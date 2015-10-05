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#<1 ... 493494495496 Додано: Нед 01 чер, 2025 19:19 rjkz написав: Water написав: rjkz написав: Но можно-ж было на форуме " А что покупать? А почем? А когда? Но можно-ж было на форуме " А что покупать? А почем? А когда?

Купляй коли дешевше, продавай коли дорожче. Купляй коли дешевше, продавай коли дорожче.

Все так просто?

Вы будете удивлены реальностью.

А как быть с позициями, которые только растут (или почти только растут) и что делать с ними если они все-таки упали, но вы-то купили (как оказалось на хаях) зная что они только растут?

А что делать во время рецессии?

А как быть есть падают позициии, но по-разному?

А что делать, если позиция только росла, и вы купили, но потом упала и уже не растет или упала и продолжила падать в ноль?

А как извлечь выгоду из убыточной позиции, продав ее в убыток? Все так просто?Вы будете удивлены реальностью.А как быть с позициями, которые только растут (или почти только растут) и что делать с ними если они все-таки упали, но вы-то купили (как оказалось на хаях) зная что они только растут?А что делать во время рецессии?А как быть есть падают позициии, но по-разному?А что делать, если позиция только росла, и вы купили, но потом упала и уже не растет или упала и продолжила падать в ноль?А как извлечь выгоду из убыточной позиции, продав ее в убыток?

Це складно, але можливо по деяким позиціям шось почитать, шось порахувать, глянуть інфу по ним, глянуть шо показує аналіз.

Чи ви на вільні кошти купили шо попало, чи вам компанія втюхала папери замість грошей? Це складно, але можливо по деяким позиціям шось почитать, шось порахувать, глянуть інфу по ним, глянуть шо показує аналіз.Чи ви на вільні кошти купили шо попало, чи вам компанія втюхала папери замість грошей? Water Повідомлень: 3082 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 чер, 2025 19:42 Сибарит написав: ЛАД написав: Сибарит написав: ............

Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем. ............Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем. А оно было?

Кроме как в странах "первого мира"? А оно было?Кроме как в странах "первого мира"?

Разговор начался о будущем голоде. В этом контексте я обозначил нынешнюю ситуацию как изобилие. К нему можно будет легко вернуться. То, что мы ездим на еде, конечно, кощунство, но одновременно это можно воспринимать как серьезный резерв питания.



И чтобы два раза не постить, "биоэтанол" не из жира гонят. Разговор начался о будущем голоде. В этом контексте я обозначил нынешнюю ситуацию как изобилие. К нему можно будет легко вернуться. То, что мы ездим на еде, конечно, кощунство, но одновременно это можно воспринимать как серьезный резерв питания.И чтобы два раза не постить, "биоэтанол" не из жира гонят.

Честно говоря, давно не интересовался объёмами производства биоэтанола и сколько на это уходит с/х продукции.

Хотя я бы не назвал сегодняшнюю ситуацию как изобилие ("в мировом масштабе").

Процент недоедающих людей (в мире) в 2023 - 9,1%.

При этом Африка является регионом с самым большим процентом населения, страдающего от голода — 20,4% по сравнению с 8,1% в Азии, 6,2% в Латинской Америке и Карибском бассейне и 7,3% в Океании.

Правда, сейчас широко признано, что мировой голод является результатом проблем с распределением, а также с производством продовольствия.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hunger Честно говоря, давно не интересовался объёмами производства биоэтанола и сколько на это уходит с/х продукции.Хотя я бы не назвал сегодняшнюю ситуацию как изобилие ("в мировом масштабе").Процент недоедающих людей (в мире) в 2023 - 9,1%.При этомПравда, сейчас ЛАД 2 Повідомлень: 34601 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 чер, 2025 19:58 Ой+ написав: ЛАД написав: Ой+ написав: Як мінімум є декілька мільйонів сімей які матеріально тільки покращили своє життя в останні роки і це зовсім не всі пов'язані із ЗСУ. Як мінімум є декілька мільйонів сімей які матеріально тільки покращили своє життя в останні роки і це зовсім не всі пов'язані із ЗСУ.

