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#<1 ... 495496497498 Додано: Пон 02 чер, 2025 03:48 Water написав: rjkz написав: Water написав: Купляй коли дешевше, продавай коли дорожче. Купляй коли дешевше, продавай коли дорожче.

Все так просто?

Вы будете удивлены реальностью.

А как быть с позициями, которые только растут (или почти только растут) и что делать с ними если они все-таки упали, но вы-то купили (как оказалось на хаях) зная что они только растут?

А что делать во время рецессии?

А как быть есть падают позициии, но по-разному?

А что делать, если позиция только росла, и вы купили, но потом упала и уже не растет или упала и продолжила падать в ноль?

А как извлечь выгоду из убыточной позиции, продав ее в убыток? Все так просто?Вы будете удивлены реальностью.А как быть с позициями, которые только растут (или почти только растут) и что делать с ними если они все-таки упали, но вы-то купили (как оказалось на хаях) зная что они только растут?А что делать во время рецессии?А как быть есть падают позициии, но по-разному?А что делать, если позиция только росла, и вы купили, но потом упала и уже не растет или упала и продолжила падать в ноль?А как извлечь выгоду из убыточной позиции, продав ее в убыток?

Це складно, але можливо по деяким позиціям шось почитать, шось порахувать, глянуть інфу по ним, глянуть шо показує аналіз.

Чи ви на вільні кошти купили шо попало, чи вам компанія втюхала папери замість грошей? Це складно, але можливо по деяким позиціям шось почитать, шось порахувать, глянуть інфу по ним, глянуть шо показує аналіз.Чи ви на вільні кошти купили шо попало, чи вам компанія втюхала папери замість грошей?



ВОт видите, Вам "компания втюхала", а я сам подбирал что покупать.

Шо попало, это в основном СП500, Гугл, Эппл, Нвидия.

МС когда-то удачно закрыл перед большим обвалом, но на сейчас он отрос чуть на большее, чем я закрыл.

И ничего Вы не почитаете особо, потому что сейчас все зависит от того, с какой ноги встал Трамп. И да, если он Вам персонально будет звонить, что он через полчаса скажет, то будете в шоколаде.

Полазьте, посмотрите, были в истории акции, которые стоили дохренища, а сейчас ноль. Полный ноль. Есть акции, которые стоили немного, взлетели один раз и грохнулись в почти ноль. Есть именитые бренды, которые много лет медленно дешевеют. Вот сколько лет Боинг щел к банкротству, сейчас Трамп его спасает.

И так далее. Где Вы об этом читать собрались? Вам Трамп пишет? ВОт видите, Вам "компания втюхала", а я сам подбирал что покупать.Шо попало, это в основном СП500, Гугл, Эппл, Нвидия.МС когда-то удачно закрыл перед большим обвалом, но на сейчас он отрос чуть на большее, чем я закрыл.И ничего Вы не почитаете особо, потому что сейчас все зависит от того, с какой ноги встал Трамп. И да, если он Вам персонально будет звонить, что он через полчаса скажет, то будете в шоколаде.Полазьте, посмотрите, были в истории акции, которые стоили дохренища, а сейчас ноль. Полный ноль. Есть акции, которые стоили немного, взлетели один раз и грохнулись в почти ноль. Есть именитые бренды, которые много лет медленно дешевеют. Вот сколько лет Боинг щел к банкротству, сейчас Трамп его спасает.И так далее. Где Вы об этом читать собрались? Вам Трамп пишет? rjkz

Повідомлень: 17465 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8606 раз. Подякували: 5423 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 04:07 ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав: А оно было?

Кроме как в странах "первого мира"? А оно было?Кроме как в странах "первого мира"?

Разговор начался о будущем голоде. В этом контексте я обозначил нынешнюю ситуацию как изобилие. К нему можно будет легко вернуться. То, что мы ездим на еде, конечно, кощунство, но одновременно это можно воспринимать как серьезный резерв питания.



И чтобы два раза не постить, "биоэтанол" не из жира гонят. Разговор начался о будущем голоде. В этом контексте я обозначил нынешнюю ситуацию как изобилие. К нему можно будет легко вернуться. То, что мы ездим на еде, конечно, кощунство, но одновременно это можно воспринимать как серьезный резерв питания.И чтобы два раза не постить, "биоэтанол" не из жира гонят.

Честно говоря, давно не интересовался объёмами производства биоэтанола и сколько на это уходит с/х продукции.

