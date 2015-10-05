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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:17
Сибарит написав: yama написав:
Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ? Наприклад посуха в Європі ( і Україні , бо Україна це Європа)
Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем.
А оно было?
Кроме как в странах "первого мира"?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:22
Wirująświatła написав: Успіх написав: Дюрі-бачі написав:
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Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ?-----------------------------------
ИМХО голоду не буде, буде суттєвий ріст цін, як на картоплю минулого року.
Ну тут якби напрошується долар пА100?
Чи не факт?
І його спокійно можна тримати пАпііісять(максимум) до кінця війни?
Курс вроде на другой ветке обсуждается, какая там фин помощь от США на 2025? Никакой? Доллар па 100 это ещё оптимистично. В 90х гиперинфляция была и без войны. Как бы курс доллара не добавлял нолик каждый год. То что клованам насрать на жителей Марса думаю понятно уже всем...
Что должны сделать "клованы"?
Сегодня.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:31
ЛАД написав: Сибарит написав: yama написав:
Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ? Наприклад посуха в Європі ( і Україні , бо Україна це Європа)
Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем.
А оно было?
Кроме как в странах "первого мира"?
В житниці Европи наразі борошно подорожчало у 2 рази з початку травня, і у магазинах єгипетська картопля і цибуля і китайський часник, цирк поїхав а клоуни залишились знущатися над населенням
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