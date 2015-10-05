rjkz написав:Но можно-ж было на форуме " А что покупать? А почем? А когда?
Купляй коли дешевше, продавай коли дорожче.
Все так просто? Вы будете удивлены реальностью. А как быть с позициями, которые только растут (или почти только растут) и что делать с ними если они все-таки упали, но вы-то купили (как оказалось на хаях) зная что они только растут? А что делать во время рецессии? А как быть есть падают позициии, но по-разному? А что делать, если позиция только росла, и вы купили, но потом упала и уже не растет или упала и продолжила падать в ноль? А как извлечь выгоду из убыточной позиции, продав ее в убыток?
Це складно, але можливо по деяким позиціям шось почитать, шось порахувать, глянуть інфу по ним, глянуть шо показує аналіз. Чи ви на вільні кошти купили шо попало, чи вам компанія втюхала папери замість грошей?
Сибарит написав:............ Перестанем перегонять еду в биотопливо - сразу вернётся изобилие еды. С голоду не помрем.
А оно было? Кроме как в странах "первого мира"?
Разговор начался о будущем голоде. В этом контексте я обозначил нынешнюю ситуацию как изобилие. К нему можно будет легко вернуться. То, что мы ездим на еде, конечно, кощунство, но одновременно это можно воспринимать как серьезный резерв питания.
И чтобы два раза не постить, "биоэтанол" не из жира гонят.
Честно говоря, давно не интересовался объёмами производства биоэтанола и сколько на это уходит с/х продукции. Хотя я бы не назвал сегодняшнюю ситуацию как изобилие ("в мировом масштабе"). Процент недоедающих людей (в мире) в 2023 - 9,1%. При этом
Африка является регионом с самым большим процентом населения, страдающего от голода — 20,4% по сравнению с 8,1% в Азии, 6,2% в Латинской Америке и Карибском бассейне и 7,3% в Океании.
Правда, сейчас
широко признано, что мировой голод является результатом проблем с распределением, а также с производством продовольствия.
Ой+ написав:Як мінімум є декілька мільйонів сімей які матеріально тільки покращили своє життя в останні роки і це зовсім не всі пов'язані із ЗСУ.
Может, вы и правы, но мне кажется, что оценка в несколько миллионов семей чересчур оптимистична. Денег стало больше и депозиты выросли. Ну так и цены выросли. В 90-е рост был ещё более бурным. Инфляция, сэр. В результате это, как обычно, приводит к ещё большему расслоению общества. Отсюда и рост ввоза лакшері тачок.
Я приблизно уявляю, що 1 млн це сім'ї частини ЗСУ та різних силовиків, включно судді-прокурори, а ще 1 млн це з чиновників, бізнесменів, та і простих кваліфікованих працівників. Я, наприклад, хотів дещо з водопостачанням переробити, то за 1 день роботи майстер запросив 14,5 тис., причому аргумент зокрема був, що зараз особливо і нема кому робити. Сусідка за переробку опалення так і заплатила за 1 день роботи. Ну якщо є люди на мінімальній пенсії чи зарплаті, то їм жахливо важко.
Возможно, вы правы. Но я думаю, что и 1 млн. семей ВСУ + др. силовики это многовато. Действительно сильно выросло благосостояние тех, кто на фронте. Да и 1млн. "чиновників, бізнесменів, та і простих кваліфікованих працівників" тоже, по-моему, многовато. Не знаю, как у чиновников (за счёт чего у них могло вырасти благосостояние?), но у очень многих бизнесменов доходы упали. Всякие сантехники-плиточники неплохо жили и до войны. Хотя, допускаю, что сегодня из-за нехватки из доходы выросли (не знаю, пропорционально инфляции или выше?). С такими относительно большими работами не сталкивался, но прошлой осенью вызывал сантехника для прочистки канализации - за час работы заплатил около 1000 грн (точно не помню, но не больше).
ЛАД написав:прошлой осенью вызывал сантехника для прочистки канализации - за час работы заплатил около 1000 грн
Можна поцікавитись - от періодично чую від знайомих(чи, навіть, тут на гілці про нерухомість читаю) типу - "викликав сантехніка і заплатив "мУльйон"!")) А що, Ви(а також питання до всіх) - не запитуєте по телефону, скільки орієнтовно/приблизно буде коштувати виконання тої, чи іншої роботи?
І, якщо Ви не запитали орієнтовної ціни по телефону, чи потім той сантехнік не скаже Вам, що він за годину будь-якої роботи бере 3К, чи 5К?
Успіх написав:А що, Ви(а також питання до всіх) - не запитуєте по телефону, скільки орієнтовно/приблизно буде коштувати виконання тої, чи іншої роботи?
А ти вмієш чистити каналізацію за телефоном? Особисто я вже відповідав, практично всеодно скільки воно коштує, якось було хлопці озвучили за чистку 800 гривень, на місці виявилось шо потрібна заміна, по-ітогу це все обійшлось біля 5 тис. робота з матеріалами, ще їм копать довелось. Електрики з холодильщиком вже також відповідав. Скільки обійшлось відключить багатоповерховий будинок від ЦО, вже не пам`ятаю, але там купа дозволів, погоджень, збори власників житла, проект відключення, проект нового опалення...
Востаннє редагувалось Water в Нед 01 чер, 2025 20:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:прошлой осенью вызывал сантехника для прочистки канализации - за час работы заплатил около 1000 грн
Можна поцікавитись - от періодично чую від знайомих(чи, навіть, тут на гілці про нерухомість читаю) типу - "викликав сантехніка і заплатив "мУльйон"!")) А що, Ви(а також питання до всіх) - не запитуєте по телефону, скільки орієнтовно/приблизно буде коштувати виконання тої, чи іншої роботи?
І, якщо Ви не запитали орієнтовної ціни по телефону, чи потім той сантехнік не скаже Вам, що він за годину будь-якої роботи бере 3К, чи 5К?
він каже не знаю, треба дивитися... А там вже дивиться обєм роботи, на скільки ти платоспроможний і наскільки лопух. Тому хто рідко має справу з сантехнічними роботами, не розбирається в темі простіше орієнтуватись на відгуки знайомих і довіритись майстру. Годинами міряти роботу по ремонту теж опасно)
rjkz написав:......... Книги предпочитаю читать в бумажном варианте. Пробовал онлайн - "не те ощущения"(с). ..........
Я тоже. Но в электронном виде проще и дешевле. Кроме того, можно скачать на читалку и читать с неё. Это ближе к "живой" книге, хотя всё же и не то.
Электронные хорошо читать вечером без освещения. Экономия места .покупать все заинтересовавшее в бумаге - никаких квартир не хватит. Бумажные же если надо обозначить интеллектуальные претензии поставив на видное место, а читать те же тексты на планшете
Цікаво те, що про «ціну по телефону» доляреку вже тут розказували. І саме оце все. Саме оці слово приводили як аргументи. Але якщо нездатний до саморозвитку і освіти, то ця нездатність вона у абсолютно всьому. І саме оце є відповіддю на його питання особисто до мене, «а чому ти не хочеш серйозно зі мною обговорювати оте чи те питання». Бо ефект від таких розмов гірший ніж від розмов з 3-5 річницю дитиною. Дитина хоч розвивається від бесід з дорослими, навіть якщо відповідь на питання і забуде через тиждень. Долярек просто «забуде».