Хотя я бы не назвал сегодняшнюю ситуацию как изобилие ("в мировом масштабе").

Процент недоедающих людей (в мире) в 2023 - 9,1%.

При этом Африка является регионом с самым большим процентом населения, страдающего от голода — 20,4% по сравнению с 8,1% в Азии, 6,2% в Латинской Америке и Карибском бассейне и 7,3% в Океании.

Правда, сейчас широко признано, что мировой голод является результатом проблем с распределением, а также с производством продовольствия.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hunger Честно говоря, давно не интересовался объёмами производства биоэтанола и сколько на это уходит с/х продукции.Хотя я бы не назвал сегодняшнюю ситуацию как изобилие ("в мировом масштабе").Процент недоедающих людей (в мире) в 2023 - 9,1%.При этомПравда, сейчас



Почему в одних и тех-же условиях в одних странах полное процветание СХ (Израиль), а в соседних арабских - бесконечный голод?

Почему голод в Северной Корее и процветание в Южной Корее?

Почему в США изобилие и проголодь на Кубе? Почему в одних и тех-же условиях в одних странах полное процветание СХ (Израиль), а в соседних арабских - бесконечный голод?Почему голод в Северной Корее и процветание в Южной Корее?Почему в США изобилие и проголодь на Кубе? rjkz

Повідомлень: 17465 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8606 раз. Подякували: 5423 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 04:27 Banderlog написав: Успіх написав: ЛАД написав: прошлой осенью вызывал сантехника для прочистки канализации - за час работы заплатил около 1000 грн прошлой осенью вызывал сантехника для прочистки канализации - за час работы заплатил около 1000 грн Можна поцікавитись - от періодично чую від знайомих(чи, навіть, тут на гілці про нерухомість читаю) типу - "викликав сантехніка і заплатив "мУльйон"!"))

А що, Ви( а також питання до всіх) - не запитуєте по телефону, скільки орієнтовно/приблизно буде коштувати виконання тої, чи іншої роботи?



І, якщо Ви не запитали орієнтовної ціни по телефону, чи потім той сантехнік не скаже Вам, що він за годину будь-якої роботи бере 3К, чи 5К?



І що, Ви тоді скажете - як так?©😁 Можна поцікавитись - от періодично чую від знайомих(чи, навіть, тут на гілці про нерухомість читаю) типу - "викликав сантехніка і заплатив "мУльйон"!"))А що, Ви(- не запитуєте по телефону, скільки орієнтовно/приблизно буде коштувати виконання тої, чи іншої роботи?І, якщо Ви не запитали орієнтовної ціни по телефону, чи потім той сантехнік не скаже Вам, що він за годину будь-якої роботи бере 3К, чи 5К?І що, Ви тоді скажете - як так?©😁 він каже не знаю, треба дивитися...

А там вже дивиться обєм роботи, на скільки ти платоспроможний і наскільки лопух. Тому хто рідко має справу з сантехнічними роботами, не розбирається в темі простіше орієнтуватись на відгуки знайомих і довіритись майстру. Годинами міряти роботу по ремонту теж опасно) він каже не знаю, треба дивитися...А там вже дивиться обєм роботи, на скільки ти платоспроможний і наскільки. Тому хто рідко має справу з сантехнічними роботами, не розбирається в темі простіше орієнтуватись на відгуки знайомих і довіритись майстру. Годинами міряти роботу по ремонту теж опасно)



А если он понимает, что не лопух, то не захочет иметь дело, а возьмет работу у лопуха.

Я много раз на таких попадал.

Начинаешь разговаривать и задавать вопросы и он пропадает. А если он понимает, что не лопух, то не захочет иметь дело, а возьмет работу у лопуха.Я много раз на таких попадал.Начинаешь разговаривать и задавать вопросы и он пропадает. rjkz

Повідомлень: 17465 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8606 раз. Подякували: 5423 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 07:01 rjkz написав: И ничего Вы не почитаете особо, потому что сейчас все зависит от того, с какой ноги встал Трамп. И да, если он Вам персонально будет звонить, что он через полчаса скажет, то будете в шоколаде.

Полазьте, посмотрите, были в истории акции, которые стоили дохренища, а сейчас ноль. Полный ноль. Есть акции, которые стоили немного, взлетели один раз и грохнулись в почти ноль. Есть именитые бренды, которые много лет медленно дешевеют. Вот сколько лет Боинг щел к банкротству, сейчас Трамп его спасает.

