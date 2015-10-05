Додано: Пон 02 чер, 2025 03:48

Water написав: rjkz написав: Water написав: Купляй коли дешевше, продавай коли дорожче. Купляй коли дешевше, продавай коли дорожче.

Все так просто?

Вы будете удивлены реальностью.

А как быть с позициями, которые только растут (или почти только растут) и что делать с ними если они все-таки упали, но вы-то купили (как оказалось на хаях) зная что они только растут?

А что делать во время рецессии?

А как быть есть падают позициии, но по-разному?

А что делать, если позиция только росла, и вы купили, но потом упала и уже не растет или упала и продолжила падать в ноль?

А как извлечь выгоду из убыточной позиции, продав ее в убыток? Все так просто?Вы будете удивлены реальностью.А как быть с позициями, которые только растут (или почти только растут) и что делать с ними если они все-таки упали, но вы-то купили (как оказалось на хаях) зная что они только растут?А что делать во время рецессии?А как быть есть падают позициии, но по-разному?А что делать, если позиция только росла, и вы купили, но потом упала и уже не растет или упала и продолжила падать в ноль?А как извлечь выгоду из убыточной позиции, продав ее в убыток?

Це складно, але можливо по деяким позиціям шось почитать, шось порахувать, глянуть інфу по ним, глянуть шо показує аналіз.

Чи ви на вільні кошти купили шо попало, чи вам компанія втюхала папери замість грошей? Це складно, але можливо по деяким позиціям шось почитать, шось порахувать, глянуть інфу по ним, глянуть шо показує аналіз.Чи ви на вільні кошти купили шо попало, чи вам компанія втюхала папери замість грошей?

ВОт видите, Вам "компания втюхала", а я сам подбирал что покупать.Шо попало, это в основном СП500, Гугл, Эппл, Нвидия.МС когда-то удачно закрыл перед большим обвалом, но на сейчас он отрос чуть на большее, чем я закрыл.И ничего Вы не почитаете особо, потому что сейчас все зависит от того, с какой ноги встал Трамп. И да, если он Вам персонально будет звонить, что он через полчаса скажет, то будете в шоколаде.Полазьте, посмотрите, были в истории акции, которые стоили дохренища, а сейчас ноль. Полный ноль. Есть акции, которые стоили немного, взлетели один раз и грохнулись в почти ноль. Есть именитые бренды, которые много лет медленно дешевеют. Вот сколько лет Боинг щел к банкротству, сейчас Трамп его спасает.И так далее. Где Вы об этом читать собрались? Вам Трамп пишет?