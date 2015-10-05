RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 492493494495
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 16:57

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Сибарит
Я обещал. что не буду делать замечаний по поводу некоторых постов, как видите, выполняю.
Но просто интересно, вы считаете, что формат форума, причём не специализированного, предусматривает публикацию цитат на полную страницу форума, содержащих подробную классификацию или рекомендации по обучению детей поведению в сети?
Нельзя изложить вкратце своими словами основную идею, дать более-менее короткую цитату и ссылку на источник для тех, кто заинтересуется?
Может быть мне стоило вставить сюда рассказ Азимова в полном объёме?

Почему нет?
По всем пунктам 😁

Судя по отсутствию реакции, мои ссылки на Азимова и Хайнлайна никого не заинтересовали.
Так зачем бы я стал перегружать форум длинными цитатами?


В детстве у меня в библиотеке был Азимов. Очень нравился. Перечитывал.
Хайнлайна не читал, но вполне может и пошел-бы.
Нет времени сейчас читать.
Не захожу на сомнительные сайты.
Книги предпочитаю читать в бумажном варианте.
Пробовал онлайн - "не те ощущения"(с).
Надеюсь когда-нибудь прочесть это в оригинале ибо пока что 2 прочитанные книги Марка Твена, одна Конан Дойла, одна начатая Рекса Стаута и начатая первая книга про Гарри Поттера - весь мой актив в Инглише. И все это довольно давно уже.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17461
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8605 раз.
Подякували: 5423 раз.
 
Профіль
 
8
5
7
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:02

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Мало интернет ресурсов могут себе позволить хранить информацию вечно. А сюда скопировал как на стене пещеры мамонта нарисовал, потомки когда нибудь заценят.

В условиях неработающего поиска, мне кажется, было бы уместнее сравнение с зарытым кладом 😁


А поиск не работает временно или навсегда?
И если он отключен намеренно, то для этого были основания?
Сорри, может вопрос не в те ворота, но может кто знает/догадывается?
У меня вариант только что из-за войны.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17461
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8605 раз.
Подякували: 5423 раз.
 
Профіль
 
8
5
7
  #<1 ... 492493494495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4357
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3398)
01.06.2025 16:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron