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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:17
Сибарит написав: yama написав:
Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ? Наприклад посуха в Європі ( і Україні , бо Україна це Європа)
Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем.
А оно было?
Кроме как в странах "первого мира"?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:22
Wirująświatła написав: Успіх написав: Дюрі-бачі написав:
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Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ?-----------------------------------
ИМХО голоду не буде, буде суттєвий ріст цін, як на картоплю минулого року.
Ну тут якби напрошується долар пА100?
Чи не факт?
І його спокійно можна тримати пАпііісять(максимум) до кінця війни?
Курс вроде на другой ветке обсуждается, какая там фин помощь от США на 2025? Никакой? Доллар па 100 это ещё оптимистично. В 90х гиперинфляция была и без войны. Как бы курс доллара не добавлял нолик каждый год. То что клованам насрать на жителей Марса думаю понятно уже всем...
Что должны сделать "клованы"?
Сегодня.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:31
ЛАД написав: Сибарит написав: yama написав:
Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ? Наприклад посуха в Європі ( і Україні , бо Україна це Європа)
Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем.
А оно было?
Кроме как в странах "первого мира"?
В житниці Европи наразі борошно подорожчало у 2 рази з початку травня, і у магазинах єгипетська картопля і цибуля і китайський часник, цирк поїхав а клоуни залишились знущатися над населенням
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:36
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:45
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Додано: Нед 01 чер, 2025 15:54
Ой+ написав:
..............
Власне так і є. Як не парадоксально, але грошей в країні стало значно більше від початку війни завдяки партерам. Депозити зросли вдвічі, а населення на підконтрольних територіях суттєво зменшилось, тобто в перерахунку на пересічну особу то і втричі. Лакшері тачок в декілька разів більше ввозять:
.............
Квартири, не дивлячись на шахеди з ракетами, швидко дорожчають. Як мінімум є декілька мільйонів сімей які матеріально тільки покращили своє життя в останні роки і це зовсім не всі пов'язані із ЗСУ. Ну а черешень-картопель стало менше з різних причин. А дивлячись вперед, то буде ще менше. Продукція підсобних господарств іде тільки вниз, зараз по селах газони та квітники на місці колишніх грядок, живу корову рідко де побачиш, взагалі дивує звідки той набіл береться в достатніх кількостях, з яких пальм масло роблять. Так що поради купити бочку під молоко не слухайте.
Может, вы и правы, но мне кажется
, что оценка в несколько миллионов семей чересчур оптимистична.
Денег стало больше и депозиты выросли. Ну так и цены выросли. В 90-е рост был ещё более бурным.
Инфляция, сэр.
В результате это, как обычно, приводит к ещё большему расслоению общества. Отсюда и рост ввоза лакшері тачок.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 16:22
Дюрі-бачі написав: yama написав:
Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ?
ИМХО голоду не буде, буде суттєвий ріст цін, як на картоплю минулого року.
Для многих это будут равнозначные понятия.
Дюрі-бачі написав:
.................
Ріст цін на їжу в доларах/євро буде в рази, як яйця в США з 20 центів виросли були до 50-70, а зараз трохи впали до 35.
Щодо курсу, то тут я оптиміст, не бачу причин бути йому вище 50 як мінімум до жовтня 2026
........
Из-за чего вы ожидаете такого роста цен в долларах/евро?
Это приведёт к заметному перераспределению богатых и бедных государств. Украина неожиданно могла бы стать одним из пусть не богатейших, но хотя бы богатых государств. Нью-Эмираты.
Курс гривни сегодня не имеет большого значения и, пока "партнёры" регулярно вливают нам валюту, НБУ может держать курс практически любым. При желании даже укрепить. Курс важен для регулирования соотношения экспорт-импорт. Но у нас импорт сильно выше экспорта и будет таким независимо от курса. Слишком много оружия приходится закупать. И всего прочего, связанного с войной. Курсом это не регулируется. А сильно нарастить экспорт у нас мало возможностей. Слишком много ограничений, как логистических, так и административных.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 16:41
Water написав: rjkz написав:
Но можно-ж было на форуме " А что покупать? А почем? А когда?
Купляй коли дешевше, продавай коли дорожче.
Все так просто?
Вы будете удивлены реальностью.
А как быть с позициями, которые только растут (или почти только растут) и что делать с ними если они все-таки упали, но вы-то купили (как оказалось на хаях) зная что они только растут?
А что делать во время рецессии?
А как быть есть падают позициии, но по-разному?
А что делать, если позиция только росла, и вы купили, но потом упала и уже не растет или упала и продолжила падать в ноль?
А как извлечь выгоду из убыточной позиции, продав ее в убыток?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 16:45
ЛАД написав: Сибарит написав: yama написав:
Доречі як шановне панство оцінює перспективи голоду у світі і зокрема в Україні ? Наприклад посуха в Європі ( і Україні , бо Україна це Європа)
Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем.
А оно было?
Кроме как в странах "первого мира"?
Разговор начался о будущем голоде. В этом контексте я обозначил нынешнюю ситуацию как изобилие. К нему можно будет легко вернуться. То, что мы ездим на еде, конечно, кощунство, но одновременно это можно воспринимать как серьезный резерв питания.
И чтобы два раза не постить, "биоэтанол" не из жира гонят.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 16:50
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Например, можно жопу этими знаниями подтереть.
Жопу? Знаниями? Но как
?!! 😁
Чтобы ответить на Ваши вопросы - нужны знания...
А ими ...
Вот и получается замкнутый круг.
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