Щось тут згадується вірш Т.Г.Шевчека
(підставляй всюди "на Марсі/пересічні марсіани" - і виходить вірш про сучасний стан життя марсіан)
Якби ви знали, паничі,

Де люде плачуть живучи,

То ви б елегій не творили

Та марне Бога б не хвалили,

На наші сльози сміючись.

За що, не знаю, називають

Хатину в гаї тихим раєм.

Я в хаті мучився колись,

Мої там сльози пролились,

Найперші сльози; я не знаю,

Чи єсть у Бога люте зло!

Що б у тій хаті не жило?

А хату раєм називають!



Не називаю її раєм,

Тії хатиночки у гаї

Над чистим ставом край села.

Мене там мати повила

І, повиваючи, співала,

Свою нудьгу переливала

В свою дитину... В тім гаю,

У тій хатині, у раю,

Я бачив пекло... Там неволя,

Робота тяжкая, ніколи

І помолитись не дають.

Там матір добрую мою,

Ще молодую, у могилу

Нужда та праця положила.

Там батько, плачучи з дітьми

(А ми малі були і голі),

Не витерпів лихої долі,

Умер на панщині!.. А ми

Розлізлися межи людьми,

Мов мишенята. Я до школи —

Носити воду школярам.

Брати на панщину ходили,

Поки лоби їм поголили!

А сестри! сестри! Горе вам,

Мої голубки молодії,

Для кого в світі живете?

Ви в наймах виросли чужії,

У наймах коси побіліють,

У наймах, сестри, й умрете!



Мені аж страшно, як згадаю

Оту хатину край села!

Такії, Боже наш, діла

Ми творимо у нашім раї

На праведній Твоїй землі!

Ми в раї пекло розвели,

А в Тебе другого благаєм,

З братами тихо живемо,

Лани братами оремо

І їх сльозами поливаєм.

А може, й те ще... Ні, не знаю,

А так здається... сам єси...

(Бо без Твоєї, Боже, волі

Ми б не нудились в раї голі).

А може, й Сам на небесі

Смієшся, батечку, над нами

Та, може, радишся з панами,

Як править миром! Бо дивись,

Он гай зелений похиливсь,

А он з-за гаю виглядає

Ставок, неначе полотно,

А верби геть понад ставом

Тихесенько собі купають

Зелені віти... Правда, рай?

А подивися та спитай!

Що там твориться, у тім раї!

Звичайне, радость та хвала!

Тобі, єдиному, святому,

За дивнії Твої діла?

Отим-бо й ба! Хвали нікому,

А кров, та сльози, та хула,

Хула всьому! Ні, ні, нічого

Нема святого на землі...

Мені здається, що й самого

Тебе вже люди прокляли!

п.с.
"Ми в раї пекло розвели" :shock:
Хіба не так?
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 11:50

  Успіх написав:

п.с.
"Ми в раї пекло розвели" :shock:
Хіба не так?

Тому Кобзар жив не на черкащині де багато підножного корму, а в Петербурзі де бєшені ціни на кулубніку.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:21

Успіх лови кавер на стих Шевченко
Де люди плачуть
Мовчки йдуть
Там кожен крок важкий
Мов лють
Де тіні в серці не зникають
І віра в щастя не вертає

Не творіть елегій
Не співайте
Сльози наші не зневажайте
Де сміхом Бога не хвалять тут
Від болю серце обернулось в лід

Де день в обіймах ночі згас
І голос рветься крізь свій час
Де надія спить під попелом мрій
А кожна рана шепоче: "Живи"

Там
Де любов тремтить
Як свічка
Де доля грає в мовчання ніччю
Там
Де розлука залишає слід
Люди плачуть
І живуть без втіх


Давай уже свои стихи пиши, начни с цен на огурцы и черешню, докажи миру вербальных мыслителей что 9 классов это сила!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 01 чер, 2025 12:26, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:22

  Успіх написав:Так, як в мене сім'я з 4-х, то мені потрібно на місяць грошей... емммм... еееее.... - повертатись взад на фронт! :lol: :mrgreen:

Помнится, Вас предупреждали, что такие мысли возникнут, ещё тогда, когда вы уговаривали всех Вас заменить. Тогда Вы на это реагировали как-то нервно 😁
Сибарит
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