И так далее. Где Вы об этом читать собрались? Вам Трамп пишет? И ничего Вы не почитаете особо, потому что сейчас все зависит от того, с какой ноги встал Трамп. И да, если он Вам персонально будет звонить, что он через полчаса скажет, то будете в шоколаде.Полазьте, посмотрите, были в истории акции, которые стоили дохренища, а сейчас ноль. Полный ноль. Есть акции, которые стоили немного, взлетели один раз и грохнулись в почти ноль. Есть именитые бренды, которые много лет медленно дешевеют. Вот сколько лет Боинг щел к банкротству, сейчас Трамп его спасает.И так далее. Где Вы об этом читать собрались? Вам Трамп пишет?

Мені достатньо msn.com finance але я такий інвестор... Тільки придивляюсь шо до чого. Хоча можна було зайти і побільше, бо з березневого шухєра Трампа я отримав +10% Мені достатньо msn.com finance але я такий інвестор... Тільки придивляюсь шо до чого. Хоча можна було зайти і побільше, бо з березневого шухєра Трампа я отримав +10% Water Повідомлень: 3086 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 08:28

https://goo.su/jx4sUI



We found a small increase in physical fights among male adolescents aged 11 (from 17.1% to 20.3%), a pattern observed across all income groups, and there was no decrease in fights measured at ages 15 and 18. The importance of the decrease observed in this study at age 11 is unclear, as, even though it was statistically significant, the magnitude of effect was small (3.2% absolute decrease).



However, data from the national PeNSE study do point to a rising trend in involvement in fights with firearms/melee weapon for most capitals from 2009 to 2015, with boys and students attending public schools presenting the highest mean increases [20]. With interpersonal violence the leading cause of death in Brazil [11], evidence of increases in indicators of aggression and low perceived safety among adolescents is of particular concern [42].



The causes of overall increases in serious violence in Brazil in recent decades are not entirely clear, given many health and socioeconomic indicators have improved, but time trends in homicide rates have been understood as strongly related to changes in gang-dynamics and national and international drugs trades [43].





Notwithstanding this picture regarding male-driven violence in Brazil, the decreases in rates of fighting among girls aged 18 observed in the current study are positive, and in line with reductions in risk behaviors such as drug and tobacco use also observed in this population [44].



Violence is a complex multicausal phenomenon that is, in general, strongly associated with social and economic inequalities. The cohort studies analyzed here span a period of rapid transformation in Brazilian society, with notable positive trends concerning reductions in poverty, increases in parental education, and major improvements in health indicators [28].





Overall, our findings suggest that, for adolescents in general, and also across varied income levels, parental physical aggression has declined significantly; however, physical fighting has been generally stable or shown some increase over an 11-year period for young male adolescents, regretfully.



Although income-related inequalities in some violence indicators have reduced, disparities associated with family wealth continue to exist and are sizable, with poorer adolescents standing out as those most affected by parental physical aggression (both girls and boys) and involvement in physical fights (for girls).



It was notable that adolescent male involvement in fights did not differ by family income groups in this study, indicating the importance of other influences on male physical fights in this developmental period.





Importantly, we recognize that the relationship between inequality and interpersonal violence is bidirectional: while reductions in economic inequality may contribute to a decline in certain forms of violence, such as harsh parenting, violence itself can perpetuate and exacerbate existing inequalities across communities.



These findings underscore the need for multifaceted violence prevention policies that promote the health and well-being of adolescents, particularly those most at risk, by addressing both broad social determinants and implementing targeted strategies to reduce violence and associated inequalities. в тексте речь о Бразилии, тем не менее выводы интересные Wirująświatła

Повідомлень: 30156 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2503 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 08:52 Wirująświatła

Повідомлень: 30156 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2503 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 09:34 Життєві правила, яким варто навчити дитину до 10 років



Не боятися конфліктів



Часто діти бояться давати відсіч у відкритому протистоянні не лише дорослим, а й ровесникам. Дітей зазвичай вчать, що викладачі спочатку мають рацію, але будь-яка людина може собі дозволити некоректні зауваження. У таких випадках, потрібно пояснити дитині, що не слід побоюватися і терпіти несправедливість.



