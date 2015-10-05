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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 496497498499
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 04:07

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:А оно было?
Кроме как в странах "первого мира"?

Разговор начался о будущем голоде. В этом контексте я обозначил нынешнюю ситуацию как изобилие. К нему можно будет легко вернуться. То, что мы ездим на еде, конечно, кощунство, но одновременно это можно воспринимать как серьезный резерв питания.

И чтобы два раза не постить, "биоэтанол" не из жира гонят.

Честно говоря, давно не интересовался объёмами производства биоэтанола и сколько на это уходит с/х продукции.
Хотя я бы не назвал сегодняшнюю ситуацию как изобилие ("в мировом масштабе").
Процент недоедающих людей (в мире) в 2023 - 9,1%.
При этом
Африка является регионом с самым большим процентом населения, страдающего от голода — 20,4% по сравнению с 8,1% в Азии, 6,2% в Латинской Америке и Карибском бассейне и 7,3% в Океании.

Правда, сейчас
широко признано, что мировой голод является результатом проблем с распределением, а также с производством продовольствия.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hunger


Почему в одних и тех-же условиях в одних странах полное процветание СХ (Израиль), а в соседних арабских - бесконечный голод?
Почему голод в Северной Корее и процветание в Южной Корее?
Почему в США изобилие и проголодь на Кубе?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 04:27

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  ЛАД написав:прошлой осенью вызывал сантехника для прочистки канализации - за час работы заплатил около 1000 грн
Можна поцікавитись - от періодично чую від знайомих(чи, навіть, тут на гілці про нерухомість читаю) типу - "викликав сантехніка і заплатив "мУльйон"!"))
А що, Ви(а також питання до всіх) - не запитуєте по телефону, скільки орієнтовно/приблизно буде коштувати виконання тої, чи іншої роботи?

І, якщо Ви не запитали орієнтовної ціни по телефону, чи потім той сантехнік не скаже Вам, що він за годину будь-якої роботи бере 3К, чи 5К? :mrgreen:

І що, Ви тоді скажете - як так?©😁
він каже не знаю, треба дивитися...
А там вже дивиться обєм роботи, на скільки ти платоспроможний і наскільки лопух. Тому хто рідко має справу з сантехнічними роботами, не розбирається в темі простіше орієнтуватись на відгуки знайомих і довіритись майстру. Годинами міряти роботу по ремонту теж опасно)


А если он понимает, что не лопух, то не захочет иметь дело, а возьмет работу у лопуха.
Я много раз на таких попадал.
Начинаешь разговаривать и задавать вопросы и он пропадает.
rjkz
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7
  #<1 ... 496497498499
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