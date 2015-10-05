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#<1 ... 496497498499 Додано: Пон 02 чер, 2025 13:09 rjkz



Почему в одних и тех-же условиях в одних странах полное процветание СХ (Израиль), а в соседних арабских - бесконечный голод?

Почему голод в Северной Корее и процветание в Южной Корее?

Почему в США изобилие и проголодь на Кубе?





Питання на яке я не маю однозначної впевненої відповіді, але деякі спостереження.



Я вперше потрапив працювати з ООН (на ООН) в Африці в 13-му році. 90% стафів були білі, лише 10% було локали, причому кращі з них. Вони як і білі, працювали доволі добре. Поступово політика ООН стала така, що потрібно інтегрувати лОкалів, брати максимально персонал з лОкалів. Чи це фінансова сторона (європейцю треба в Африці платити більше) , чи це намагання саме розвивати місцевих , навчати, щоб вони могли стати лідерами команд після того, як ООН вийде (а це трапляється рано чи пізно в усіх країнах).

Але результат такий зараз: постійний персонал ООН (не контАктери, ким є я) став повністю чорним, якість виконання роботи впала кратно. Планування отвратне, бюджет засвоюється нерозумно, нижчий персонал (теж з лОкалів) постійно запізнюється на робочі місця, папери оформлені не згідно правил, постійно треба казати «як треба, як має бути», але на завтра все повторюється. При цьому зарплати у них гарні навіть по міркам Європи. А по міркам місцевих - це олігархи. Але старання нема. Всюди стало пронизано корупцією.



Мої висновки: нема там традицій високої трудової дисципліни і відповідальності,. І не зʼявляється вона навіть при високій оплаті. Це має прийти з роками, з поколіннями. Питання на яке я не маю однозначної впевненої відповіді, але деякі спостереження.Я вперше потрапив працювати з ООН (на ООН) в Африці в 13-му році. 90% стафів були білі, лише 10% було локали, причому кращі з них. Вони як і білі, працювали доволі добре. Поступово політика ООН стала така, що потрібно інтегрувати лОкалів, брати максимально персонал з лОкалів. Чи це фінансова сторона (європейцю треба в Африці платити більше) , чи це намагання саме розвивати місцевих , навчати, щоб вони могли стати лідерами команд після того, як ООН вийде (а це трапляється рано чи пізно в усіх країнах).Але результат такий зараз: постійний персонал ООН (не контАктери, ким є я) став повністю чорним, якість виконання роботи впала кратно. Планування отвратне, бюджет засвоюється нерозумно, нижчий персонал (теж з лОкалів) постійно запізнюється на робочі місця, папери оформлені не згідно правил, постійно треба казати «як треба, як має бути», але на завтра все повторюється. При цьому зарплати у них гарні навіть по міркам Європи. А по міркам місцевих - це олігархи. Але старання нема. Всюди стало пронизано корупцією.Мої висновки: нема там традицій високої трудової дисципліни і відповідальності,. І не зʼявляється вона навіть при високій оплаті. Це має прийти з роками, з поколіннями. Hotab Повідомлень: 15264 З нами з: 15.02.09 Подякував: 392 раз. Подякували: 2402 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 13:34 Трамп долучився до розповсюдження конспірологічних теорій і збурив американців

Президент США Дональд Трамп спричинив новий скандал, заявивши у дописі у своїй соцмережі Truth Social про те, що Джо Байден насправді, буцімто, помер ще у 2020 році. За його словами, після смерті його нібито замінили "клоном".





"Джо Байдена не існує – його стратили у 2020 році. Те, що ви бачите зараз – це клони, двійники та роботизовані бездушні створіння. Демократи навіть не помічають різниці", – написав користувач під іменем llijh.



Трамп не додав жодного коментаря, лише поширив публікацію, що й спровокувало хвилю суперечок і здивування як серед його прихильників, так і критиків. Одні не могли повірити в те, що Трамп поширив таку маячню, інші ж навпаки відзначали, що нарешті хтось відважився сказати "правду".



"Я давно казав, що Байден – не справжній. Установили актора! Очі ж у нього були то блакитні, то карі", – відзначив один із користувачів.





Wirująświatła

Повідомлень: 30158 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2504 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 13:51





Принципы финской школьной системы образования



Равенство

В Финляндии учащиеся из начальных классов знают свои права. Учителя младших классов рассказывают о том, что они могут пожаловаться в социальную службу, если их оскорбляют взрослые. Дети, которые массово знают свои права, помогают родителям осознавать все свои действия и понимать, что у них есть последствия.



