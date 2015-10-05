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#<1 ... 495496497498 Додано: Пон 02 чер, 2025 00:20 Виталик и Успіх, пожалуйста, не переносите сюда привычки с военной ветки. ЛАД 2 Повідомлень: 34607 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 02:58 ЛАД написав: fox767676 написав:



Бумажная книга такое же произведение искусства как картина или статуетка. Храня бумажный вариант отдаёшь дань уважения авторам. Касательно "не читал " - ну детское любопытство толкнуло в своём время прочитать все энциклопедии включая медицинские, многотомники Шолохова, Стендаля и т.д. Вот бальзака не осилил - пошёл на растопку простым людям , уступив место всяким геополитикам и апокрифам Бумажная книга такое же произведение искусства как картина или статуетка. Храня бумажный вариант отдаёшь дань уважения авторам. Касательно "не читал " - ну детское любопытство толкнуло в своём время прочитать все энциклопедии включая медицинские, многотомники Шолохова, Стендаля и т.д. Вот бальзака не осилил - пошёл на растопку простым людям , уступив место всяким геополитикам и апокрифам

Кстати, да. Родители собрали неплохую библиотеку + у родственников. Перечитал в детстве практически всё. Бальзака и Драйзера тоже не осилил. Потом и сам покупал. Непрочитанных книг практически не было. Кстати, да. Родители собрали неплохую библиотеку + у родственников. Перечитал в детстве практически всё. Бальзака и Драйзера тоже не осилил. Потом и сам покупал. Непрочитанных книг практически не было. і я драйзера не витяг. В мене шкільна подружка ним зачитувалась. Так шо я пару раз намагався, щоб поняти що в неї в голові. Оказалось. Скукотіща)))

А бальзак зайшов.

Блеск і ніщєта куртизанок, чи як писав класік Під-в

Ви як нащот Подеревянського? Знайомі з літературною творчістю? і я драйзера не витяг. В мене шкільна подружка ним зачитувалась. Так шо я пару раз намагався, щоб поняти що в неї в голові. Оказалось. Скукотіща)))А бальзак зайшов.Блеск і ніщєта куртизанок, чи як писав класік Під-вВи як нащот Подеревянського? Знайомі з літературною творчістю? Banderlog

Повідомлень: 2811 З нами з: 24.06.14 Подякував: 111 раз. Подякували: 82 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 03:34 Wirująświatła написав: rjkz написав: А поиск не работает временно или навсегда?

И если он отключен намеренно, то для этого были основания?

Сорри, может вопрос не в те ворота, но может кто знает/догадывается?

У меня вариант только что из-за войны. А поиск не работает временно или навсегда?И если он отключен намеренно, то для этого были основания?Сорри, может вопрос не в те ворота, но может кто знает/догадывается?У меня вариант только что из-за войны. форум не обслуживается (кроме модерации), порталу он нафиг не нужен. Отключили вообще все скрипты, потому что это древняя дыра в безопасности, под раздачу попал и поиск. Думаю навсегда. форум не обслуживается (кроме модерации), порталу он нафиг не нужен. Отключили вообще все скрипты, потому что это древняя дыра в безопасности, под раздачу попал и поиск. Думаю навсегда.



печаль, удобно было за ветками следить. печаль, удобно было за ветками следить. rjkz

Повідомлень: 17465 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8606 раз. Подякували: 5423 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 03:48 Water написав: rjkz написав: Water написав: Купляй коли дешевше, продавай коли дорожче. Купляй коли дешевше, продавай коли дорожче.

Все так просто?

Вы будете удивлены реальностью.

А как быть с позициями, которые только растут (или почти только растут) и что делать с ними если они все-таки упали, но вы-то купили (как оказалось на хаях) зная что они только растут?

А что делать во время рецессии?

А как быть есть падают позициии, но по-разному?

А что делать, если позиция только росла, и вы купили, но потом упала и уже не растет или упала и продолжила падать в ноль?

А как извлечь выгоду из убыточной позиции, продав ее в убыток? Все так просто?Вы будете удивлены реальностью.А как быть с позициями, которые только растут (или почти только растут) и что делать с ними если они все-таки упали, но вы-то купили (как оказалось на хаях) зная что они только растут?А что делать во время рецессии?А как быть есть падают позициии, но по-разному?А что делать, если позиция только росла, и вы купили, но потом упала и уже не растет или упала и продолжила падать в ноль?А как извлечь выгоду из убыточной позиции, продав ее в убыток?

