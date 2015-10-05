RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 491492493494>
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:36

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Так, як в мене сім'я з 4-х, то мені потрібно на місяць грошей... емммм... еееее.... - повертатись взад на фронт! :lol: :mrgreen:

Помнится, Вас предупреждали, что такие мысли возникнут, ещё тогда, когда вы уговаривали всех Вас заменить. Тогда Вы на это реагировали как-то нервно 😁

То був сраказм. Шутка така. Не вернеться він. Хоть споживання сімї в нього і виросло, чи по крайній мірі не зменшилось як в середньостатичній.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2806
З нами з: 24.06.14
Подякував: 111 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:54

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Так, як в мене сім'я з 4-х, то мені потрібно на місяць грошей... емммм... еееее.... - повертатись взад на фронт! :lol: :mrgreen:

Помнится, Вас предупреждали, что такие мысли возникнут, ещё тогда, когда вы уговаривали всех Вас заменить. Тогда Вы на это реагировали как-то нервно 😁

Прийшли до того самого: людині з освітою 8 класів і без кваліфікації під час війни і дорожнечі місце одне - бліндаж. Там буде заробляти, щоб не нити як все дорого.
Hotab
 
Повідомлень: 15258
З нами з: 15.02.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 2401 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:59

  Wirująświatła написав:
Установите правило: никаких встреч с онлайн-знакомыми без ведома и присутствия родителей
успих в следующий раз когда хотаб тебе предложит встречу, сообщи родителям, а лучше возьми папу и брата с собой)

Не треба брехати, Хотаб Успіху нічого не «прєдлагал» , так як це було б з мого боку порушення fair play. Це різні вагові категорії. Як безпосередньо вага, так і комунікаційні та інтелектуальні скіли (чи не важливіші в подібних батлах): це було б з мого боку типу фізичного насильства до дітей і психічно хворих.
А от Долярек якраз пропонував. Але рівно до того моменту, поки я не погодився. А далі «Ні, ти сам мене знайди, вичисли по ip “.
Hotab
 
Повідомлень: 15258
З нами з: 15.02.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 2401 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 13:21

Все просто!©

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:Так, як в мене сім'я з 4-х, то мені потрібно на місяць грошей... емммм... еееее.... - повертатись взад на фронт! :lol: :mrgreen:

Помнится, Вас предупреждали, что такие мысли возникнут, ещё тогда, когда вы уговаривали всех Вас заменить. Тогда Вы на это реагировали как-то нервно 😁

То був сраказм. Шутка така. Не вернеться він. Хоть споживання сімї в нього і виросло, чи по крайній мірі не зменшилось як в середньостатичній.
Саме так!
(не розумію, чому люди часто тут не звертають увагу на смайлики в кінці допису)😁

І так - не вернусь я!
Принаймні, добровільно!😁
Хіба за ноги затягнуть в бусік, порвавши мої доки по догляду за кицею :lol:


п.с.
Повернутись на Марс, що би що?
Щоб шукати в пеклі менш гарячу смолу? :mrgreen:
Але ж вибору - не дають!
То ж спокійно можуть мене кинути в котел(тут двозначно ;) ) варитися в кип'ящій смолі!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8166
З нами з: 18.03.21
Подякував: 264 раз.
Подякували: 999 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 13:39

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:Давай уже свои стихи пиши, начни с цен на огурцы и черешню, докажи миру вербальных мыслителей что 9 классов это сила!

Та нема питань!

Успішний Успіх — завжди у грі
Світло зірок в моїй душі
Життя як політ, нема межі
Успіх летить на повній швидкості!


Успішний Успіх будує мости
Крізь труднощі, крізь темряви сни
Я знаю, як важливо йти
І не боятися своєї мети!

Сонце сідає, але я палаю
Мене зупинити — сили ні в кого немає
Крізь хмари і бурі — все зможу пройти
Бо я той, хто знає, куди треба йти!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8166
З нами з: 18.03.21
Подякував: 264 раз.
Подякували: 999 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:01

Успіх
Бо я той, хто знає, куди треба йти!

Це добре 😅
Hotab
 
Повідомлень: 15258
З нами з: 15.02.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 2401 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:01

Re: Психологія 9-тикласника))

  Wirująświatła написав:черешню
Але, можу і про черешню з картоплею))

Картопля стала просто золота
Купити мішок, це - фантастика!
Черешня висить, мов зірка у небі
Ціни ростуть, при кожній потребі

Космічні ціни, куди не піду
Черешня й картопля – це вже не про їду!
Мріють люди про борщ, але все марно
Дірки в кишенях - живемо шикарно!