К учителю ученики обращаются на ты и имя.



Вместо этого взрослые легко признаются, что чего-то могут не знать. Но в таких случаях, они должны самостоятельно найти ответ на вопросы учащихся и вернуться к этой теме или вместе с детьми провести исследование.



Разделять детей на успешных и не успешных – запрещено, как и выделять любимцев класса. Для учителя все должны быть равны. Если это правило было нарушено, то учителя просто увольняют. Профессия считается престижной (примерно 40 человек на рабочее место) поэтому замену найти легко. По этим соображениям всем учителям предлагают контракт на работу только на 1 год с возможным продлением.



Еще одна грань равенства относится к родителям учащихся. Учитель не знает профессии родителей детей, а анкеты с такими вопросами запрещены. Учитель может узнать, кем работают отдельные родители ребенка только при определенных неотложных обстоятельствах.



Бесплатность

Школа в Финляндии доступна всем, независимо от экономического уровня и инклюзивности. Школьные нужды полностью оплачиваются государством и местными властями. Детям бесплатно выдают все учебные материалы, в том числе планшеты. Также государство оплачивает ужин, дополнительные занятия после уроков и школьный автобус.



Индивидуальность

Каждый ученик получает ту задачу, с которой может справиться. Если ребенок слабее в определенной теме – ему дают более простую задачу, и наоборот. Оценка тоже индивидуальна. Учащийся, справившийся со своей задачей (даже если оно было самого легкого уровня) получает заметку “отлично” и в следующий раз решает более сложный уровень. Не справился – снова легкая задача.



Учителя не имеют права критиковать детские успехи, а тем более оскорблять их. В Финляндии понимают, что не всем быть великими учеными, поэтому они смотрят на склонность учащихся к уроку и замечают, что тяги к обучению у отдельных детей нет, их впоследствии направляют в профессию, где не нужны глубокие знания. При этом относятся к ним с таким же уважением, как и ко всем остальным учащимся.





Практичность

Часто уроки объединяются между собой. К примеру математику и физику либо биологию и химию. В одной классной комнате могут быть два учителя и две учебные группы. Финские учителя объясняют это тем, что природа не делится на предметы и следует учащимся давать возможность изучать один природный феномен с разных научных сторон.



Проведение контрольных тестов остается на рассмотрение учителя.



На государственном уровне учащиеся обязаны пройти только один экзамен, который называется “тест зрелости” для того, чтобы поступать в университет. Тестирование очень похоже на наше ВНО. Учащиеся должны выбрать 4 предмета, из которых первый должен быть проверка на знание родного языка и три на выбор. Обычно на практике выходит так: второй предмет – математика, еще один – иностранный язык и только один – на выбор.



Доверие

В первую очередь это относится к учителям. После университета они больше не обязаны проходить курсы повышения квалификации или какие-либо проверки. Финляндия верит в профессиональные навыки своих учителей и дает им полную свободу выбора, как учить детей.



Вторая сторона доверия относится к учащимся. Они могут слушать учителя или читать книгу, сидеть лицом к доске или лечь на диванчик в конце класса, записывать, или не записывать.



Таким образом ученик сам решает, что для него в этот момент полезен. Но если в конце семестра ребенок не получил нужных знаний – он остается еще на один год. Между тем, в Финляндии это совсем не стыдно. В школах есть даже необязательный десятый класс, в который учащиеся могут пойти, чтобы подтянуть свои оценки, а затем выбрать между колледжем и 11-12 классом.



Самостоятельность

Учителя почти никогда не вмешиваются в конфликты между учащимися. Они учат уважать друг друга с первого класса, так что все другие причины конфликта дети могут решить на основе этих навыков.



Также в Финляндии практикуется самостоятельное оценивание себя.



В конце семестра учащийся должен заполнить анкету по самооценке. Обычно вопросы в ней направлены на положительный лад. Например: “в этом году я научился…” или “оцените свое поведение и отметьте на шкале место, где вы находитесь”. Это оценка индивидуальная. Оно проводится в присутствии родителей и учителя. Другие ученики не знают об оценках друг друга, как и те, которые ставит учитель в течение года.