Наприклад, дитина випадково розірвала зошит або предмет свого одягу, а вчитель соромить її перед усіма дітьми і називає неохайною. В такому разі, можна відповісти, що таке може трапитися з кожною людиною. Таке логічне пояснення нічим не зашкодить дитині, не образить вчителя, і дасть всім оточуючим зрозуміти, що ваше чадо може за себе постояти.



Помилки, як життєвий досвід



Дитині слід пояснити просту істину: “не помиляється тільки той, хто нічого не робить”. Помилятися — це нормально, потрібно це прийняти і постаратися виправити, в цьому і полягає сенс навчання. Соромитися тут нічого, потрібно просто рухатися далі.



Звичайно, слід вказувати на помилки і вчитися їх долати, а якщо самостійно це зробити поки важко, то для цього поруч і знаходяться батьки — щоб підтримати, допомогти, поспівчувати і обов’язково похвалити. Якщо не за результат, то за старання.



Навчитися заперечувати



Це одне з найважливіших правил — навчитися говорити “ні”друзям, які підштовхують до ризикованих вчинків, тим, хто пропонує сигарету або наркотики, беручи “на слабо”, самому собі, коли хочеться зробити те, що явно не схвалять батьки. Дитині обов’язково слід пояснити, що неможливо сподобатися відразу всім і для всіх бути найкращим. Важливо робити так, щоб не суперечити власним принципам.

Підростаючи, діти будуть періодично відмовляти в проханнях і батькам, це нормальне явище для підлітків. Важливо, щоб вони знали, що їх люблять і не позбавлять за це, турботи і уваги.



Правильно сприймати критику



Батькам необхідно розповісти дітям, що у всіх різні смаки: комусь не сподобаються його малюнки, поведінка або одяг. І якщо хтось не знайшов щось цікавим, то слід запитати, що саме не сподобалося і чому. Дитина повинна знати, як правильно реагувати — не ображатися відразу ж, а з’ясувати точку зору свого опонента. Тоді критика може принести користь.



Звичайно, слід ознайомити її з випадками, коли критика буде необ’єктивною, заснованою на заздрості, негативних почуттях або просто поганому настрої.



Вміти довести свою думку



Кожен з батьків повинен показати дитині, що вона потрібна і цінна для суспільства, як і її думка — це теж дуже важливо. Але просто висловити свою думку буває недостатньо, потрібно вміти її правильно аргументувати.



Треба вчити дитину вмінню міркувати, задавати собі питання, пояснювати, чому щось сподобалося або навпаки відштовхнуло. Це допоможе сформувати у неї власну точку зору, сприятиме розважливості, буде розвивати індивідуальність.





Домовлятися з однолітками



Як би не хотілося батькам, вони не зможуть бути постійно поруч з дітьми і оберігати їх від усіх бід і неприємностей. Дитині треба навчитися взаємодіяти з іншими людьми, знаходити компроміси, шукати вихід з конфліктних ситуацій. Вона повинна вміти співпрацювати і діяти в команді. Ці якості, одні з найважливіших в сучасному світі.





выделил болдом правила которые касаются социализации



а далее вообще сплошная социализация



50 навичок, яким потрібно навчити кожну дитину





Спеціалісти INTBOARD™ неодноразово наголошували, що наше завдання полягає не тільки в забезпеченні шкіл якісним інтерактивним обладнанням, навчанню роботи з ним, а становленні дітей.



Сьогодні темою для роздумів стала соціалізація дітей. Важлива складова нашого життя, адже ми всі живемо серед людей і щодня шукаємо спільну мову з десятками незнайомців.



Добре відомо, що діти швидко налагоджують зв’язки, але це стосується лише однолітків, з дорослими складніше.



В цій статті ми виділили основні навички, якими повинна володіти сучасна вихована дитина.



Стосунки з однолітками





вміти самостійно залагоджувати конфлікти з однолітками і робити висновки щодо причини виникнення;

вміти радіти успіхам інших;

вміти співчувати та висловлювати співчуття;

спокійно приймати критику на свою адресу;

знати та поважати, особистий простір іншої людини;

навчитися просити вибачення;

правильно реагувати на відповідь «НІ»;

не перебивати співрозмовника;

не нахвалювати себе в присутності однолітків;

не зловтішатися з чужих невдач;

навчитися дружити;

звертатися до інших по імені, намагатися не вживати прізвизька.

