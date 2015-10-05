присутствие ни о чем. Все социализированы в разной степени, а то что не владеют, ну я специально закопипастил какими качествами нужно обладать чтобы социализироваться и то это не полный перечень.
В частных школах детей этому учат по крайней мере в той где я работал до ковида. В форме игр и упражнений детей учат общаться, знакомиться, что то просить, приглашать и проситься принять участие в играх, нормально реагировать на отказ, без истерик и обид. Поздравлять именинника и дарить подарки (это то шо вспомнил).
Интерактивно с картинками и комиксами. Детям 12+ показывали нарезки из фильмов с разными сложными ситуациями, с одного сериала «Бывает и хуже»
можно тысячу ситуаций нарезать (он как раз про проблемы социализации девочки подростка).
В гос.школах этим заниматься некому. И система такая что если начнёшь тебя сгноят. Школа не хочет реформироваться. Может есть отдельные варианты где все хорошо но по киевским кейсам у меня таких вариантов нет.
Для обучения социализации нужен подготовленный человек и методические пособия. Почему то учителя и в министерстве думают , что "ребёнок сам всему научится". Либо что этому должны учить родители, типа они специалисты или у них есть доступ в сообщества с другими детьми.