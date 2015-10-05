Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 10:46
Додано: Нед 01 чер, 2025 10:48
Re: Психологія та інші цікавинки
Ріст цін на їжу в доларах/євро буде в рази, як яйця в США з 20 центів виросли були до 50-70, а зараз трохи впали до 35.
Щодо курсу, то тут я оптиміст, не бачу причин бути йому вище 50 як мінімум до жовтня 2026
На голих жирах особливо не проживеш
Додано: Нед 01 чер, 2025 11:15
"Краще мати 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©))
Теж цікава тема, яку можна обговорити тут(а не на військовій гілці)
Так, як в мене сім'я з 4-х, то мені потрібно на місяць грошей... емммм... еееее.... - повертатись взад на фронт!
А якщо серйозно, то ні я, ні дружина точно не підраховуємо, але десь приблизно йде близько 30К/міс.
Але, в тих 30К можна вкластись, якщо в місяць ніяких додаткових ліків не треба докупляти(хоч моя дружина і так на постійних ліках/на трьох різних видах ліків), і ніякого додаткового одягу(якісь дрібниці - не враховуємо) і т.п.))
А так, то легко вистрибується за тих 30К, якщо щось додатково... - як от типу СТМ стрибає на батуті, замість того , щоб стрибати на чоловікові...
п.с.
Ні, ну думаю можна і в 25К вкладатись, якщо перейти в основному на каші... - корисно! - але нах тоді таке життя, як типу у Флая?))
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 01 чер, 2025 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 чер, 2025 11:16
Курс вроде на другой ветке обсуждается, какая там фин помощь от США на 2025? Никакой? Доллар па 100 это ещё оптимистично. В 90х гиперинфляция была и без войны. Как бы курс доллара не добавлял нолик каждый год. То что клованам насрать на жителей Марса думаю понятно уже всем...
Додано: Нед 01 чер, 2025 11:30
Простим людям дуже важко та і залишкам так званого середнього класу, але хто ,де і як виростить картоплю па10 и черешню па50?
Полив(скважина 250т.грн.)Фунгіциди і прочая хорошая химия (без якої ніхрена не виросте крім бурьяна) з Европи, а доллар падаражал , усе навкруги подорожчало а картопля па10? , як?
Крим(овочі, фрукти,виноград) , Мелітополь(черешня,овочі) і Єнергодар(овочі, безплатний полив і опалення парників від ставка АЄС) в окупації.
Наразі картопля для багатьох розкіш а про черешню тільки спогади шо було до зе потужного покращення
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 01 чер, 2025 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 01 чер, 2025 11:36
Якби ви знали паничі...!©
А тут у нас - ол-ін-клюзів!)))
Дюрі-бачі бачить долар пА50 до жовтня 2026, а ти вже х2 малюєш))) Як так?©😁
Щось тут згадується вірш Т.Г.Шевчека
(підставляй всюди "на Марсі/пересічні марсіани" - і виходить вірш про сучасний стан життя марсіан)
Якби ви знали, паничі,
Де люде плачуть живучи,
То ви б елегій не творили
Та марне Бога б не хвалили,
На наші сльози сміючись.
За що, не знаю, називають
Хатину в гаї тихим раєм.
Я в хаті мучився колись,
Мої там сльози пролились,
Найперші сльози; я не знаю,
Чи єсть у Бога люте зло!
Що б у тій хаті не жило?
А хату раєм називають!
Не називаю її раєм,
Тії хатиночки у гаї
Над чистим ставом край села.
Мене там мати повила
І, повиваючи, співала,
Свою нудьгу переливала
В свою дитину... В тім гаю,
У тій хатині, у раю,
Я бачив пекло... Там неволя,
Робота тяжкая, ніколи
І помолитись не дають.
Там матір добрую мою,
Ще молодую, у могилу
Нужда та праця положила.
Там батько, плачучи з дітьми
(А ми малі були і голі),
Не витерпів лихої долі,
Умер на панщині!.. А ми
Розлізлися межи людьми,
Мов мишенята. Я до школи —
Носити воду школярам.
Брати на панщину ходили,
Поки лоби їм поголили!
А сестри! сестри! Горе вам,
Мої голубки молодії,
Для кого в світі живете?
Ви в наймах виросли чужії,
У наймах коси побіліють,
У наймах, сестри, й умрете!
Мені аж страшно, як згадаю
Оту хатину край села!
Такії, Боже наш, діла
Ми творимо у нашім раї
На праведній Твоїй землі!
Ми в раї пекло розвели,
А в Тебе другого благаєм,
З братами тихо живемо,
Лани братами оремо
І їх сльозами поливаєм.
А може, й те ще... Ні, не знаю,
А так здається... сам єси...
(Бо без Твоєї, Боже, волі
Ми б не нудились в раї голі).
А може, й Сам на небесі
Смієшся, батечку, над нами
Та, може, радишся з панами,
Як править миром! Бо дивись,
Он гай зелений похиливсь,
А он з-за гаю виглядає
Ставок, неначе полотно,
А верби геть понад ставом
Тихесенько собі купають
Зелені віти... Правда, рай?
А подивися та спитай!
Що там твориться, у тім раї!
Звичайне, радость та хвала!
Тобі, єдиному, святому,
За дивнії Твої діла?
Отим-бо й ба! Хвали нікому,
А кров, та сльози, та хула,
Хула всьому! Ні, ні, нічого
Нема святого на землі...
Мені здається, що й самого
Тебе вже люди прокляли!
п.с.
"Ми в раї пекло розвели"
Хіба не так?
Додано: Нед 01 чер, 2025 11:50
Додано: Нед 01 чер, 2025 12:21
Успіх лови кавер на стих Шевченко
Давай уже свои стихи пиши, начни с цен на огурцы и черешню, докажи миру вербальных мыслителей что 9 классов это сила!
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 01 чер, 2025 12:26, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 01 чер, 2025 12:22
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