Барига сміється, доляри в руках
Рахує черешню, мов злато в мішках
І борщ тепер стане святом новим
Живемо у світі казкових "тварин"... :mrgreen:

Картопля, мов зірка, сяє в вікні
На базарі ціни, наче, вві сні
Черешня червона, як вогонь горить
Дулею в гаманці можна дірку пробить

Хто купить черешню, той стане царем
А картопля? Це вже новий тотем
Та буде все добре - це точно я знаю!
І яблука пА100 гривень за кіло - наминаю! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8166
З нами з: 18.03.21
Подякував: 264 раз.
Подякували: 999 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:09

  Сибарит написав:...........
Если бы Ваши ссылки вызывали к кого-нибудь неприятие, реакция не заставила бы себя долго ждать. С положительной реакцией все сложно, нам интереснее спорить, чем заводить. Такова психология.
  alibob написав:.............
Я читав за Вашими посиланнями. Дякую.
Не про все є бажання до обговорення. І не у всіх.
Часто обговорення нагадує "Волга впадає в Каспійське море".

Вы правы.
Обсуждения того, что "Волга впадає в Каспійське море", совершенно не интересны. И если со всем согласен, то особо нечего комментировать.
Но ссылка на Азимова была в какой-то мере в продолжение пусть не совсем спора, но беседы с rjkz о "престижности" профессий и высшем образовании (для чего оно нужно и о его качестве). Можно, конечно, как уже писал Сибарит, назвать продавцов "менеджерами по продажам". Звучит! Но суть не меняется.
Так же и у Азимова - "дипломированный специалист по металлургии", "дипломированный специалист по программированию", "дипломированный специалист по уборке улиц",... Но при этом престижность профессий у него явно разная - дети стремятся на новые высокоразвитые планеты, а у них спрос на лучших специалистов по новейшим специальностям. Уборщики улиц у них и свои есть.
И там же о разных вузах. Когда Тревельян говорит:
Где мне было тягаться с ними? Первое место занял житель Сан-Франциско, и следующие три – тоже. А пятое занял парень из Лос-Анджелеса. Они получили образование с лент, которыми снабжают большие города. С самых лучших, которые только есть. Там и спектрограф Бимена и все, что хочешь! Куда же мне было до них!

Это к вопросу о Йеле.
Так что не всё так бесспорно.
Правда, к нашей с rjkz беседе тоже никто не подключился. Поэтому я решил, что другим тема не интересна, а мы с rjkz высказались, так что нет смысла продолжать.
И для разговора нужен если не спор, то хотя бы "реакция зала". На форуме единственный вид реакции это плюсики. Они нужны не только и не столько "для орденов и медалей", но именно как "реакция зала". В частности для того, чтобы понимать, интересна ли тема кому-то ещё.
Хотя понятно, что нет смысла ставить + какому-то тривиальному кэпочевидному посту (даже если полностью согласен), если этот пост написан просто так, а не в споре.

Ссылка на Хайнлайна тоже не может вызвать абсолютно однозначную реакцию. Методы воспитания отца Клиффорда, его взгляды на школьное обучение совсем не бесспорны. Так же, как и моё высказывание о современных детях и их интересах. Вполне возможно, мои впечатления не соответствуют действительности.

Точно так же далеко неоднозначна моя ссылка на хайнлайновскмй "Звёздный десант" на военной ветке. Этот роман многие оценивали как фашистский, что вполне вероятно недалеко от истины. Но там, понятно, реакции не вызвало - там люди заняты спорами турбопатриотов с ухилянтами. Но это ещё можно понять. Но точно так же турбопатриоты нападают на сторонников переговоров, называя их сторонниками Путина или, в лучшем случае, трусами, при этом не предлагая ничего, кроме "последней вербы". Но предлагают это, сидя в безопасности на уютном диване и рассказывая о своей незаменимости на "экономическом фронте".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34595
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5332 раз.
Подякували: 4847 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:15

  Hotab написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:Так, як в мене сім'я з 4-х, то мені потрібно на місяць грошей... емммм... еееее.... - повертатись взад на фронт! :lol: :mrgreen:

Помнится, Вас предупреждали, что такие мысли возникнут, ещё тогда, когда вы уговаривали всех Вас заменить. Тогда Вы на это реагировали как-то нервно 😁

Прийшли до того самого: людині з освітою 8 класів і без кваліфікації під час війни і дорожнечі місце одне - бліндаж. Там буде заробляти, щоб не нити як все дорого.

А шо в генделику хотабу як пастаянному клієнту безплатний вайфай запустили?
Тіло з вищьою освітою военною , никається четвертий рік , так як на сникерс африканський наразі дуже дорого, не з тим ВОСом і понукає Баксіка який три роки гнив у бліндажі, де совість чі у афицеров її априори не може бути?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3830
З нами з: 23.05.14
Подякував: 617 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:15

  Успіх написав:Дулею в гаманці можна дірку пробить

:D :D :D
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30152
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2503 раз.
Подякували: 3491 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 491492493494>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4354
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4147)
01.06.2025 14:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron