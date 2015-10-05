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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 493494495496>
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:20

  rjkz написав:А поиск не работает временно или навсегда?
И если он отключен намеренно, то для этого были основания?
Сорри, может вопрос не в те ворота, но может кто знает/догадывается?
У меня вариант только что из-за войны.

Нет ничего более постоянного, чем то, что делается временно (с)
Форум слишком большой, движок не справляется с нагрузкой. Из-за этого и поиск работал очень плохо, и страницы не грузились. Даже сейчас бывают затыки, но теперь реже.
Форум - слишком устарелая технология, чтобы серьезно вкладываться в увеличение производительности.
Мы - динозавры.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:25

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:Як мінімум є декілька мільйонів сімей які матеріально тільки покращили своє життя в останні роки і це зовсім не всі пов'язані із ЗСУ.

Может, вы и правы, но мне кажется, что оценка в несколько миллионов семей чересчур оптимистична.
Денег стало больше и депозиты выросли. Ну так и цены выросли. В 90-е рост был ещё более бурным. :)
Инфляция, сэр.
В результате это, как обычно, приводит к ещё большему расслоению общества. Отсюда и рост ввоза лакшері тачок.

Я приблизно уявляю, що 1 млн це сім'ї частини ЗСУ та різних силовиків, включно судді-прокурори, а ще 1 млн це з чиновників, бізнесменів, та і простих кваліфікованих працівників. Я, наприклад, хотів дещо з водопостачанням переробити, то за 1 день роботи майстер запросив 14,5 тис., причому аргумент зокрема був, що зараз особливо і нема кому робити. Сусідка за переробку опалення так і заплатила за 1 день роботи.
Ну якщо є люди на мінімальній пенсії чи зарплаті, то їм жахливо важко.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:36

  Сибарит написав:Мы - динозавры.
теж помітив що з молодими тут не густо.
де зараз тусить нове покоління?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:38

  rjkz написав:А поиск не работает временно или навсегда?
И если он отключен намеренно, то для этого были основания?
Сорри, может вопрос не в те ворота, но может кто знает/догадывается?
У меня вариант только что из-за войны.
форум не обслуживается (кроме модерации), порталу он нафиг не нужен. Отключили вообще все скрипты, потому что это древняя дыра в безопасности, под раздачу попал и поиск. Думаю навсегда.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:40

  Сибарит написав:Мы - динозавры.
теж помітив що з молодими тут не густо.
де зараз тусить нове покоління?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:50

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:Мы - динозавры.
теж помітив що з молодими тут не густо.
де зараз тусить нове покоління?

В асоциальных сетях и игровых чатах.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 18:31

Це в Києві, чи де це можна так озолотитись?))

  Ой+ написав:Я, наприклад, хотів дещо з водопостачанням переробити, то за 1 день роботи майстер запросив 14,5 тис., причому аргумент зокрема був, що зараз особливо і нема кому робити. Сусідка за переробку опалення так і заплатила за 1 день роботи
Це що, якісь важкі/екстримальні зварювальні роботи?
Чи розведення труб опалення і встановлення котла?
Чи заміна водяних/каналізаційних стояків між поверхами?
І то тут, мінімум, два майстри(одночасно) мало б такі роботи виконувати!
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 18:45

Re: Психологія та інші цікавинки

  Ой+ написав:Я, наприклад, хотів дещо з водопостачанням переробити, то за 1 день роботи майстер запросив 14,5 тис., причому аргумент зокрема був, що зараз особливо і нема кому робити. Сусідка за переробку опалення так і заплатила за 1 день роботи.
Ну якщо є люди на мінімальній пенсії чи зарплаті, то їм жахливо важко.

Так і є. В нас сантехнік ремонтував загальнобудинкові комунікації, 2.5 дня роботи - 25 тис. грн.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 18:59

  Успіх написав:
  Ой+ написав:Я, наприклад, хотів дещо з водопостачанням переробити, то за 1 день роботи майстер запросив 14,5 тис., причому аргумент зокрема був, що зараз особливо і нема кому робити. Сусідка за переробку опалення так і заплатила за 1 день роботи
Це що, якісь важкі/екстримальні зварювальні роботи?
Чи розведення труб опалення і встановлення котла?
Чи заміна водяних/каналізаційних стояків між поверхами?
І то тут, мінімум, два майстри(одночасно) мало б такі роботи виконувати!

Бач, а охоронцю стільки не платять. То чому ти весь час питаєш ким тобі працювати? Воно ось, на поверхні!! І «не важкі роботи» :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 19:01

Vadim_

В житниці Европи наразі борошно подорожчало у 2 рази з початку травня, і у магазинах єгипетська картопля і цибуля і китайський часник, цирк поїхав а клоуни залишились знущатися над населенням


Тракторист/комьайнер, який жаліється на дорогі продукти, це наче айтішник жаліється на дорогий софт. Або пілот на дорогі квитки на літак
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