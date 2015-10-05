Додано: Нед 01 чер, 2025 21:36

Water написав: практично всеодно скільки воно коштує, якось було хлопці озвучили за чистку 800 гривень, на місці виявилось шо потрібна заміна, по-ітогу це все обійшлось біля 5 тис. робота з матеріалами, ще їм копать довелось. практично всеодно скільки воно коштує, якось було хлопці озвучили за чистку 800 гривень, на місці виявилось шо потрібна заміна, по-ітогу це все обійшлось біля 5 тис. робота з матеріалами, ще їм копать довелось.

Banderlog написав: він каже не знаю, треба дивитися...

А там вже дивиться обєм роботи, на скільки ти платоспроможний і наскільки лопух. він каже не знаю, треба дивитися...А там вже дивиться обєм роботи, на скільки ти платоспроможний і наскільки лопух.

Сказали 800, а приїхали сантехніки, подивились, що там треба масштабніша робота і озвучують цифру 3К - робота, і десь ще 2К - матеріали... ?А тут вже ваша справа - чи погодитесь на таку пропозицію, чи пошлете їх нахой😁(якщо не влаштовує ціна/хочете зателефонувати іншим сантехнікам, може думаєте, дешевше буде)Ну тут:а) наполягаєш таки, щоб озвучив хоч приблизну ціну!б) запитуєш, скільки коштує сам виклик його?в) після його відповідей, кажеш - "добре, дякую. Я ще подумаю і, можливо завтра вам зателефоную..."А тоді ще "пробиваєш" 2-3-4майстра, щоб хоч трохи зорієнтуватись по ціні/щоб не розвели на бабки, як сліпе котя😁А якщо ти зателефонував майстру - а він сказав: "не знаю, треба дивитись" і ні ти не запитав, скільки коштує сам виклик його, ні він тобі не сказав/попередив про це по телефону, то... - то коли він приїхав, глянув/оцінив роботу і озвучив тобі ціну, а тобі ціна зовсім не підходить, то тут все просто!😁Кажеш йому, що розраховував, що робота буде до тисячі гривень...(а не 2, чи 3тис, як він озвучив), тому вибачайте майстер, але в мене немає стільки грошей(бла-бла-бла, ще не отримав зарплати/пенсії, чи ліки маю купити...) тому, ідіть ви нахой!😁А якщо він каже - "тоді платіть за виклик 500грн!"А ти спокійно кажеш, що ви мене не попередили, що берете за виклик!Якщо б попередили, то я б вас не викликав!І, якщо він наполягає на оплаті за виклик/починає борзіти - то спокійно кажеш, що викличеш зараз поліцію, чи тцкашників🤣🤣🤣 - і все буде добре!©🤣🤣🤣