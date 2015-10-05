rjkz написав:Но можно-ж было на форуме " А что покупать? А почем? А когда?
Купляй коли дешевше, продавай коли дорожче.
Все так просто? Вы будете удивлены реальностью. А как быть с позициями, которые только растут (или почти только растут) и что делать с ними если они все-таки упали, но вы-то купили (как оказалось на хаях) зная что они только растут? А что делать во время рецессии? А как быть есть падают позициии, но по-разному? А что делать, если позиция только росла, и вы купили, но потом упала и уже не растет или упала и продолжила падать в ноль? А как извлечь выгоду из убыточной позиции, продав ее в убыток?
Це складно, але можливо по деяким позиціям шось почитать, шось порахувать, глянуть інфу по ним, глянуть шо показує аналіз. Чи ви на вільні кошти купили шо попало, чи вам компанія втюхала папери замість грошей?
Сибарит написав:............ Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем.
А оно было? Кроме как в странах "первого мира"?
Разговор начался о будущем голоде. В этом контексте я обозначил нынешнюю ситуацию как изобилие. К нему можно будет легко вернуться. То, что мы ездим на еде, конечно, кощунство, но одновременно это можно воспринимать как серьезный резерв питания.
И чтобы два раза не постить, "биоэтанол" не из жира гонят.
Честно говоря, давно не интересовался объёмами производства биоэтанола и сколько на это уходит с/х продукции. Хотя я бы не назвал сегодняшнюю ситуацию как изобилие ("в мировом масштабе"). Процент недоедающих людей (в мире) в 2023 - 9,1%. При этом
Африка является регионом с самым большим процентом населения, страдающего от голода — 20,4% по сравнению с 8,1% в Азии, 6,2% в Латинской Америке и Карибском бассейне и 7,3% в Океании.
Правда, сейчас
широко признано, что мировой голод является результатом проблем с распределением, а также с производством продовольствия.
Ой+ написав:Як мінімум є декілька мільйонів сімей які матеріально тільки покращили своє життя в останні роки і це зовсім не всі пов'язані із ЗСУ.
Может, вы и правы, но мне кажется, что оценка в несколько миллионов семей чересчур оптимистична. Денег стало больше и депозиты выросли. Ну так и цены выросли. В 90-е рост был ещё более бурным. Инфляция, сэр. В результате это, как обычно, приводит к ещё большему расслоению общества. Отсюда и рост ввоза лакшері тачок.
Я приблизно уявляю, що 1 млн це сім'ї частини ЗСУ та різних силовиків, включно судді-прокурори, а ще 1 млн це з чиновників, бізнесменів, та і простих кваліфікованих працівників. Я, наприклад, хотів дещо з водопостачанням переробити, то за 1 день роботи майстер запросив 14,5 тис., причому аргумент зокрема був, що зараз особливо і нема кому робити. Сусідка за переробку опалення так і заплатила за 1 день роботи. Ну якщо є люди на мінімальній пенсії чи зарплаті, то їм жахливо важко.
Возможно, вы правы. Но я думаю, что и 1 млн. семей ВСУ + др. силовики это многовато. Действительно сильно выросло благосостояние тех, кто на фронте. Да и 1млн. "чиновників, бізнесменів, та і простих кваліфікованих працівників" тоже, по-моему, многовато. Не знаю, как у чиновников (за счёт чего у них могло вырасти благосостояние?), но у очень многих бизнесменов доходы упали. Всякие сантехники-плиточники неплохо жили и до войны. Хотя, допускаю, что сегодня из-за нехватки из доходы выросли (не знаю, пропорционально инфляции или выше?). С такими относительно большими работами не сталкивался, но прошлой осенью вызывал сантехника для прочистки канализации - за час работы заплатил около 1000 грн (точно не помню, но не больше).