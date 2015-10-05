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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 490491492493
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:36

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Так, як в мене сім'я з 4-х, то мені потрібно на місяць грошей... емммм... еееее.... - повертатись взад на фронт! :lol: :mrgreen:

Помнится, Вас предупреждали, что такие мысли возникнут, ещё тогда, когда вы уговаривали всех Вас заменить. Тогда Вы на это реагировали как-то нервно 😁

То був сраказм. Шутка така. Не вернеться він. Хоть споживання сімї в нього і виросло, чи по крайній мірі не зменшилось як в середньостатичній.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:54

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Так, як в мене сім'я з 4-х, то мені потрібно на місяць грошей... емммм... еееее.... - повертатись взад на фронт! :lol: :mrgreen:

Помнится, Вас предупреждали, что такие мысли возникнут, ещё тогда, когда вы уговаривали всех Вас заменить. Тогда Вы на это реагировали как-то нервно 😁

Прийшли до того самого: людині з освітою 8 класів і без кваліфікації під час війни і дорожнечі місце одне - бліндаж. Там буде заробляти, щоб не нити як все дорого.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:59

  Wirująświatła написав:
Установите правило: никаких встреч с онлайн-знакомыми без ведома и присутствия родителей
успих в следующий раз когда хотаб тебе предложит встречу, сообщи родителям, а лучше возьми папу и брата с собой)

Не треба брехати, Хотаб Успіху нічого не «прєдлагал» , так як це було б з мого боку порушення fair play. Це різні вагові категорії. Як безпосередньо вага, так і комунікаційні та інтелектуальні скіли (чи не важливіші в подібних батлах): це було б з мого боку типу фізичного насильства до дітей і психічно хворих.
А от Долярек якраз пропонував. Але рівно до того моменту, поки я не погодився. А далі «Ні, ти сам мене знайди, вичисли по ip “.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 13:21

Все просто!©

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:Так, як в мене сім'я з 4-х, то мені потрібно на місяць грошей... емммм... еееее.... - повертатись взад на фронт! :lol: :mrgreen:

Помнится, Вас предупреждали, что такие мысли возникнут, ещё тогда, когда вы уговаривали всех Вас заменить. Тогда Вы на это реагировали как-то нервно 😁

То був сраказм. Шутка така. Не вернеться він. Хоть споживання сімї в нього і виросло, чи по крайній мірі не зменшилось як в середньостатичній.
Саме так!
(не розумію, чому люди часто тут не звертають увагу на смайлики в кінці допису)😁

І так - не вернусь я!
Принаймні, добровільно!😁
Хіба за ноги затягнуть в бусік, порвавши мої доки по догляду за кицею :lol:


п.с.
Повернутись на Марс, що би що?
Щоб шукати в пеклі менш гарячу смолу? :mrgreen:
Але ж вибору - не дають!
То ж спокійно можуть мене кинути в котел(тут двозначно ;) ) варитися в кип'ящій смолі!
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 13:39

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:Давай уже свои стихи пиши, начни с цен на огурцы и черешню, докажи миру вербальных мыслителей что 9 классов это сила!

Та нема питань!

Успішний Успіх — завжди у грі
Світло зірок в моїй душі
Життя як політ, нема межі
Успіх летить на повній швидкості!


Успішний Успіх будує мости
Крізь труднощі, крізь темряви сни
Я знаю, як важливо йти
І не боятися своєї мети!

Сонце сідає, але я палаю
Мене зупинити — сили ні в кого немає
Крізь хмари і бурі — все зможу пройти
Бо я той, хто знає, куди треба йти!
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:01

Успіх
Бо я той, хто знає, куди треба йти!

Це добре 😅
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:01

Re: Психологія 9-тикласника))

  Wirująświatła написав:черешню
Але, можу і про черешню з картоплею))

Картопля стала просто золота
Купити мішок, це - фантастика!
Черешня висить, мов зірка у небі
Ціни ростуть, при кожній потребі

Космічні ціни, куди не піду
Черешня й картопля – це вже не про їду!
Мріють люди про борщ, але все марно
Дірки в кишенях - живемо шикарно!

Барига сміється, доляри в руках
Рахує черешню, мов злато в мішках
І борщ тепер стане святом новим
Живемо у світі казкових "тварин"... :mrgreen:

Картопля, мов зірка, сяє в вікні
На базарі ціни, наче, вві сні
Черешня червона, як вогонь горить
Дулею в гаманці можна дірку пробить

Хто купить черешню, той стане царем
А картопля? Це вже новий тотем
Та буде все добре - це точно я знаю!
І яблука пА100 гривень за кіло - наминаю! :mrgreen:
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