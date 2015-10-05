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#<1 ... 492493494495 Додано: Нед 01 чер, 2025 16:57 ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав: Сибарит

Я обещал. что не буду делать замечаний по поводу некоторых постов, как видите, выполняю.

Но просто интересно, вы считаете, что формат форума, причём не специализированного, предусматривает публикацию цитат на полную страницу форума, содержащих подробную классификацию или рекомендации по обучению детей поведению в сети?

Нельзя изложить вкратце своими словами основную идею, дать более-менее короткую цитату и ссылку на источник для тех, кто заинтересуется?

Может быть мне стоило вставить сюда рассказ Азимова в полном объёме? Я обещал. что не буду делать замечаний по поводу некоторых постов, как видите, выполняю.Но просто интересно, вы считаете, что формат форума, причём не специализированного, предусматривает публикацию цитат на полную страницу форума, содержащих подробную классификацию или рекомендации по обучению детей поведению в сети?Нельзя изложить вкратце своими словами основную идею, дать более-менее короткую цитату и ссылку на источник для тех, кто заинтересуется?Может быть мне стоило вставить сюда рассказ Азимова в полном объёме?

Почему нет?

По всем пунктам 😁 Почему нет?По всем пунктам 😁

Судя по отсутствию реакции, мои ссылки на Азимова и Хайнлайна никого не заинтересовали.

Так зачем бы я стал перегружать форум длинными цитатами? Судя по отсутствию реакции, мои ссылки на Азимова и Хайнлайна никого не заинтересовали.Так зачем бы я стал перегружать форум длинными цитатами?



В детстве у меня в библиотеке был Азимов. Очень нравился. Перечитывал.

Хайнлайна не читал, но вполне может и пошел-бы.

Нет времени сейчас читать.

Не захожу на сомнительные сайты.

Книги предпочитаю читать в бумажном варианте.

Пробовал онлайн - "не те ощущения"(с).

Надеюсь когда-нибудь прочесть это в оригинале ибо пока что 2 прочитанные книги Марка Твена, одна Конан Дойла, одна начатая Рекса Стаута и начатая первая книга про Гарри Поттера - весь мой актив в Инглише. И все это довольно давно уже. В детстве у меня в библиотеке был Азимов. Очень нравился. Перечитывал.Хайнлайна не читал, но вполне может и пошел-бы.Нет времени сейчас читать.Не захожу на сомнительные сайты.Книги предпочитаю читать в бумажном варианте.Пробовал онлайн - "не те ощущения"(с).Надеюсь когда-нибудь прочесть это в оригинале ибо пока что 2 прочитанные книги Марка Твена, одна Конан Дойла, одна начатая Рекса Стаута и начатая первая книга про Гарри Поттера - весь мой актив в Инглише. И все это довольно давно уже. rjkz

Повідомлень: 17461 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8605 раз. Подякували: 5423 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 чер, 2025 17:02 Сибарит написав: Wirująświatła написав: Мало интернет ресурсов могут себе позволить хранить информацию вечно. А сюда скопировал как на стене пещеры мамонта нарисовал, потомки когда нибудь заценят. Мало интернет ресурсов могут себе позволить хранить информацию вечно. А сюда скопировал как на стене пещеры мамонта нарисовал, потомки когда нибудь заценят.

В условиях неработающего поиска, мне кажется, было бы уместнее сравнение с зарытым кладом 😁 В условиях неработающего поиска, мне кажется, было бы уместнее сравнение с зарытым кладом 😁



А поиск не работает временно или навсегда?

И если он отключен намеренно, то для этого были основания?

Сорри, может вопрос не в те ворота, но может кто знает/догадывается?

У меня вариант только что из-за войны. А поиск не работает временно или навсегда?И если он отключен намеренно, то для этого были основания?Сорри, может вопрос не в те ворота, но может кто знает/догадывается?У меня вариант только что из-за войны. rjkz

Повідомлень: 17461 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8605 раз. Подякували: 5423 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 492493494495 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4357

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34