Интерактивность

Главное правило финского образования говорит о том, что уроки должны быть интересны и полезны для ребенка. Поэтому учителя часто применяют творческие подходы, проводят уроки на улице, когда хорошие погодные условия и массово используют интерактивное оборудование. Среди них: интерактивные доски, мультимедийные панели, планшеты и разнообразные тематические игры для усвоения или изучения информации.



Да, вы правильно поняли, дети на уроке играют игры на планшете или коллективно возле интерактивного оборудования и это считается полезным уроком.



Среди прочего в Финляндии есть автобусы-лаборатории, которые ездят между школами и проводят практические занятия, помогая ученикам исследовать мир.



Оборудование слишком дорогостоящее для одной школы, поэтому они сделали передвижную лабораторию, которая одновременно обслуживает все школы города. Это тот случай, когда государство хорошо объединило экономичность и качество образования.





https://intboard.ua/ru/press-sluzhba/bl ... kraintsam/



Главные принципы школьного образования в Финляндии. Что стоит позаимствовать украинцам?Принципы финской школьной системы образованияВ Финляндии учащиеся из начальных классов знают свои права. Учителя младших классов рассказывают о том, что они могут пожаловаться в социальную службу, если их оскорбляют взрослые. Дети, которые массово знают свои права, помогают родителям осознавать все свои действия и понимать, что у них есть последствия.Вместо этого взрослые легко признаются, что чего-то могут не знать. Но в таких случаях, они должны самостоятельно найти ответ на вопросы учащихся и вернуться к этой теме или вместе с детьми провести исследование.Разделять детей на успешных и не успешных – запрещено, как и выделять любимцев класса. Для учителя все должны быть равны. Если это правило было нарушено, то учителя просто увольняют. Профессия считается престижной (примерно 40 человек на рабочее место) поэтому замену найти легко. По этим соображениям всем учителям предлагают контракт на работу только на 1 год с возможным продлением.Еще одна грань равенства относится к родителям учащихся. Учитель не знает профессии родителей детей, а анкеты с такими вопросами запрещены. Учитель может узнать, кем работают отдельные родители ребенка только при определенных неотложных обстоятельствах.Школа в Финляндии доступна всем, независимо от экономического уровня и инклюзивности. Школьные нужды полностью оплачиваются государством и местными властями. Детям бесплатно выдают все учебные материалы, в том числе планшеты. Также государство оплачивает ужин, дополнительные занятия после уроков и школьный автобус.Каждый ученик получает ту задачу, с которой может справиться. Если ребенок слабее в определенной теме – ему дают более простую задачу, и наоборот. Оценка тоже индивидуальна. Учащийся, справившийся со своей задачей (даже если оно было самого легкого уровня) получает заметку “отлично” и в следующий раз решает более сложный уровень. Не справился – снова легкая задача.Учителя не имеют права критиковать детские успехи, а тем более оскорблять их. В Финляндии понимают, что не всем быть великими учеными, поэтому они смотрят на склонность учащихся к уроку и замечают, что тяги к обучению у отдельных детей нет, их впоследствии направляют в профессию, где не нужны глубокие знания. При этом относятся к ним с таким же уважением, как и ко всем остальным учащимся.Часто уроки объединяются между собой. К примеру математику и физику либо биологию и химию. В одной классной комнате могут быть два учителя и две учебные группы. Финские учителя объясняют это тем, что природа не делится на предметы и следует учащимся давать возможность изучать один природный феномен с разных научных сторон.На государственном уровне учащиеся обязаны пройти только один экзамен, который называется “тест зрелости” для того, чтобы поступать в университет. Тестирование очень похоже на наше ВНО. Учащиеся должны выбрать 4 предмета, из которых первый должен быть проверка на знание родного языка и три на выбор. Обычно на практике выходит так: второй предмет – математика, еще один – иностранный язык и только один – на выбор.В первую очередь это относится к учителям. После университета они больше не обязаны проходить курсы повышения квалификации или какие-либо проверки. Финляндия верит в профессиональные навыки своих учителей и дает им полную свободу выбора, как учить детей.Вторая сторона доверия относится к учащимся. Они могут слушать учителя или читать книгу, сидеть лицом к доске или лечь на диванчик в конце класса, записывать, или не записывать.Таким образом ученик сам решает, что для него в этот момент полезен. Но если в конце семестра ребенок не получил нужных знаний – он остается еще на один год. Между тем, в Финляндии это совсем не стыдно. В школах есть даже необязательный десятый класс, в который учащиеся могут пойти, чтобы подтянуть свои оценки, а затем выбрать между колледжем и 11-12 классом.Учителя почти никогда не вмешиваются в конфликты между учащимися. Они учат уважать друг друга с первого класса, так что все другие причины конфликта дети могут решить на основе этих навыков.Также в Финляндии практикуется самостоятельное оценивание себя.В конце семестра учащийся должен заполнить анкету по самооценке. Обычно вопросы в ней направлены на положительный лад. Например: “в этом году я научился…” или “оцените свое поведение и отметьте на шкале место, где вы находитесь”. Это оценка индивидуальная. Оно проводится в присутствии родителей и учителя. Другие ученики не знают об оценках друг друга, как и те, которые ставит учитель в течение года.Главное правило финского образования говорит о том, что уроки должны быть интересны и полезны для ребенка. Поэтому учителя часто применяют творческие подходы, проводят уроки на улице, когда хорошие погодные условия и массово используют интерактивное оборудование. Среди них: интерактивные доски, мультимедийные панели, планшеты и разнообразные тематические игры для усвоения или изучения информации.Да, вы правильно поняли, дети на уроке играют игры на планшете или коллективно возле интерактивного оборудования и это считается полезным уроком.Среди прочего в Финляндии есть автобусы-лаборатории, которые ездят между школами и проводят практические занятия, помогая ученикам исследовать мир.Оборудование слишком дорогостоящее для одной школы, поэтому они сделали передвижную лабораторию, которая одновременно обслуживает все школы города. Это тот случай, когда государство хорошо объединило экономичность и качество образования.