Це складно, але можливо по деяким позиціям шось почитать, шось порахувать, глянуть інфу по ним, глянуть шо показує аналіз.

Чи ви на вільні кошти купили шо попало, чи вам компанія втюхала папери замість грошей? Це складно, але можливо по деяким позиціям шось почитать, шось порахувать, глянуть інфу по ним, глянуть шо показує аналіз.Чи ви на вільні кошти купили шо попало, чи вам компанія втюхала папери замість грошей?



ВОт видите, Вам "компания втюхала", а я сам подбирал что покупать.

Шо попало, это в основном СП500, Гугл, Эппл, Нвидия.

МС когда-то удачно закрыл перед большим обвалом, но на сейчас он отрос чуть на большее, чем я закрыл.

И ничего Вы не почитаете особо, потому что сейчас все зависит от того, с какой ноги встал Трамп. И да, если он Вам персонально будет звонить, что он через полчаса скажет, то будете в шоколаде.

Полазьте, посмотрите, были в истории акции, которые стоили дохренища, а сейчас ноль. Полный ноль. Есть акции, которые стоили немного, взлетели один раз и грохнулись в почти ноль. Есть именитые бренды, которые много лет медленно дешевеют. Вот сколько лет Боинг щел к банкротству, сейчас Трамп его спасает.

И так далее. Где Вы об этом читать собрались? Вам Трамп пишет? ВОт видите, Вам "компания втюхала", а я сам подбирал что покупать.Шо попало, это в основном СП500, Гугл, Эппл, Нвидия.МС когда-то удачно закрыл перед большим обвалом, но на сейчас он отрос чуть на большее, чем я закрыл.И ничего Вы не почитаете особо, потому что сейчас все зависит от того, с какой ноги встал Трамп. И да, если он Вам персонально будет звонить, что он через полчаса скажет, то будете в шоколаде.Полазьте, посмотрите, были в истории акции, которые стоили дохренища, а сейчас ноль. Полный ноль. Есть акции, которые стоили немного, взлетели один раз и грохнулись в почти ноль. Есть именитые бренды, которые много лет медленно дешевеют. Вот сколько лет Боинг щел к банкротству, сейчас Трамп его спасает.И так далее. Где Вы об этом читать собрались? Вам Трамп пишет? rjkz

Повідомлень: 17465 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8606 раз. Подякували: 5423 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 04:07 ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав: А оно было?

Кроме как в странах "первого мира"? А оно было?Кроме как в странах "первого мира"?

Разговор начался о будущем голоде. В этом контексте я обозначил нынешнюю ситуацию как изобилие. К нему можно будет легко вернуться. То, что мы ездим на еде, конечно, кощунство, но одновременно это можно воспринимать как серьезный резерв питания.



И чтобы два раза не постить, "биоэтанол" не из жира гонят. Разговор начался о будущем голоде. В этом контексте я обозначил нынешнюю ситуацию как изобилие. К нему можно будет легко вернуться. То, что мы ездим на еде, конечно, кощунство, но одновременно это можно воспринимать как серьезный резерв питания.И чтобы два раза не постить, "биоэтанол" не из жира гонят.

Честно говоря, давно не интересовался объёмами производства биоэтанола и сколько на это уходит с/х продукции.

Хотя я бы не назвал сегодняшнюю ситуацию как изобилие ("в мировом масштабе").

Процент недоедающих людей (в мире) в 2023 - 9,1%.

При этом Африка является регионом с самым большим процентом населения, страдающего от голода — 20,4% по сравнению с 8,1% в Азии, 6,2% в Латинской Америке и Карибском бассейне и 7,3% в Океании.

Правда, сейчас широко признано, что мировой голод является результатом проблем с распределением, а также с производством продовольствия.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hunger Честно говоря, давно не интересовался объёмами производства биоэтанола и сколько на это уходит с/х продукции.Хотя я бы не назвал сегодняшнюю ситуацию как изобилие ("в мировом масштабе").Процент недоедающих людей (в мире) в 2023 - 9,1%.При этомПравда, сейчас



Почему в одних и тех-же условиях в одних странах полное процветание СХ (Израиль), а в соседних арабских - бесконечный голод?

Почему голод в Северной Корее и процветание в Южной Корее?