вміти не робити висновки про людину лише по її зовнішньому вигляду;

розуміти, що всі люди – різні (знати про різницю національностей, віросповідання, мов тощо) і поважати цю різницю;

вміти поступатися, йти на компроміси;

не ігнорувати бажання інших;

не вважати захоплення інших дурницями;

уміти слухати та бути уважним до розповіді співрозмовника.





Соціальні навички в школі





проявляти терпіння, вміти чекати (терпляче стояти в черзі, сидіти спокійно до дзвоника на перерву тощо);

завжди доводити свою думку до кінця, вміти завершувати розповідь;

спілкуватися в колективі;

не боятися висловлювати ідеї, власне бачення.



Власні досягнення





жити за щоденним режимом, важливо змалечку навчитися вести щоденник;

не цуратися праці руками;

чітко розуміти, що кожен вчинок завжди має свої наслідки;

вміти відповідати за погані вчинки;

вчитися сміливо говорити правду;

знати, що таке практичність;

вміти планувати власний день, знову ж таки за допомогою щоденника. Написані на папері справи виконуються з більшою ймовірністю;

знати про корисні та шкідливі звички;

ознайомитися з грішми, самостійно робити перші покупки, навчитися відповідально поводитися з грошима;

проявляти любов, піклування до тварин;

обрати для себе хобі.





Спілкування з дорослими, сім’єю





проявляти повагу до дорослих, стосується не тільки членів сім’ї;

першою вітатися з дорослою людиною;

знати про свої домашні обов’язки і головне їх виконувати;

знати про родинні свята (дні народження родичів, важливі сімейні дати);

не соромитися просити про допомогу;

бути обізнаним у правилах спілкування з незнайомими людьми (йдеться не лише про ввічливість, але й власну безпеку – знати про педофілів, грабіжників тощо);

вміти озвучити, які емоції переживає зараз;

вміти чітко розповідати батькам, як пройшов день;

розуміти реакцію людей по жестах, міміці;

виконувати доручення батьків;

розуміти, що погані вчинки завдають болю іншим людям;

розуміти, що біль може бути фізичним та душевним;

контролювати свою поведінку в громадських місцях;

допомагати людям похилого віку;

завжди повідомляти батькам про свої плани;

розуміти, яка інформація є сімейною і не потребує розголошення серед друзів;

уміти поважати чужу працю.



https://intboard.ua/pres-sluzhba/blog/5 ... nu-ditinu/

Спеціалісти INTBOARD™ неодноразово наголошували, що наше завдання полягає не тільки в забезпеченні шкіл якісним інтерактивним обладнанням, навчанню роботи з ним, а становленні дітей.Сьогодні темою для роздумів стала соціалізація дітей. Важлива складова нашого життя, адже ми всі живемо серед людей і щодня шукаємо спільну мову з десятками незнайомців.Добре відомо, що діти швидко налагоджують зв’язки, але це стосується лише однолітків, з дорослими складніше.В цій статті ми виділили основні навички, якими повинна володіти сучасна вихована дитина.вміти самостійно залагоджувати конфлікти з однолітками і робити висновки щодо причини виникнення;вміти радіти успіхам інших;вміти співчувати та висловлювати співчуття;спокійно приймати критику на свою адресу;знати та поважати, особистий простір іншої людини;навчитися просити вибачення;правильно реагувати на відповідь «НІ»;не перебивати співрозмовника;не нахвалювати себе в присутності однолітків;не зловтішатися з чужих невдач;навчитися дружити;звертатися до інших по імені, намагатися не вживати прізвизька.вміти не робити висновки про людину лише по її зовнішньому вигляду;розуміти, що всі люди – різні (знати про різницю національностей, віросповідання, мов тощо) і поважати цю різницю;вміти поступатися, йти на компроміси;не ігнорувати бажання інших;не вважати захоплення інших дурницями;уміти слухати та бути уважним до розповіді співрозмовника.проявляти терпіння, вміти чекати (терпляче стояти в черзі, сидіти спокійно до дзвоника на перерву тощо);завжди доводити свою думку до кінця, вміти завершувати розповідь;спілкуватися в колективі;не боятися висловлювати ідеї, власне бачення.жити за щоденним режимом, важливо змалечку навчитися вести щоденник;не цуратися праці руками;чітко розуміти, що кожен вчинок завжди має свої наслідки;вміти відповідати за погані вчинки;вчитися сміливо говорити правду;знати, що таке практичність;вміти планувати власний день, знову ж таки за допомогою щоденника. Написані на папері справи виконуються з більшою ймовірністю;знати про корисні та шкідливі звички;ознайомитися з грішми, самостійно робити перші покупки, навчитися відповідально поводитися з грошима;проявляти любов, піклування до тварин;обрати для себе хобі.проявляти повагу до дорослих, стосується не тільки членів сім’ї;першою вітатися з дорослою людиною;знати про свої домашні обов’язки і головне їх виконувати;знати про родинні свята (дні народження родичів, важливі сімейні дати);не соромитися просити про допомогу;бути обізнаним у правилах спілкування з незнайомими людьми (йдеться не лише про ввічливість, але й власну безпеку – знати про педофілів, грабіжників тощо);вміти озвучити, які емоції переживає зараз;вміти чітко розповідати батькам, як пройшов день;розуміти реакцію людей по жестах, міміці;виконувати доручення батьків;розуміти, що погані вчинки завдають болю іншим людям;розуміти, що біль може бути фізичним та душевним;контролювати свою поведінку в громадських місцях;допомагати людям похилого віку;завжди повідомляти батькам про свої плани;розуміти, яка інформація є сімейною і не потребує розголошення серед друзів;уміти поважати чужу працю.



