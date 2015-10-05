ЛАД написав:А оно было? Кроме как в странах "первого мира"?
Разговор начался о будущем голоде. В этом контексте я обозначил нынешнюю ситуацию как изобилие. К нему можно будет легко вернуться. То, что мы ездим на еде, конечно, кощунство, но одновременно это можно воспринимать как серьезный резерв питания.
И чтобы два раза не постить, "биоэтанол" не из жира гонят.
Честно говоря, давно не интересовался объёмами производства биоэтанола и сколько на это уходит с/х продукции. Хотя я бы не назвал сегодняшнюю ситуацию как изобилие ("в мировом масштабе"). Процент недоедающих людей (в мире) в 2023 - 9,1%. При этом
Африка является регионом с самым большим процентом населения, страдающего от голода — 20,4% по сравнению с 8,1% в Азии, 6,2% в Латинской Америке и Карибском бассейне и 7,3% в Океании.
Правда, сейчас
широко признано, что мировой голод является результатом проблем с распределением, а также с производством продовольствия.
Почему в одних и тех-же условиях в одних странах полное процветание СХ (Израиль), а в соседних арабских - бесконечный голод? Почему голод в Северной Корее и процветание в Южной Корее? Почему в США изобилие и проголодь на Кубе?
ЛАД написав:прошлой осенью вызывал сантехника для прочистки канализации - за час работы заплатил около 1000 грн
Можна поцікавитись - от періодично чую від знайомих(чи, навіть, тут на гілці про нерухомість читаю) типу - "викликав сантехніка і заплатив "мУльйон"!")) А що, Ви(а також питання до всіх) - не запитуєте по телефону, скільки орієнтовно/приблизно буде коштувати виконання тої, чи іншої роботи?
І, якщо Ви не запитали орієнтовної ціни по телефону, чи потім той сантехнік не скаже Вам, що він за годину будь-якої роботи бере 3К, чи 5К?
він каже не знаю, треба дивитися... А там вже дивиться обєм роботи, на скільки ти платоспроможний і наскільки лопух. Тому хто рідко має справу з сантехнічними роботами, не розбирається в темі простіше орієнтуватись на відгуки знайомих і довіритись майстру. Годинами міряти роботу по ремонту теж опасно)
А если он понимает, что не лопух, то не захочет иметь дело, а возьмет работу у лопуха. Я много раз на таких попадал. Начинаешь разговаривать и задавать вопросы и он пропадает.