Почему в США изобилие и проголодь на Кубе? Почему в одних и тех-же условиях в одних странах полное процветание СХ (Израиль), а в соседних арабских - бесконечный голод?Почему голод в Северной Корее и процветание в Южной Корее?Почему в США изобилие и проголодь на Кубе? rjkz

Повідомлень: 17465 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8606 раз. Подякували: 5423 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 04:27 Banderlog написав: Успіх написав: ЛАД написав: прошлой осенью вызывал сантехника для прочистки канализации - за час работы заплатил около 1000 грн прошлой осенью вызывал сантехника для прочистки канализации - за час работы заплатил около 1000 грн Можна поцікавитись - от періодично чую від знайомих(чи, навіть, тут на гілці про нерухомість читаю) типу - "викликав сантехніка і заплатив "мУльйон"!"))

А що, Ви( а також питання до всіх) - не запитуєте по телефону, скільки орієнтовно/приблизно буде коштувати виконання тої, чи іншої роботи?



І, якщо Ви не запитали орієнтовної ціни по телефону, чи потім той сантехнік не скаже Вам, що він за годину будь-якої роботи бере 3К, чи 5К?



І що, Ви тоді скажете - як так?©😁 Можна поцікавитись - от періодично чую від знайомих(чи, навіть, тут на гілці про нерухомість читаю) типу - "викликав сантехніка і заплатив "мУльйон"!"))А що, Ви(- не запитуєте по телефону, скільки орієнтовно/приблизно буде коштувати виконання тої, чи іншої роботи?І, якщо Ви не запитали орієнтовної ціни по телефону, чи потім той сантехнік не скаже Вам, що він за годину будь-якої роботи бере 3К, чи 5К?І що, Ви тоді скажете - як так?©😁 він каже не знаю, треба дивитися...

А там вже дивиться обєм роботи, на скільки ти платоспроможний і наскільки лопух. Тому хто рідко має справу з сантехнічними роботами, не розбирається в темі простіше орієнтуватись на відгуки знайомих і довіритись майстру. Годинами міряти роботу по ремонту теж опасно) він каже не знаю, треба дивитися...А там вже дивиться обєм роботи, на скільки ти платоспроможний і наскільки. Тому хто рідко має справу з сантехнічними роботами, не розбирається в темі простіше орієнтуватись на відгуки знайомих і довіритись майстру. Годинами міряти роботу по ремонту теж опасно)



А если он понимает, что не лопух, то не захочет иметь дело, а возьмет работу у лопуха.

Я много раз на таких попадал.

Начинаешь разговаривать и задавать вопросы и он пропадает. А если он понимает, что не лопух, то не захочет иметь дело, а возьмет работу у лопуха.Я много раз на таких попадал.Начинаешь разговаривать и задавать вопросы и он пропадает. rjkz

Повідомлень: 17465 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8606 раз. Подякували: 5423 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 07:01 rjkz написав: И ничего Вы не почитаете особо, потому что сейчас все зависит от того, с какой ноги встал Трамп. И да, если он Вам персонально будет звонить, что он через полчаса скажет, то будете в шоколаде.

Полазьте, посмотрите, были в истории акции, которые стоили дохренища, а сейчас ноль. Полный ноль. Есть акции, которые стоили немного, взлетели один раз и грохнулись в почти ноль. Есть именитые бренды, которые много лет медленно дешевеют. Вот сколько лет Боинг щел к банкротству, сейчас Трамп его спасает.

И так далее. Где Вы об этом читать собрались? Вам Трамп пишет? И ничего Вы не почитаете особо, потому что сейчас все зависит от того, с какой ноги встал Трамп. И да, если он Вам персонально будет звонить, что он через полчаса скажет, то будете в шоколаде.Полазьте, посмотрите, были в истории акции, которые стоили дохренища, а сейчас ноль. Полный ноль. Есть акции, которые стоили немного, взлетели один раз и грохнулись в почти ноль. Есть именитые бренды, которые много лет медленно дешевеют. Вот сколько лет Боинг щел к банкротству, сейчас Трамп его спасает.И так далее. Где Вы об этом читать собрались? Вам Трамп пишет?

Мені достатньо msn.com finance але я такий інвестор... Тільки придивляюсь шо до чого. Хоча можна було зайти і побільше, бо з березневого шухєра Трампа я отримав +10% Мені достатньо msn.com finance але я такий інвестор... Тільки придивляюсь шо до чого. Хоча можна було зайти і побільше, бо з березневого шухєра Трампа я отримав +10% Water Повідомлень: 3087 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 495496497498 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4364

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34