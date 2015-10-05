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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 494495496497
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 21:22

  Hotab написав:Дитина хоч розвивається від бесід з дорослими
судя по всему взрослые с тобой не общались. Или какой гений тебя научил писать такие задушевные тексты?
  Hotab написав:Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.

Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні.
До побачення. :D

До побачення)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 21:35

Re: Психологія та інші цікавинки

  Hotab написав:Тракторист/комьайнер, який жаліється на дорогі продукти, це наче айтішник жаліється на дорогий софт. Або пілот на дорогі квитки на літак

Працівники ЗВО зараз не раді суттєвому підвищенню цін на вищу освіту з наступного навч. року, бо це додатково скоротить к-ть абітурієнтів, яка і так знижується, а на їхню зарплату якось особливо не впливає. Спілкувався з к.н., що працює на ставку в університеті, так на руки 10 тис. Але має бізнес по своїй спеціальності, де уже і заробляє. Так що все дуже відносно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 21:36

Ох вже ці "золоті" майстри))

  Water написав:практично всеодно скільки воно коштує, якось було хлопці озвучили за чистку 800 гривень, на місці виявилось шо потрібна заміна, по-ітогу це все обійшлось біля 5 тис. робота з матеріалами, ще їм копать довелось.
Сказали 800, а приїхали сантехніки, подивились, що там треба масштабніша робота і озвучують цифру 3К - робота, і десь ще 2К - матеріали... ?
А тут вже ваша справа - чи погодитесь на таку пропозицію, чи пошлете їх нахой😁(якщо не влаштовує ціна/хочете зателефонувати іншим сантехнікам, може думаєте, дешевше буде)
  Banderlog написав:він каже не знаю, треба дивитися...
А там вже дивиться обєм роботи, на скільки ти платоспроможний і наскільки лопух.
Ну тут:
а) наполягаєш таки, щоб озвучив хоч приблизну ціну!
б) запитуєш, скільки коштує сам виклик його?
в) після його відповідей, кажеш - "добре, дякую. Я ще подумаю і, можливо завтра вам зателефоную..."
А тоді ще "пробиваєш" 2-3-4майстра, щоб хоч трохи зорієнтуватись по ціні/щоб не розвели на бабки, як сліпе котя😁

А якщо ти зателефонував майстру - а він сказав: "не знаю, треба дивитись" і ні ти не запитав, скільки коштує сам виклик його, ні він тобі не сказав/попередив про це по телефону, то... - то коли він приїхав, глянув/оцінив роботу і озвучив тобі ціну, а тобі ціна зовсім не підходить, то тут все просто!😁
Кажеш йому, що розраховував, що робота буде до тисячі гривень...(а не 2, чи 3тис, як він озвучив), тому вибачайте майстер, але в мене немає стільки грошей(бла-бла-бла, ще не отримав зарплати/пенсії, чи ліки маю купити...) тому, ідіть ви нахой!😁
А якщо він каже - "тоді платіть за виклик 500грн!"
А ти спокійно кажеш, що ви мене не попередили, що берете за виклик!
Якщо б попередили, то я б вас не викликав!
І, якщо він наполягає на оплаті за виклик/починає борзіти - то спокійно кажеш, що викличеш зараз поліцію, чи тцкашників🤣🤣🤣 - і все буде добре!©🤣🤣🤣
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 21:37

  Сибарит написав:
  fox767676 написав: Бумажные же если надо подчеркнуть интеллектуальные претензии поставить на видное место, а читать те же тексты опять на планшете

Для "подчеркивания претензий" безопаснее помочь на видном месте читалку. Так никто, случайно взяв книгу с полки не обнаружит, что богатую библиотеку никто не читал 😁

Не понимаю я эту страсть к понтам.
Слишком много затрачивается ресурсов, чтобы что-то показать малознакомым людям, что мнение не слишком ценно.



Бумажная книга такое же произведение искусства как картина или статуетка. Храня бумажный вариант отдаёшь дань уважения авторам. Касательно "не читал " - ну детское любопытство толкнул в своём время прочитать все энциклопедии включая медицинские, многотомники Шолохова, Стендаля и т.д. Вот бальзака не осилил - пошёл на растопку простым людям , уступив место всяким геополитикам и апокрифам :)
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