и так после навыков самообслуживания и речи следующими для любого ребенка идут навыки социализации, которые ребенок активно осваивает до конца подросткового возраста. Одновременно в подростковом возрасте формируются навыки понимания себя, самоанализа и самооценки.



А также жизненные приоритеты и личностно значимые ценности. С которыми вообще интересно, с одной стороны ребенок впитывает как губка ценности своего окружения, с другой стороны пытается от них избавиться через протестное поведение. В результате появляется 1й серьёзный внутренний конфликт, с одной стороны для социализации критично необходимо принять ценности окружения. Если окружение играет в футбол, а какой-то ребенок на скрипке, социализации у него скорее всего не получится. С другой и среди "социализированных футболистов" нет однородности, ревность, зависть, ссоры, обиды - всё это попытки выделить своё Я из социмума.





И тут важен баланс. Полностью лечь под окружение означает потерять себя, стать собачкой на поводке. Так же полностью уйти в противостояние своего Я с социумом в большинстве случаев вызовет ненужные проблемы и конфликты. Но это противостояние критично необходимо. Ребенок должен уметь отстаивать своё мнение, сопротивляться групповому давлению, нормально реагировать на исключение его из команды, давать адекватный ответ буллингу и т.д. при этом оставаясь в социуме (слишком просто сказать "вокруг одни дебилы, поэтому я буду сидеть дома")



Кстати тут проходит водораздел психологов и педагогов. Педагоги давят на личность требуя "социализацию любой ценой". Психологи же говорят что "любой ценой" может оказаться отказ от личного ощущения счастья и комфорта. Социум футболистов может своим давлением заставить музыкального ребёнка отказаться от скрипки, в итоге вместо хорошего скрипача на выходе получится плохой футболист.



Поэтому нужен баланс оставаясь в социуме одновременно искать свои ценности, а не ориентироваться слепо на чужие.



но этот баланс не единственный. Общество не самодостаточно и без лидеров локомотивов развиваться не будет. Тогда возникает новый баланс сколько человек получает от общества и отдаёт ему. В обществе которое развивается его лидеры, носители основных социальных идей отдают больше, чем получают. Когда лидеры начинают использовать общество для своего обогащения общество быстро деградирует и распадается.





Рано или поздно каждому человеку придется делать выбор : больше брать или больше давать. Ребенок должен понимать что за свои идеи можно получить гонения и лишения, особенно за идеи справедливости. Естественно что этот выбор ребенок должен будет делать самостоятельно. Это гораздо ближе чем кажется, например подростковая любовь социально не одобряемая (тем более доподростковая слушайте песню из видео ниже), возражать будут все, родители, друзья, учителя. И тут надо будет делать выбор, который в дальнейшем станет влиять на всю жизнь (даже если любовь пройдёт или отношения быстро разрушатся -неважно). Влиять через самооценку, через готовность бороться за свои ценности и идеалы. Этот опыт тоже не из книжек приходит.









