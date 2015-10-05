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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 495496497498
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 22:17

Hotab цитаты есть? Фея ты вертолетная
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 22:21

  Wirująświatła написав:Hotab цитаты есть? Фея ты вертолетная

Дивись щоб палочка тобі в рот не потрапила. Будеш знову закривати особисті і 3 замки в ірпенятнику))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 22:23

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.

Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні. До побачення.


До побачення)

Та де ж він піде звідси?!))
Хоч і віртуально, але він любить, як його тут дьоргає за сиві яйця, Флер :mrgreen:
От вона подьоргає, а потім питає >>>
  fler написав:Хотаб, як ти?))
:lol:
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 22:30

Успіх давай по коротенькому стишку ему напишем?

Вертолетная фея
Танцуй над землей
лети за своей мечтой голубой
Пусть каждый узнает
Пусть каждый поймет
Что только в небе тебя кто-то ждёт
  fler написав:Одні святкують, інші - невпинно зраду шукають..
Хотаб, як ти?))

Домашний як (лат. Bos grunniens) — одомашненный вид парнокопытных из рода настоящих быков семейства полорогих, произошедший от дикого яка (Bos mutus)[1]. Домашних яков во всем мире содержится около 14 млн. голов[2].
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:06

Вечір поезій))

Дивина на світі стала
Не повіриш сам
Панянка-Флер танцює
Мов у казці храм
Хотаб пригнувся низько
Скрикнув мов вітряк
Чому вона сиві яйця держить
Як дорожній знак?
Дьоргає Флер Хотабу...
І у весняний день
Тягне та сміється
І так цілий день :lol:
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