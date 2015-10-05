Бумажная книга такое же произведение искусства как картина или статуетка. Храня бумажный вариант отдаёшь дань уважения авторам. Касательно "не читал " - ну детское любопытство толкнуло в своём время прочитать все энциклопедии включая медицинские, многотомники Шолохова, Стендаля и т.д. Вот бальзака не осилил - пошёл на растопку простым людям , уступив место всяким геополитикам и апокрифам
Кстати, да. Родители собрали неплохую библиотеку + у родственников. Перечитал в детстве практически всё. Бальзака и Драйзера тоже не осилил. Потом и сам покупал. Непрочитанных книг практически не было.
і я драйзера не витяг. В мене шкільна подружка ним зачитувалась. Так шо я пару раз намагався, щоб поняти що в неї в голові. Оказалось. Скукотіща))) А бальзак зайшов. Блеск і ніщєта куртизанок, чи як писав класік Під-в Ви як нащот Подеревянського? Знайомі з літературною творчістю?
rjkz написав:А поиск не работает временно или навсегда? И если он отключен намеренно, то для этого были основания? Сорри, может вопрос не в те ворота, но может кто знает/догадывается? У меня вариант только что из-за войны.
форум не обслуживается (кроме модерации), порталу он нафиг не нужен. Отключили вообще все скрипты, потому что это древняя дыра в безопасности, под раздачу попал и поиск. Думаю навсегда.
Water написав:Купляй коли дешевше, продавай коли дорожче.
Все так просто? Вы будете удивлены реальностью. А как быть с позициями, которые только растут (или почти только растут) и что делать с ними если они все-таки упали, но вы-то купили (как оказалось на хаях) зная что они только растут? А что делать во время рецессии? А как быть есть падают позициии, но по-разному? А что делать, если позиция только росла, и вы купили, но потом упала и уже не растет или упала и продолжила падать в ноль? А как извлечь выгоду из убыточной позиции, продав ее в убыток?
Це складно, але можливо по деяким позиціям шось почитать, шось порахувать, глянуть інфу по ним, глянуть шо показує аналіз. Чи ви на вільні кошти купили шо попало, чи вам компанія втюхала папери замість грошей?
ВОт видите, Вам "компания втюхала", а я сам подбирал что покупать. Шо попало, это в основном СП500, Гугл, Эппл, Нвидия. МС когда-то удачно закрыл перед большим обвалом, но на сейчас он отрос чуть на большее, чем я закрыл. И ничего Вы не почитаете особо, потому что сейчас все зависит от того, с какой ноги встал Трамп. И да, если он Вам персонально будет звонить, что он через полчаса скажет, то будете в шоколаде. Полазьте, посмотрите, были в истории акции, которые стоили дохренища, а сейчас ноль. Полный ноль. Есть акции, которые стоили немного, взлетели один раз и грохнулись в почти ноль. Есть именитые бренды, которые много лет медленно дешевеют. Вот сколько лет Боинг щел к банкротству, сейчас Трамп его спасает. И так далее. Где Вы об этом читать собрались? Вам Трамп пишет?
ЛАД написав:А оно было? Кроме как в странах "первого мира"?
Разговор начался о будущем голоде. В этом контексте я обозначил нынешнюю ситуацию как изобилие. К нему можно будет легко вернуться. То, что мы ездим на еде, конечно, кощунство, но одновременно это можно воспринимать как серьезный резерв питания.
И чтобы два раза не постить, "биоэтанол" не из жира гонят.
Честно говоря, давно не интересовался объёмами производства биоэтанола и сколько на это уходит с/х продукции. Хотя я бы не назвал сегодняшнюю ситуацию как изобилие ("в мировом масштабе"). Процент недоедающих людей (в мире) в 2023 - 9,1%. При этом
Африка является регионом с самым большим процентом населения, страдающего от голода — 20,4% по сравнению с 8,1% в Азии, 6,2% в Латинской Америке и Карибском бассейне и 7,3% в Океании.
Правда, сейчас
широко признано, что мировой голод является результатом проблем с распределением, а также с производством продовольствия.
Почему в одних и тех-же условиях в одних странах полное процветание СХ (Израиль), а в соседних арабских - бесконечный голод? Почему голод в Северной Корее и процветание в Южной Корее? Почему в США изобилие и проголодь на Кубе?
ЛАД написав:прошлой осенью вызывал сантехника для прочистки канализации - за час работы заплатил около 1000 грн
Можна поцікавитись - от періодично чую від знайомих(чи, навіть, тут на гілці про нерухомість читаю) типу - "викликав сантехніка і заплатив "мУльйон"!")) А що, Ви(а також питання до всіх) - не запитуєте по телефону, скільки орієнтовно/приблизно буде коштувати виконання тої, чи іншої роботи?
І, якщо Ви не запитали орієнтовної ціни по телефону, чи потім той сантехнік не скаже Вам, що він за годину будь-якої роботи бере 3К, чи 5К?
він каже не знаю, треба дивитися... А там вже дивиться обєм роботи, на скільки ти платоспроможний і наскільки лопух. Тому хто рідко має справу з сантехнічними роботами, не розбирається в темі простіше орієнтуватись на відгуки знайомих і довіритись майстру. Годинами міряти роботу по ремонту теж опасно)
А если он понимает, что не лопух, то не захочет иметь дело, а возьмет работу у лопуха. Я много раз на таких попадал. Начинаешь разговаривать и задавать вопросы и он пропадает.
rjkz написав:И ничего Вы не почитаете особо, потому что сейчас все зависит от того, с какой ноги встал Трамп. И да, если он Вам персонально будет звонить, что он через полчаса скажет, то будете в шоколаде. Полазьте, посмотрите, были в истории акции, которые стоили дохренища, а сейчас ноль. Полный ноль. Есть акции, которые стоили немного, взлетели один раз и грохнулись в почти ноль. Есть именитые бренды, которые много лет медленно дешевеют. Вот сколько лет Боинг щел к банкротству, сейчас Трамп его спасает. И так далее. Где Вы об этом читать собрались? Вам Трамп пишет?
Мені достатньо msn.com finance але я такий інвестор... Тільки придивляюсь шо до чого. Хоча можна було зайти і побільше, бо з березневого шухєра Трампа я отримав +10%