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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 491492493494
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:17

  Сибарит написав:
  yama написав:Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ? Наприклад посуха в Європі ( і Україні , бо Україна це Європа)

Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем.
А оно было?
Кроме как в странах "первого мира"?
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:22

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:-----------------------------
yama
Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ?-----------------------------------
ИМХО голоду не буде, буде суттєвий ріст цін, як на картоплю минулого року.

Ну тут якби напрошується долар пА100?
Чи не факт?
І його спокійно можна тримати пАпііісять(максимум) до кінця війни?

Курс вроде на другой ветке обсуждается, какая там фин помощь от США на 2025? Никакой? Доллар па 100 это ещё оптимистично. В 90х гиперинфляция была и без войны. Как бы курс доллара не добавлял нолик каждый год. То что клованам насрать на жителей Марса думаю понятно уже всем...

Что должны сделать "клованы"?
Сегодня.
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:31

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  yama написав:Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ? Наприклад посуха в Європі ( і Україні , бо Україна це Європа)

Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем.
А оно было?
Кроме как в странах "первого мира"?

В житниці Европи наразі борошно подорожчало у 2 рази з початку травня, і у магазинах єгипетська картопля і цибуля і китайський часник, цирк поїхав а клоуни залишились знущатися над населенням
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:36

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 14:45

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