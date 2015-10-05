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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:21
Додано: Нед 01 чер, 2025 22:23
Та де ж він піде звідси?!))
Хоч і віртуально, але він любить, як його тут дьоргає за сиві яйця, Флер
От вона подьоргає, а потім питає >>>
Додано: Нед 01 чер, 2025 22:30
Успіх давай по коротенькому стишку ему напишем?
Додано: Нед 01 чер, 2025 23:06
Вечір поезій))
Дивина на світі стала
Не повіриш сам
Панянка-Флер танцює
Мов у казці храм
Хотаб пригнувся низько
Скрикнув мов вітряк
Чому вона сиві яйця держить
Як дорожній знак?
Дьоргає Флер Хотабу...
І у весняний день
Тягне та сміється
І так цілий день
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