Додано: Нед 01 чер, 2025 14:09

Сибарит написав: ...........

Если бы Ваши ссылки вызывали к кого-нибудь неприятие, реакция не заставила бы себя долго ждать. С положительной реакцией все сложно, нам интереснее спорить, чем заводить. Такова психология. ...........Если бы Ваши ссылки вызывали к кого-нибудь неприятие, реакция не заставила бы себя долго ждать. С положительной реакцией все сложно, нам интереснее спорить, чем заводить. Такова психология.

alibob написав: .............

Я читав за Вашими посиланнями. Дякую.

Не про все є бажання до обговорення. І не у всіх.

Часто обговорення нагадує "Волга впадає в Каспійське море". .............Я читав за Вашими посиланнями. Дякую.Не про все є бажання до обговорення. І не у всіх.Часто обговорення нагадує "Волга впадає в Каспійське море".

Где мне было тягаться с ними? Первое место занял житель Сан-Франциско, и следующие три – тоже. А пятое занял парень из Лос-Анджелеса. Они получили образование с лент, которыми снабжают большие города. С самых лучших, которые только есть. Там и спектрограф Бимена и все, что хочешь! Куда же мне было до них!

Вы правы.Обсуждения того, что "Волга впадає в Каспійське море", совершенно не интересны. И если со всем согласен, то особо нечего комментировать.Но ссылка на Азимова была в какой-то мере в продолжение пусть не совсем спора, но беседы со "престижности" профессий и высшем образовании (для чего оно нужно и о его качестве). Можно, конечно, как уже писал, назвать продавцов "менеджерами по продажам". Звучит! Но суть не меняется.Так же и у Азимова - "дипломированный специалист по металлургии", "дипломированный специалист по программированию", "дипломированный специалист по уборке улиц",... Но при этом престижность профессий у него явно разная - дети стремятся на новые высокоразвитые планеты, а у них спрос на лучших специалистов по новейшим специальностям. Уборщики улиц у них и свои есть.И там же о разных вузах. Когда Тревельян говорит:Это к вопросу о Йеле.Так что не всё так бесспорно.Правда, к нашей сбеседе тоже никто не подключился. Поэтому я решил, что другим тема не интересна, а мы свысказались, так что нет смысла продолжать.И для разговора нужен если не спор, то хотя бы "реакция зала". На форуме единственный вид реакции это плюсики. Они нужны не только и не столько "для орденов и медалей", но именно как "реакция зала". В частности для того, чтобы понимать, интересна ли тема кому-то ещё.Хотя понятно, что нет смысла ставить + какому-то тривиальному кэпочевидному посту (даже если полностью согласен), если этот пост написан просто так, а не в споре.Ссылка на Хайнлайна тоже не может вызвать абсолютно однозначную реакцию. Методы воспитания отца Клиффорда, его взгляды на школьное обучение совсем не бесспорны. Так же, как и моё высказывание о современных детях и их интересах. Вполне возможно, мои впечатления не соответствуют действительности.Точно так же далеко неоднозначна моя ссылка на хайнлайновскмй "Звёздный десант" на военной ветке. Этот роман многие оценивали как фашистский, что вполне вероятно недалеко от истины. Но там, понятно, реакции не вызвало - там люди заняты спорами турбопатриотов с ухилянтами. Но это ещё можно понять. Но точно так же турбопатриоты нападают на сторонников переговоров, называя их сторонниками Путина или, в лучшем случае, трусами, при этом не предлагая ничего, кроме "последней вербы". Но предлагают это, сидя в безопасности на уютном диване и рассказывая о своей незаменимости на "экономическом фронте".