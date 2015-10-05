ЛАД написав:Сибарит написав:ЛАД написав:Сибарит
Я обещал. что не буду делать замечаний по поводу некоторых постов, как видите, выполняю.
Но просто интересно, вы считаете, что формат форума, причём не специализированного, предусматривает публикацию цитат на полную страницу форума, содержащих подробную классификацию или рекомендации по обучению детей поведению в сети?
Нельзя изложить вкратце своими словами основную идею, дать более-менее короткую цитату и ссылку на источник для тех, кто заинтересуется?
Может быть мне стоило вставить сюда рассказ Азимова в полном объёме?
Почему нет?
По всем пунктам 😁
Судя по отсутствию реакции, мои ссылки на Азимова и Хайнлайна никого не заинтересовали.
Так зачем бы я стал перегружать форум длинными цитатами?
В детстве у меня в библиотеке был Азимов. Очень нравился. Перечитывал.
Хайнлайна не читал, но вполне может и пошел-бы.
Нет времени сейчас читать.
Не захожу на сомнительные сайты.
Книги предпочитаю читать в бумажном варианте.
Пробовал онлайн - "не те ощущения"(с).
Надеюсь когда-нибудь прочесть это в оригинале ибо пока что 2 прочитанные книги Марка Твена, одна Конан Дойла, одна начатая Рекса Стаута и начатая первая книга про Гарри Поттера - весь мой актив в Инглише. И все это довольно давно уже.