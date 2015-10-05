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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:17
Hotab цитаты есть? Фея ты вертолетная
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Wirująświatła
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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:21
Wirująświatła написав:Hotab
цитаты есть? Фея ты вертолетная
Дивись щоб палочка тобі в рот не потрапила. Будеш знову закривати особисті і 3 замки в ірпенятнику))
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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:23
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.
Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні. До побачення.
До побачення)
Та де ж він піде звідси?!))
Хоч і віртуально, але він любить, як його тут дьоргає за сиві яйця, Флер
От вона подьоргає, а потім питає >>>
fler написав:
Хотаб, як ти?))
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Додано: Нед 01 чер, 2025 22:30
Успіх
давай по коротенькому стишку ему напишем?
Вертолетная фея
Танцуй над землей
лети за своей мечтой голубой
Пусть каждый узнает
Пусть каждый поймет
Что только в небе тебя кто-то ждёт
fler написав:
Одні святкують, інші - невпинно зраду шукають..
Хотаб, як
ти?))
Домашний як (лат. Bos grunniens) — одомашненный вид парнокопытных из рода настоящих быков семейства полорогих, произошедший от дикого яка (Bos mutus)[1]. Домашних яков во всем мире содержится около 14 млн. голов[2].
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Додано: Пон 02 чер, 2025 00:04
Успіх написав: ЛАД написав:
прошлой осенью вызывал сантехника для прочистки канализации - за час работы заплатил около 1000 грн
Можна поцікавитись - от періодично чую від знайомих(чи, навіть, тут на гілці про нерухомість читаю) типу - "викликав сантехніка і заплатив "мУльйон"!"))
А що, Ви(а також питання до всіх)
- не запитуєте по телефону, скільки орієнтовно/приблизно буде коштувати виконання тої, чи іншої роботи?
І, якщо Ви не запитали орієнтовної ціни по телефону, чи потім той сантехнік не скаже Вам, що він за годину будь-якої роботи бере 3К, чи 5К?
І що, Ви тоді скажете - як так?©😁
Позвонил в 3 места. Везде рассказали - если то-то, то столько, если то-то, то столько. От 1200 до 1800. Так что 1000 это можно сказать дёшево.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 00:10
fox767676 написав: Сибарит написав: fox767676 написав:
Бумажные же если надо подчеркнуть интеллектуальные претензии поставить на видное место, а читать те же тексты опять на планшете
Для "подчеркивания претензий" безопаснее помочь на видном месте читалку. Так никто, случайно взяв книгу с полки не обнаружит, что богатую библиотеку никто не читал 😁
Не понимаю я эту страсть к понтам.
Слишком много затрачивается ресурсов, чтобы что-то показать малознакомым людям, что мнение не слишком ценно.
Бумажная книга такое же произведение искусства как картина или статуетка. Храня бумажный вариант отдаёшь дань уважения авторам. Касательно "не читал " - ну детское любопытство толкнуло в своём время прочитать все энциклопедии включая медицинские, многотомники Шолохова, Стендаля и т.д. Вот бальзака не осилил - пошёл на растопку простым людям , уступив место всяким геополитикам и апокрифам
Кстати, да. Родители собрали неплохую библиотеку + у родственников. Перечитал в детстве практически всё. Бальзака и Драйзера тоже не осилил. Потом и сам покупал. Непрочитанных книг практически не было.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 00:20
Виталик и Успіх, пожалуйста, не переносите сюда привычки с военной ветки.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 02:58
ЛАД написав: fox767676 написав:
Бумажная книга такое же произведение искусства как картина или статуетка. Храня бумажный вариант отдаёшь дань уважения авторам. Касательно "не читал " - ну детское любопытство толкнуло в своём время прочитать все энциклопедии включая медицинские, многотомники Шолохова, Стендаля и т.д. Вот бальзака не осилил - пошёл на растопку простым людям , уступив место всяким геополитикам и апокрифам
Кстати, да. Родители собрали неплохую библиотеку + у родственников. Перечитал в детстве практически всё. Бальзака и Драйзера тоже не осилил. Потом и сам покупал. Непрочитанных книг практически не было.
і я драйзера не витяг. В мене шкільна подружка ним зачитувалась. Так шо я пару раз намагався, щоб поняти що в неї в голові. Оказалось. Скукотіща)))
А бальзак зайшов.
Блеск і ніщєта куртизанок, чи як писав класік Під-в
Ви як нащот Подеревянського? Знайомі з літературною творчістю?
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Додано: Пон 02 чер, 2025 03:34
Wirująświatła написав: rjkz написав:
А поиск не работает временно или навсегда?
И если он отключен намеренно, то для этого были основания?
Сорри, может вопрос не в те ворота, но может кто знает/догадывается?
У меня вариант только что из-за войны.
форум не обслуживается (кроме модерации), порталу он нафиг не нужен. Отключили вообще все скрипты, потому что это древняя дыра в безопасности, под раздачу попал и поиск. Думаю навсегда.
печаль, удобно было за ветками следить.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 03:48
Water написав: rjkz написав: Water написав:
Купляй коли дешевше, продавай коли дорожче.
Все так просто?
Вы будете удивлены реальностью.
А как быть с позициями, которые только растут (или почти только растут) и что делать с ними если они все-таки упали, но вы-то купили (как оказалось на хаях) зная что они только растут?
А что делать во время рецессии?
А как быть есть падают позициии, но по-разному?
А что делать, если позиция только росла, и вы купили, но потом упала и уже не растет или упала и продолжила падать в ноль?
А как извлечь выгоду из убыточной позиции, продав ее в убыток?
Це складно, але можливо по деяким позиціям шось почитать, шось порахувать, глянуть інфу по ним, глянуть шо показує аналіз.
Чи ви на вільні кошти купили шо попало, чи вам компанія втюхала папери замість грошей?
ВОт видите, Вам "компания втюхала", а я сам подбирал что покупать.
Шо попало, это в основном СП500, Гугл, Эппл, Нвидия.
МС когда-то удачно закрыл перед большим обвалом, но на сейчас он отрос чуть на большее, чем я закрыл.
И ничего Вы не почитаете особо, потому что сейчас все зависит от того, с какой ноги встал Трамп. И да, если он Вам персонально будет звонить, что он через полчаса скажет, то будете в шоколаде.
Полазьте, посмотрите, были в истории акции, которые стоили дохренища, а сейчас ноль. Полный ноль. Есть акции, которые стоили немного, взлетели один раз и грохнулись в почти ноль. Есть именитые бренды, которые много лет медленно дешевеют. Вот сколько лет Боинг щел к банкротству, сейчас Трамп его спасает.
И так далее. Где Вы об этом читать собрались? Вам Трамп пишет?
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