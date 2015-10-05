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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 01 чер, 2025 21:22
Hotab написав:
Дитина хоч розвивається від бесід з дорослими
судя по всему взрослые с тобой не общались. Или какой гений тебя научил писать такие задушевные тексты?
Hotab написав:
Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.
Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні.
До побачення.
До побачення)
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Додано: Нед 01 чер, 2025 21:35
Hotab написав:
Тракторист/комьайнер, який жаліється на дорогі продукти, це наче айтішник жаліється на дорогий софт. Або пілот на дорогі квитки на літак
Працівники ЗВО зараз не раді суттєвому підвищенню цін на вищу освіту з наступного навч. року, бо це додатково скоротить к-ть абітурієнтів, яка і так знижується, а на їхню зарплату якось особливо не впливає. Спілкувався з к.н., що працює на ставку в університеті, так на руки 10 тис. Але має бізнес по своїй спеціальності, де уже і заробляє. Так що все дуже відносно.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 21:36
Water написав:
практично всеодно скільки воно коштує, якось було хлопці озвучили за чистку 800 гривень, на місці виявилось шо потрібна заміна, по-ітогу це все обійшлось біля 5 тис. робота з матеріалами, ще їм копать довелось.
Сказали 800, а приїхали сантехніки, подивились, що там треба масштабніша робота і озвучують цифру 3К - робота, і десь ще 2К - матеріали... ?
А тут вже ваша справа - чи погодитесь на таку пропозицію, чи пошлете їх нахой😁(якщо не влаштовує ціна/хочете зателефонувати іншим сантехнікам, може думаєте, дешевше буде)
Banderlog написав:
він каже не знаю, треба дивитися...
А там вже дивиться обєм роботи, на скільки ти платоспроможний і наскільки лопух.
Ну тут:
а) наполягаєш таки, щоб озвучив хоч приблизну ціну!
б) запитуєш, скільки коштує сам виклик його?
в) після його відповідей, кажеш - "добре, дякую. Я ще подумаю і, можливо завтра вам зателефоную..."
А тоді ще "пробиваєш" 2-3-4майстра, щоб хоч трохи зорієнтуватись по ціні/щоб не розвели на бабки, як сліпе котя😁
А якщо ти зателефонував майстру - а він сказав: "не знаю, треба дивитись" і ні ти не запитав, скільки коштує сам виклик його, ні він тобі не сказав/попередив про це по телефону, то... - то коли він приїхав, глянув/оцінив роботу і озвучив тобі ціну, а тобі ціна зовсім не підходить, то тут все просто!😁
Кажеш йому, що розраховував, що робота буде до тисячі гривень...(а не 2, чи 3тис, як він озвучив), тому вибачайте майстер, але в мене немає стільки грошей(бла-бла-бла, ще не отримав зарплати/пенсії, чи ліки маю купити...) тому, ідіть ви нахой!😁
А якщо він каже - "тоді платіть за виклик 500грн!"
А ти спокійно кажеш, що ви мене не попередили, що берете за виклик!
Якщо б попередили, то я б вас не викликав!
І, якщо він наполягає на оплаті за виклик/починає борзіти - то спокійно кажеш, що викличеш зараз поліцію, чи тцкашників🤣🤣🤣 - і все буде добре!©🤣🤣🤣
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Додано: Нед 01 чер, 2025 21:37
Сибарит написав: fox767676 написав:
Бумажные же если надо подчеркнуть интеллектуальные претензии поставить на видное место, а читать те же тексты опять на планшете
Для "подчеркивания претензий" безопаснее помочь на видном месте читалку. Так никто, случайно взяв книгу с полки не обнаружит, что богатую библиотеку никто не читал 😁
Не понимаю я эту страсть к понтам.
Слишком много затрачивается ресурсов, чтобы что-то показать малознакомым людям, что мнение не слишком ценно.
Бумажная книга такое же произведение искусства как картина или статуетка. Храня бумажный вариант отдаёшь дань уважения авторам. Касательно "не читал " - ну детское любопытство толкнуло в своём время прочитать все энциклопедии включая медицинские, многотомники Шолохова, Стендаля и т.д. Вот бальзака не осилил - пошёл на растопку простым людям , уступив место всяким геополитикам и апокрифам
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Додано: Нед 01 чер, 2025 21:51
Успіх написав: Water написав:
практично всеодно скільки воно коштує, якось було хлопці озвучили за чистку 800 гривень, на місці виявилось шо потрібна заміна, по-ітогу це все обійшлось біля 5 тис. робота з матеріалами, ще їм копать довелось.
Сказали 800, а приїхали сантехніки, подивились, що там треба масштабніша робота і озвучують цифру 3К - робота, і десь ще 2К - матеріали... ?
А тут вже ваша справа - чи погодитесь на таку пропозицію, чи пошлете їх нахой😁(якщо не влаштовує ціна/хочете зателефонувати іншим сантехнікам, може думаєте, дешевше буде)
Приїхали з якоюсь фігньою чистить, а воно не йде, вони подивились якоюсь камерою і сказали шо там просвіта практично немає, можна мить гідроударом, але це може не допомогти, бо труба стара, десь 60-ті роки тянули там каналізацію.
Шо дешевше, розкопать трубу на глибині 2 метра, вирізать її, прокласти шматок нової, все з`єднать, я повинен був шукать хто це дешевше зробить?
Я не настільки багатий.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 21:56
Успіх написав:
А якщо ти зателефонував майстру - а він сказав: "не знаю, треба дивитись" і ні ти не запитав, скільки коштує сам виклик його, ні він тобі не сказав/попередив про це по телефону, то... - то коли він приїхав, глянув/оцінив роботу і озвучив тобі ціну, а тобі ціна зовсім не підходить, то тут все просто!😁
Так і кажеш- виклик і оцінка такої роботи буде коштувать 500 гривень. Бо ти не знаєш об`єми та інше, якщо якісь великі невідомі роботи. Якщо приїхав і там дійсно до тисячі, так і кажеш шо можеш виконать за тисячу. Ти свій час розрахуй, вартість, від цього і пляши. Звісно плюс матеріали.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 21:57
Wirująświatła написав:
До побачення)
Vitalianangel написав:
модераторы, если вы не прекратите меня удалять, я вообще перестану писать
Wirująświatła написав:
надеюсь вам когда-то надоест удалять, иначе вы тут будете общаться сами с собой , по крайней мере я тут писать больше не буду
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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:02
Hotab написав: Wirująświatła написав:
До побачення)
Vitalianangel написав:
модераторы, если вы не прекратите меня удалять, я вообще перестану писать
Wirująświatła написав:
надеюсь вам когда-то надоест удалять, иначе вы тут будете общаться сами с собой , по крайней мере я тут писать больше не буду
Схоже на переписку двох співробітників однієї спецслужби, у кожного є на кожного компромат.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:03
Успіх написав:
Та де ж він піде звідси?!))
а нам и не надо шоб он уходил. Это он решил вызвать у нас истерику. А потом радость от того что остался) все гориллы так делают. Традиция.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:05
Wirująświatła
судя по всему взрослые с тобой не общались.
Ті, які трогали нижче пуза ? Ні, на щастя це було твоє коло))
Схоже на переписку двох співробітників
Ангеліна, яка закочувала разів зо 5 лише публічні істерики за видалення і бани (обіцяючи піти), а ще скільки раз в ЛС пробувала виховувати (шантажувати) модерів, вирішила, що вона має «компромат»))
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