вангую вопрос из зала, как реагировать если ваш ребенок 10-16 влюбляется? запрещать, разрешать, игнорировать... например объект симпатии вам не нравится, потому что старше вашего ребенка на 5-10 лет. хотелось бы услышать мнения местных мудрецов. выделил болдом правила которые касаются социализацииа далее вообще сплошная социализацияи так после навыков самообслуживания и речи следующими для любого ребенка идут навыки социализации, которые ребенок активно осваивает до конца подросткового возраста. Одновременно в подростковом возрасте формируются навыки понимания себя, самоанализа и самооценки.А также жизненные приоритеты и личностно значимые ценности. С которыми вообще интересно, с одной стороны ребенок впитывает как губка ценности своего окружения, с другой стороны пытается от них избавиться через протестное поведение. В результате появляется 1й серьёзный внутренний конфликт, с одной стороны для социализации критично необходимо принять ценности окружения. Если окружение играет в футбол, а какой-то ребенок на скрипке, социализации у него скорее всего не получится. С другой и среди "социализированных футболистов" нет однородности, ревность, зависть, ссоры, обиды - всё это попытки выделить своё Я из социмума.И тут важен баланс. Полностью лечь под окружение означает потерять себя, стать собачкой на поводке. Так же полностью уйти в противостояние своего Я с социумом в большинстве случаев вызовет ненужные проблемы и конфликты. Но это противостояние критично необходимо. Ребенок должен уметь отстаивать своё мнение, сопротивляться групповому давлению, нормально реагировать на исключение его из команды, давать адекватный ответ буллингу и т.д. при этом оставаясь в социуме (слишком просто сказать "вокруг одни дебилы, поэтому я буду сидеть дома")Кстати тут проходит водораздел психологов и педагогов. Педагоги давят на личность требуя "социализацию любой ценой". Психологи же говорят что "любой ценой" может оказаться отказ от личного ощущения счастья и комфорта. Социум футболистов может своим давлением заставить музыкального ребёнка отказаться от скрипки, в итоге вместо хорошего скрипача на выходе получится плохой футболист.Поэтому нужен баланс оставаясь в социуме одновременно искать свои ценности, а не ориентироваться слепо на чужие.но этот баланс не единственный. Общество не самодостаточно и без лидеров локомотивов развиваться не будет. Тогда возникает новый баланс сколько человек получает от общества и отдаёт ему. В обществе которое развивается его лидеры, носители основных социальных идей отдают больше, чем получают. Когда лидеры начинают использовать общество для своего обогащения общество быстро деградирует и распадается.Рано или поздно каждому человеку придется делать выбор : больше брать или больше давать. Ребенок должен понимать что за свои идеи можно получить гонения и лишения, особенно за идеи справедливости. Естественно что этот выбор ребенок должен будет делать самостоятельно. Это гораздо ближе чем кажется, например подростковая любовь социально не одобряемая (тем более доподростковая слушайте песню из видео ниже), возражать будут все, родители, друзья, учителя. И тут надо будет делать выбор, который в дальнейшем станет влиять на всю жизнь (даже если любовь пройдёт или отношения быстро разрушатся -неважно). Влиять через самооценку, через готовность бороться за свои ценности и идеалы. Этот опыт тоже не из книжек приходит.вангую вопрос из зала, как реагировать если ваш ребенок 10-16 влюбляется? запрещать, разрешать, игнорировать... например объект симпатии вам не нравится, потому что старше вашего ребенка на 5-10 лет. хотелось бы услышать мнения местных мудрецов. Wirująświatła

Повідомлень: 30156 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2503 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 11:10 Re: Психологія та інші цікавинки Banderlog написав: Ви як нащот Подеревянського? Знайомі з літературною творчістю?

Знав багато творів напамʼять, на парі виступів був, ходив на оперу Звірі Знав багато творів напамʼять, на парі виступів був, ходив на оперу Звірі Faceless

Модератор Повідомлень: 36174 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1489 раз. Подякували: 8214 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 11:14 Психологія та інші цікавинки rjkz написав: Water написав: rjkz написав: Все так просто?

Вы будете удивлены реальностью.

А как быть с позициями, которые только растут (или почти только растут) и что делать с ними если они все-таки упали, но вы-то купили (как оказалось на хаях) зная что они только растут?

А что делать во время рецессии?

А как быть есть падают позициии, но по-разному?

А что делать, если позиция только росла, и вы купили, но потом упала и уже не растет или упала и продолжила падать в ноль?

