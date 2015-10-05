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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:17
Hotab цитаты есть? Фея ты вертолетная
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Wirująświatła
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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:21
Wirująświatła написав:Hotab
цитаты есть? Фея ты вертолетная
Дивись щоб палочка тобі в рот не потрапила. Будеш знову закривати особисті і 3 замки в ірпенятнику))
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Hotab
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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:23
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.
Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні. До побачення.
До побачення)
Та де ж він піде звідси?!))
Хоч і віртуально, але він любить, як його тут дьоргає за сиві яйця, Флер
От вона подьоргає, а потім питає >>>
fler написав:
Хотаб, як ти?))
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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:30
Успіх
давай по коротенькому стишку ему напишем?
Вертолетная фея
Танцуй над землей
лети за своей мечтой голубой
Пусть каждый узнает
Пусть каждый поймет
Что только в небе тебя кто-то ждёт
fler написав:
Одні святкують, інші - невпинно зраду шукають..
Хотаб, як
ти?))
Домашний як (лат. Bos grunniens) — одомашненный вид парнокопытных из рода настоящих быков семейства полорогих, произошедший от дикого яка (Bos mutus)[1]. Домашних яков во всем мире содержится около 14 млн. голов[2].
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Wirująświatła
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Додано: Пон 02 чер, 2025 00:04
Успіх написав: ЛАД написав:
прошлой осенью вызывал сантехника для прочистки канализации - за час работы заплатил около 1000 грн
Можна поцікавитись - от періодично чую від знайомих(чи, навіть, тут на гілці про нерухомість читаю) типу - "викликав сантехніка і заплатив "мУльйон"!"))
А що, Ви(а також питання до всіх)
- не запитуєте по телефону, скільки орієнтовно/приблизно буде коштувати виконання тої, чи іншої роботи?
І, якщо Ви не запитали орієнтовної ціни по телефону, чи потім той сантехнік не скаже Вам, що він за годину будь-якої роботи бере 3К, чи 5К?
І що, Ви тоді скажете - як так?©😁
Позвонил в 3 места. Везде рассказали - если то-то, то столько, если то-то, то столько. От 1200 до 1800. Так что 1000 это можно сказать дёшево.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 00:10
fox767676 написав: Сибарит написав: fox767676 написав:
Бумажные же если надо подчеркнуть интеллектуальные претензии поставить на видное место, а читать те же тексты опять на планшете
Для "подчеркивания претензий" безопаснее помочь на видном месте читалку. Так никто, случайно взяв книгу с полки не обнаружит, что богатую библиотеку никто не читал 😁
Не понимаю я эту страсть к понтам.
Слишком много затрачивается ресурсов, чтобы что-то показать малознакомым людям, что мнение не слишком ценно.
Бумажная книга такое же произведение искусства как картина или статуетка. Храня бумажный вариант отдаёшь дань уважения авторам. Касательно "не читал " - ну детское любопытство толкнуло в своём время прочитать все энциклопедии включая медицинские, многотомники Шолохова, Стендаля и т.д. Вот бальзака не осилил - пошёл на растопку простым людям , уступив место всяким геополитикам и апокрифам
Кстати, да. Родители собрали неплохую библиотеку + у родственников. Перечитал в детстве практически всё. Бальзака и Драйзера тоже не осилил. Потом и сам покупал. Непрочитанных книг практически не было.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 00:20
Виталик и Успіх, пожалуйста, не переносите сюда привычки с военной ветки.
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