а начни реформировать украинскую школу, основа которой модифицированная сталинская система образования, реформатору голову оторвут. Потому что как это без строгой дисциплины и любимчиков, и куда тогда учителям девать свои девиации? наше общество не готово к равенству. Нужны авторитеты и кумиры. а начни реформировать украинскую школу, основа которой модифицированная сталинская система образования, реформатору голову оторвут. Потому что как это без строгой дисциплины и любимчиков, и куда тогда учителям девать свои девиации? наше общество не готово к равенству. Нужны авторитеты и кумиры. Wirująświatła

Повідомлень: 30158 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2504 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 14:02 Wirująświatła написав: в тексте речь о Бразилии, тем не менее выводы интересные

https://goo.su/jx4sUI



........

Violence is a complex multicausal phenomenon that is, in general, strongly associated with social and economic inequalities. The cohort studies analyzed here span a period of rapid transformation in Brazilian society, with notable positive trends concerning reductions in poverty, increases in parental education, and major improvements in health indicators [28].

........

These findings underscore the need for multifaceted violence prevention policies that promote the health and well-being of adolescents, particularly those most at risk, by addressing both broad social determinants and implementing targeted strategies to reduce violence and associated inequalities. в тексте речь о Бразилии, тем не менее выводы интересные

.......

Насилие является сложным многопричинным явлением, которое, в целом, тесно связано с социальным и экономическим неравенством. Проанализированные здесь когортные исследования охватывают период быстрой трансформации в бразильском обществе с заметными положительными тенденциями, касающимися сокращения бедности, повышения уровня образования родителей и существенного улучшения показателей здоровья [28]

..........

Эти результаты подчеркивают необходимость многогранной политики профилактики насилия, которая способствует здоровью и благополучию подростков, особенно тех, кто находится в группе риска, путем решения как широких социальных детерминант, так и реализации целевых стратегий по сокращению насилия и связанного с ним неравенства. И что ценного ы этом исследовании, кроме вполне тривиальных выводов? И что ценного ы этом исследовании, кроме вполне тривиальных выводов? ЛАД 2 Повідомлень: 34609 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 14:09 Wirująświatła

