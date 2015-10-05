|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:57
ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав:Сибарит
Я обещал. что не буду делать замечаний по поводу некоторых постов, как видите, выполняю.
Но просто интересно, вы считаете, что формат форума, причём не специализированного, предусматривает публикацию цитат на полную страницу форума, содержащих подробную классификацию или рекомендации по обучению детей поведению в сети?
Нельзя изложить вкратце своими словами основную идею, дать более-менее короткую цитату и ссылку на источник для тех, кто заинтересуется?
Может быть мне стоило вставить сюда рассказ Азимова в полном объёме?
Почему нет?
По всем пунктам 😁
Судя по отсутствию реакции, мои ссылки на Азимова и Хайнлайна никого не заинтересовали.
Так зачем бы я стал перегружать форум длинными цитатами?
В детстве у меня в библиотеке был Азимов. Очень нравился. Перечитывал.
Хайнлайна не читал, но вполне может и пошел-бы.
Нет времени сейчас читать.
Не захожу на сомнительные сайты.
Книги предпочитаю читать в бумажном варианте.
Пробовал онлайн - "не те ощущения"(с).
Надеюсь когда-нибудь прочесть это в оригинале ибо пока что 2 прочитанные книги Марка Твена, одна Конан Дойла, одна начатая Рекса Стаута и начатая первая книга про Гарри Поттера - весь мой актив в Инглише. И все это довольно давно уже.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17461
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8605 раз.
- Подякували: 5423 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
5
7
Додано: Нед 01 чер, 2025 17:02
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Мало интернет ресурсов могут себе позволить хранить информацию вечно. А сюда скопировал как на стене пещеры мамонта нарисовал, потомки когда нибудь заценят.
В условиях неработающего поиска, мне кажется, было бы уместнее сравнение с зарытым кладом 😁
А поиск не работает временно или навсегда?
И если он отключен намеренно, то для этого были основания?
Сорри, может вопрос не в те ворота, но может кто знает/догадывается?
У меня вариант только что из-за войны.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17461
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8605 раз.
- Подякували: 5423 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
5
7
Додано: Нед 01 чер, 2025 17:20
rjkz написав:
А поиск не работает временно или навсегда?
И если он отключен намеренно, то для этого были основания?
Сорри, может вопрос не в те ворота, но может кто знает/догадывается?
У меня вариант только что из-за войны.
Нет ничего более постоянного, чем то, что делается временно (с)
Форум слишком большой, движок не справляется с нагрузкой. Из-за этого и поиск работал очень плохо, и страницы не грузились. Даже сейчас бывают затыки, но теперь реже.
Форум - слишком устарелая технология, чтобы серьезно вкладываться в увеличение производительности.
Мы - динозавры.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8316
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6438 раз.
- Подякували: 21534 раз.
-
-
Профіль
-
-
130
82
38
2
Додано: Нед 01 чер, 2025 17:25
ЛАД написав: Ой+ написав:
Як мінімум є декілька мільйонів сімей які матеріально тільки покращили своє життя в останні роки і це зовсім не всі пов'язані із ЗСУ.
Может, вы и правы, но мне кажется
, что оценка в несколько миллионов семей чересчур оптимистична.
Денег стало больше и депозиты выросли. Ну так и цены выросли. В 90-е рост был ещё более бурным.
Инфляция, сэр.
В результате это, как обычно, приводит к ещё большему расслоению общества. Отсюда и рост ввоза лакшері тачок.
Я приблизно уявляю, що 1 млн це сім'ї частини ЗСУ та різних силовиків, включно судді-прокурори, а ще 1 млн це з чиновників, бізнесменів, та і простих кваліфікованих працівників. Я, наприклад, хотів дещо з водопостачанням переробити, то за 1 день роботи майстер запросив 14,5 тис., причому аргумент зокрема був, що зараз особливо і нема кому робити. Сусідка за переробку опалення так і заплатила за 1 день роботи.
Ну якщо є люди на мінімальній пенсії чи зарплаті, то їм жахливо важко.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6950
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 1106 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 01 чер, 2025 17:36
Сибарит написав:
Мы - динозавры.
теж помітив що з молодими тут не густо.
де зараз тусить нове покоління?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2809
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 01 чер, 2025 17:38
rjkz написав:
А поиск не работает временно или навсегда?
И если он отключен намеренно, то для этого были основания?
Сорри, может вопрос не в те ворота, но может кто знает/догадывается?
У меня вариант только что из-за войны.
форум не обслуживается (кроме модерации), порталу он нафиг не нужен. Отключили вообще все скрипты, потому что это древняя дыра в безопасности, под раздачу попал и поиск. Думаю навсегда.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30153
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2503 раз.
- Подякували: 3492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Нед 01 чер, 2025 17:40
Сибарит написав:
Мы - динозавры.
теж помітив що з молодими тут не густо.
де зараз тусить нове покоління?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2809
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 01 чер, 2025 17:50
Banderlog написав: Сибарит написав:
Мы - динозавры.
теж помітив що з молодими тут не густо.
де зараз тусить нове покоління?
В асоциальных сетях и игровых чатах.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8316
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6438 раз.
- Подякували: 21534 раз.
-
-
Профіль
-
-
130
82
38
2
Додано: Нед 01 чер, 2025 18:31
Ой+ написав:
Я, наприклад, хотів дещо з водопостачанням переробити, то за 1 день роботи майстер запросив 14,5 тис
., причому аргумент зокрема був, що зараз особливо і нема кому робити. Сусідка за переробку опалення так і заплатила за 1 день роботи
Це що, якісь важкі/екстримальні зварювальні роботи?
Чи розведення труб опалення і встановлення котла?
Чи заміна водяних/каналізаційних стояків між поверхами?
І то тут, мінімум, два майстри(одночасно) мало б такі роботи виконувати!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8167
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 999 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|4357
|
|