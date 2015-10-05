То був сраказм. Шутка така. Не вернеться він. Хоть споживання сімї в нього і виросло, чи по крайній мірі не зменшилось як в середньостатичній.
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 01 чер, 2025 12:36
То був сраказм. Шутка така. Не вернеться він. Хоть споживання сімї в нього і виросло, чи по крайній мірі не зменшилось як в середньостатичній.
Додано: Нед 01 чер, 2025 12:54
Прийшли до того самого: людині з освітою 8 класів і без кваліфікації під час війни і дорожнечі місце одне - бліндаж. Там буде заробляти, щоб не нити як все дорого.
Додано: Нед 01 чер, 2025 12:59
Не треба брехати, Хотаб Успіху нічого не «прєдлагал» , так як це було б з мого боку порушення fair play. Це різні вагові категорії. Як безпосередньо вага, так і комунікаційні та інтелектуальні скіли (чи не важливіші в подібних батлах): це було б з мого боку типу фізичного насильства до дітей і психічно хворих.
А от Долярек якраз пропонував. Але рівно до того моменту, поки я не погодився. А далі «Ні, ти сам мене знайди, вичисли по ip “.
Додано: Нед 01 чер, 2025 13:21
Все просто!©
Саме так!
(не розумію, чому люди часто тут не звертають увагу на смайлики в кінці допису)😁
І так - не вернусь я!
Принаймні, добровільно!😁
Хіба за ноги затягнуть в бусік, порвавши мої доки по догляду за кицею
п.с.
Повернутись на Марс, що би що?
Щоб шукати в пеклі менш гарячу смолу?
Але ж вибору - не дають!
То ж спокійно можуть мене кинути в котел(тут двозначно ) варитися в кип'ящій смолі!
Додано: Нед 01 чер, 2025 13:39
За крок до перевороту думок©
Та нема питань!
Успішний Успіх — завжди у грі
Світло зірок в моїй душі
Життя як політ, нема межі
Успіх летить на повній швидкості!
Успішний Успіх будує мости
Крізь труднощі, крізь темряви сни
Я знаю, як важливо йти
І не боятися своєї мети!
Сонце сідає, але я палаю
Мене зупинити — сили ні в кого немає
Крізь хмари і бурі — все зможу пройти
Бо я той, хто знає, куди треба йти!
Додано: Нед 01 чер, 2025 14:01
Re: Психологія 9-тикласника))
Але, можу і про черешню з картоплею))
Картопля стала просто золота
Купити мішок, це - фантастика!
Черешня висить, мов зірка у небі
Ціни ростуть, при кожній потребі
Космічні ціни, куди не піду
Черешня й картопля – це вже не про їду!
Мріють люди про борщ, але все марно
Дірки в кишенях - живемо шикарно!
Барига сміється, доляри в руках
Рахує черешню, мов злато в мішках
І борщ тепер стане святом новим
Живемо у світі казкових "тварин"...
Картопля, мов зірка, сяє в вікні
На базарі ціни, наче, вві сні
Черешня червона, як вогонь горить
Дулею в гаманці можна дірку пробить
Хто купить черешню, той стане царем
А картопля? Це вже новий тотем
Та буде все добре - це точно я знаю!
І яблука пА100 гривень за кіло - наминаю!
Додано: Нед 01 чер, 2025 14:09
Вы правы.
Обсуждения того, что "Волга впадає в Каспійське море", совершенно не интересны. И если со всем согласен, то особо нечего комментировать.
Но ссылка на Азимова была в какой-то мере в продолжение пусть не совсем спора, но беседы с rjkz о "престижности" профессий и высшем образовании (для чего оно нужно и о его качестве). Можно, конечно, как уже писал Сибарит, назвать продавцов "менеджерами по продажам". Звучит! Но суть не меняется.
Так же и у Азимова - "дипломированный специалист по металлургии", "дипломированный специалист по программированию", "дипломированный специалист по уборке улиц",... Но при этом престижность профессий у него явно разная - дети стремятся на новые высокоразвитые планеты, а у них спрос на лучших специалистов по новейшим специальностям. Уборщики улиц у них и свои есть.
И там же о разных вузах. Когда Тревельян говорит:
Это к вопросу о Йеле.
Так что не всё так бесспорно.
Правда, к нашей с rjkz беседе тоже никто не подключился. Поэтому я решил, что другим тема не интересна, а мы с rjkz высказались, так что нет смысла продолжать.
И для разговора нужен если не спор, то хотя бы "реакция зала". На форуме единственный вид реакции это плюсики. Они нужны не только и не столько "для орденов и медалей", но именно как "реакция зала". В частности для того, чтобы понимать, интересна ли тема кому-то ещё.
Хотя понятно, что нет смысла ставить + какому-то тривиальному кэпочевидному посту (даже если полностью согласен), если этот пост написан просто так, а не в споре.
Ссылка на Хайнлайна тоже не может вызвать абсолютно однозначную реакцию. Методы воспитания отца Клиффорда, его взгляды на школьное обучение совсем не бесспорны. Так же, как и моё высказывание о современных детях и их интересах. Вполне возможно, мои впечатления не соответствуют действительности.
Точно так же далеко неоднозначна моя ссылка на хайнлайновскмй "Звёздный десант" на военной ветке. Этот роман многие оценивали как фашистский, что вполне вероятно недалеко от истины. Но там, понятно, реакции не вызвало - там люди заняты спорами турбопатриотов с ухилянтами. Но это ещё можно понять. Но точно так же турбопатриоты нападают на сторонников переговоров, называя их сторонниками Путина или, в лучшем случае, трусами, при этом не предлагая ничего, кроме "последней вербы". Но предлагают это, сидя в безопасности на уютном диване и рассказывая о своей незаменимости на "экономическом фронте".
Додано: Нед 01 чер, 2025 14:15
А шо в генделику хотабу як пастаянному клієнту безплатний вайфай запустили?
Тіло з вищьою освітою военною , никається четвертий рік , так як на сникерс африканський наразі дуже дорого, не з тим ВОСом і понукає Баксіка який три роки гнив у бліндажі, де совість чі у афицеров її априори не може бути?
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