наше общество не готово к равенству. Н





Як воно може бути готове, якщо у нас трієшник, який замість школи ходив у підвали в «банду», бродяжнічав по електричкам, крав їжу, так сяк відвчився 25+ років тому платно (бо на бюджет не прийшов по знанням) в педі на психолога, а потім жодного дня не працював з дітьми крім власної дитини, вирішив що він спеціаліст в дитячій психології. Скажи, як можна його без аудиту, без перевірки знань і практичних навичок допускати до дітей (як ти описуєш це у Фінляндії) ??? Звідки взятись довірі?? На що вона має опиратися?? Як воно може бути готове, якщо у нас трієшник, який замість школи ходив у підвали в «банду», бродяжнічав по електричкам, крав їжу, так сяк відвчився 25+ років томув педі на психолога, а потім жодного дня не працював з дітьми крім власної дитини, вирішив що він спеціаліст в дитячій психології. Скажи, як можна його без аудиту, без перевірки знань і практичних навичок допускати до дітей (як ти описуєш це у Фінляндії) ??? Звідки взятись довірі?? На що вона має опиратися?? Hotab Повідомлень: 15264 З нами з: 15.02.09 Подякував: 392 раз. Подякували: 2402 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 14:29 Wirująświatła написав: Життєві правила, яким варто навчити дитину до 10 років



Не боятися конфліктів



Часто діти бояться давати відсіч у відкритому протистоянні не лише дорослим, а й ровесникам.

.......... https://intboard.ua/pres-sluzhba/blog/5 ... nu-ditinu/ Как сейчас представляю себе родителей и учителей, которые выкладывают перед собой этот огромный список правил и каждый день ставят галочки против выполненных пунктов.



Если окружение играет в футбол, а какой-то ребенок на скрипке, социализации у него скорее всего не получится. С другой и среди "социализированных футболистов" нет однородности, ревность, зависть, ссоры, обиды - всё это попытки выделить своё Я из социмума.

..........

Кстати тут проходит водораздел психологов и педагогов. Педагоги давят на личность требуя "социализацию любой ценой". Психологи же говорят что "любой ценой" может оказаться отказ от личного ощущения счастья и комфорта. Социум футболистов может своим давлением заставить музыкального ребёнка отказаться от скрипки, в итоге вместо хорошего скрипача на выходе получится плохой футболист. Обязательно заставит, если это единственный "социум", который есть у ребёнка, и этот социум изолирован от всех остальных. Но в жизни такого не бывает.

Потому в реальной жизни ребёнок может расти как скрипач и прекрасно социализироваться и в социуме "футболистов", в том числе .



Рано или поздно каждому человеку придется делать выбор : больше брать или больше давать. Ребенок должен понимать что за свои идеи можно получить гонения и лишения, особенно за идеи справедливости. Естественно что этот выбор ребенок должен будет делать самостоятельно. Интересно, какой выбор сделали вы?



Это гораздо ближе чем кажется, например подростковая любовь социально не одобряемая (тем более доподростковая слушайте песню из видео ниже), возражать будут все, родители, друзья, учителя. И тут надо будет делать выбор, который в дальнейшем станет влиять на всю жизнь (даже если любовь пройдёт или отношения быстро разрушатся -неважно). Влиять через самооценку, через готовность бороться за свои ценности и идеалы. Этот опыт тоже не из книжек приходит. Какой выбор нужно делать в таком случае?

И вы, как обычно, недооцениваете книжный опыт, а он может оказывать очень существенное влияние.



вангую вопрос из зала, как реагировать если ваш ребенок 10-16 влюбляется? запрещать, разрешать, игнорировать... например объект симпатии вам не нравится, потому что старше вашего ребенка на 5-10 лет. хотелось бы услышать мнения местных мудрецов. А как можно/нужно реагировать в любом возрасте?

Если ребёнку не 16, а 20 лет? 25-30 лет?

Как раз в 10-16 это менее опасно, о женитьбе ещё вопросов нет и обычно довольно быстро проходит. Как сейчас представляю себе родителей и учителей, которые выкладывают перед собой этот огромный список правил и каждый день ставят галочки против выполненных пунктов.Обязательно заставит, если это единственный "социум", который есть у ребёнка, и этот социум изолирован от всех остальных. Но в жизни такого не бывает.Потому в реальной жизни ребёнок может расти как скрипач и прекрасно социализироваться и в социуме "футболистов",Интересно, какой выбор сделали вы?Какой выбор нужно делать в таком случае?И вы, как обычно, недооцениваете книжный опыт, а он может оказывать очень существенное влияние.А как можно/нужно реагировать в любом возрасте?Если ребёнку не 16, а 20 лет? 25-30 лет?Как раз в 10-16 это менее опасно, о женитьбе ещё вопросов нет и обычно довольно быстро проходит. ЛАД 2 Повідомлень: 34609 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 496497498499 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4365

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34