Может, вы и правы, но мне кажется , что оценка в несколько миллионов семей чересчур оптимистична.

Денег стало больше и депозиты выросли. Ну так и цены выросли. В 90-е рост был ещё более бурным.

Инфляция, сэр.

В результате это, как обычно, приводит к ещё большему расслоению общества. Отсюда и рост ввоза лакшері тачок. Может, вы и правы, но мне, что оценка в несколько миллионов семей чересчур оптимистична.Денег стало больше и депозиты выросли. Ну так и цены выросли. В 90-е рост был ещё более бурным.Инфляция, сэр.В результате это, как обычно, приводит к ещё большему расслоению общества. Отсюда и рост ввоза лакшері тачок.

Я приблизно уявляю, що 1 млн це сім'ї частини ЗСУ та різних силовиків, включно судді-прокурори, а ще 1 млн це з чиновників, бізнесменів, та і простих кваліфікованих працівників. Я, наприклад, хотів дещо з водопостачанням переробити, то за 1 день роботи майстер запросив 14,5 тис., причому аргумент зокрема був, що зараз особливо і нема кому робити. Сусідка за переробку опалення так і заплатила за 1 день роботи.

Ну якщо є люди на мінімальній пенсії чи зарплаті, то їм жахливо важко. Я приблизно уявляю, що 1 млн це сім'ї частини ЗСУ та різних силовиків, включно судді-прокурори, а ще 1 млн це з чиновників, бізнесменів, та і простих кваліфікованих працівників. Я, наприклад, хотів дещо з водопостачанням переробити, то за 1 день роботи майстер запросив 14,5 тис., причому аргумент зокрема був, що зараз особливо і нема кому робити. Сусідка за переробку опалення так і заплатила за 1 день роботи.Ну якщо є люди на мінімальній пенсії чи зарплаті, то їм жахливо важко.

Возможно, вы правы.

Но я думаю, что и 1 млн. семей ВСУ + др. силовики это многовато. Действительно сильно выросло благосостояние тех, кто на фронте.

Да и 1млн. "чиновників, бізнесменів, та і простих кваліфікованих працівників" тоже, по-моему, многовато. Не знаю, как у чиновников (за счёт чего у них могло вырасти благосостояние?), но у очень многих бизнесменов доходы упали. Всякие сантехники-плиточники неплохо жили и до войны. Хотя, допускаю, что сегодня из-за нехватки из доходы выросли (не знаю, пропорционально инфляции или выше?). С такими относительно большими работами не сталкивался, но прошлой осенью вызывал сантехника для прочистки канализации - за час работы заплатил около 1000 грн (точно не помню, но не больше). Возможно, вы правы.Но я думаю, что и 1 млн. семей ВСУ + др. силовики это многовато. Действительно сильно выросло благосостояние тех, кто на фронте.Да и 1млн. "чиновників, бізнесменів, та і простих кваліфікованих працівників" тоже, по-моему, многовато. Не знаю, как у чиновников (за счёт чего у них могло вырасти благосостояние?), но у очень многих бизнесменов доходы упали. Всякие сантехники-плиточники неплохо жили и до войны. Хотя, допускаю, что сегодня из-за нехватки из доходы выросли (не знаю, пропорционально инфляции или выше?). С такими относительно большими работами не сталкивался, но прошлой осенью вызывал сантехника для прочистки канализации - за час работы заплатил около 1000 грн (точно не помню, но не больше). ЛАД 2 Повідомлень: 34601 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 чер, 2025 20:06 rjkz написав: .........

Книги предпочитаю читать в бумажном варианте.

Пробовал онлайн - "не те ощущения"(с).

.......... .........Книги предпочитаю читать в бумажном варианте.Пробовал онлайн - "не те ощущения"(с)........... Я тоже.

Но в электронном виде проще и дешевле.

Кроме того, можно скачать на читалку и читать с неё. Это ближе к "живой" книге, хотя всё же и не то. Я тоже.Но в электронном виде проще и дешевле.Кроме того, можно скачать на читалку и читать с неё. Это ближе к "живой" книге, хотя всё же и не то. ЛАД 2 Повідомлень: 34601 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 493494495496 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4357

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