А как извлечь выгоду из убыточной позиции, продав ее в убыток? Все так просто?Вы будете удивлены реальностью.А как быть с позициями, которые только растут (или почти только растут) и что делать с ними если они все-таки упали, но вы-то купили (как оказалось на хаях) зная что они только растут?А что делать во время рецессии?А как быть есть падают позициии, но по-разному?А что делать, если позиция только росла, и вы купили, но потом упала и уже не растет или упала и продолжила падать в ноль?А как извлечь выгоду из убыточной позиции, продав ее в убыток?

Це складно, але можливо по деяким позиціям шось почитать, шось порахувать, глянуть інфу по ним, глянуть шо показує аналіз.

Чи ви на вільні кошти купили шо попало, чи вам компанія втюхала папери замість грошей? Це складно, але можливо по деяким позиціям шось почитать, шось порахувать, глянуть інфу по ним, глянуть шо показує аналіз.Чи ви на вільні кошти купили шо попало, чи вам компанія втюхала папери замість грошей?



ВОт видите, Вам "компания втюхала", а я сам подбирал что покупать.

Шо попало, это в основном СП500, Гугл, Эппл, Нвидия.

МС когда-то удачно закрыл перед большим обвалом, но на сейчас он отрос чуть на большее, чем я закрыл.

И ничего Вы не почитаете особо, потому что сейчас все зависит от того, с какой ноги встал Трамп. И да, если он Вам персонально будет звонить, что он через полчаса скажет, то будете в шоколаде.

Полазьте, посмотрите, были в истории акции, которые стоили дохренища, а сейчас ноль. Полный ноль. Есть акции, которые стоили немного, взлетели один раз и грохнулись в почти ноль. Есть именитые бренды, которые много лет медленно дешевеют. Вот сколько лет Боинг щел к банкротству, сейчас Трамп его спасает.

И так далее. Где Вы об этом читать собрались? Вам Трамп пишет? ВОт видите, Вам "компания втюхала", а я сам подбирал что покупать.Шо попало, это в основном СП500, Гугл, Эппл, Нвидия.МС когда-то удачно закрыл перед большим обвалом, но на сейчас он отрос чуть на большее, чем я закрыл.И ничего Вы не почитаете особо, потому что сейчас все зависит от того, с какой ноги встал Трамп. И да, если он Вам персонально будет звонить, что он через полчаса скажет, то будете в шоколаде.Полазьте, посмотрите, были в истории акции, которые стоили дохренища, а сейчас ноль. Полный ноль. Есть акции, которые стоили немного, взлетели один раз и грохнулись в почти ноль. Есть именитые бренды, которые много лет медленно дешевеют. Вот сколько лет Боинг щел к банкротству, сейчас Трамп его спасает.И так далее. Где Вы об этом читать собрались? Вам Трамп пишет?

Я з акціями простіше- дивлюся звіти по портфелю Баффета і будую схожий по структурі Я з акціями простіше- дивлюся звіти по портфелю Баффета і будую схожий по структурі Faceless

Модератор Повідомлень: 36174 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1489 раз. Подякували: 8214 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 11:29 Сибарит написав: fox767676 написав: Бумажные же если надо подчеркнуть интеллектуальные претензии поставить на видное место, а читать те же тексты опять на планшете Бумажные же если надо подчеркнуть интеллектуальные претензии поставить на видное место, а читать те же тексты опять на планшете

Для "подчеркивания претензий" безопаснее помочь на видном месте читалку. Так никто, случайно взяв книгу с полки не обнаружит, что богатую библиотеку никто не читал 😁



Не понимаю я эту страсть к понтам.

Слишком много затрачивается ресурсов, чтобы что-то показать малознакомым людям, что мнение не слишком ценно. Для "подчеркивания претензий" безопаснее помочь на видном месте читалку. Так никто, случайно взяв книгу с полки не обнаружит, что богатую библиотеку никто не читал 😁Не понимаю я эту страсть к понтам.Слишком много затрачивается ресурсов, чтобы что-то показать малознакомым людям, что мнение не слишком ценно.



где ты видел страсть к понтам уебище

на свой ник посмотри

рджкз тебя тоже касается

сьибался майдаун москворотый и патриотствует из ньюйорка где ты видел страсть к понтам уебищена свой ник посмотрирджкз тебя тоже касаетсясьибался майдаун москворотый и патриотствует из ньюйорка fox767676 Повідомлень: 3677 З нами з: 13.06.20 Подякував: 405 раз. Подякували: 174 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 495496497498 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4364

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34