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#<1 ... 497498499500 Додано: Пон 02 чер, 2025 20:46 yama написав: Wirująświatła Дуже багато вимог , як для дітей, багато учасників цього форуму не володіють даними навичками Навіть сама присутність їх на форумі свідчить про відсутність соціалізації Дуже багато вимог , як для дітей, багато учасників цього форуму не володіють даними навичкамиНавіть сама присутність їх на форумі свідчить про відсутність соціалізації

присутствие ни о чем. Все социализированы в разной степени, а то что не владеют, ну я специально закопипастил какими качествами нужно обладать чтобы социализироваться и то это не полный перечень.



В частных школах детей этому учат по крайней мере в той где я работал до ковида. В форме игр и упражнений детей учат общаться, знакомиться, что то просить, приглашать и проситься принять участие в играх, нормально реагировать на отказ, без истерик и обид. Поздравлять именинника и дарить подарки (это то шо вспомнил).



Интерактивно с картинками и комиксами. Детям 12+ показывали нарезки из фильмов с разными сложными ситуациями, с одного сериала «Бывает и хуже»



https://uaserials.pro/543-buvaye-y-girshe-sezon-1.html



можно тысячу ситуаций нарезать (он как раз про проблемы социализации девочки подростка).



В гос.школах этим заниматься некому. И система такая что если начнёшь тебя сгноят. Школа не хочет реформироваться. Может есть отдельные варианты где все хорошо но по киевским кейсам у меня таких вариантов нет.



Для обучения социализации нужен подготовленный человек и методические пособия. Почему то учителя и в министерстве думают , что "ребёнок сам всему научится". Либо что этому должны учить родители, типа они специалисты или у них есть доступ в сообщества с другими детьми. присутствие ни о чем. Все социализированы в разной степени, а то что не владеют, ну я специально закопипастил какими качествами нужно обладать чтобы социализироваться и то это не полный перечень.В частных школах детей этому учат по крайней мере в той где я работал до ковида. В форме игр и упражнений детей учат общаться, знакомиться, что то просить, приглашать и проситься принять участие в играх, нормально реагировать на отказ, без истерик и обид. Поздравлять именинника и дарить подарки (это то шо вспомнил).Интерактивно с картинками и комиксами. Детям 12+ показывали нарезки из фильмов с разными сложными ситуациями, с одного сериала «Бывает и хуже»можно тысячу ситуаций нарезать (он как раз про проблемы социализации девочки подростка).В гос.школах этим заниматься некому. И система такая что если начнёшь тебя сгноят. Школа не хочет реформироваться. Может есть отдельные варианты где все хорошо но по киевским кейсам у меня таких вариантов нет.Для обучения социализации нужен подготовленный человек и методические пособия. Почему то учителя и в министерстве думают , что "ребёнок сам всему научится". Либо что этому должны учить родители, типа они специалисты или у них есть доступ в сообщества с другими детьми. Wirująświatła

Повідомлень: 30161 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2504 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 21:02 yama

багато учасників цього форуму не володіють даними навичками





Нема нічого тупішого, чим буквально переносити стиль спілкування в інтернеті на живу поведінку цих людей в житті.



Я вже якось казав, що якби наш восьмикласник так в реальному житті багатократно і настирно казав , що баришні форуму смокчуть і за скільки євро, то в кращому випадку він би шукав дешевого стоматолога. В гіршому - дружині вже б не треба було щорічно підтверджувати його бронь на МСЕК. Він сам би забронювався не гірше абирвалга.

Тому що це зовсім різні речі «я б під жопу ногою кОпнув комбата», і «кОпнути». На словах ти Лєв Толстой, а на ділі ̶х̶р̶є̶н̶ ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶о̶й̶ ̶знайди мене по айпі». Нема нічого тупішого, чим буквально переносити стиль спілкування в інтернеті на живу поведінку цих людей в житті.Я вже якось казав, що якби наш восьмикласник так в реальному житті багатократно і настирно казав , що баришні форуму смокчуть і за скільки євро, то в кращому випадку він би шукав дешевого стоматолога. В гіршому - дружині вже б не треба було щорічно підтверджувати його бронь на МСЕК. Він сам би забронювався не гірше абирвалга.Тому що це зовсім різні речі «я б під жопу ногою кОпнув комбата», і «кОпнути». На словах ти Лєв Толстой, а на ділі ̶х̶р̶є̶н̶ ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶о̶й̶ ̶знайди мене по айпі». Hotab Повідомлень: 15265 З нами з: 15.02.09 Подякував: 392 раз. Подякували: 2402 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 22:07 Banderlog написав: ЛАД написав: У меня друг давно читает практически исключительно фантастику или даже фжнтези. Объясняет просто: "Я точно знаю, что это неправда". У меня друг давно читает практически исключительно фантастику или даже фжнтези. Объясняет просто: "Я точно знаю, что это неправда". з тієї ж причини я таке не читаю вже краще читати будівельника) хоть він мене бісить.

Кажете що комунізм не вдалось побудувати через рудименти феодалізму в закавказзі? Тоді слідуючі вашій логіці кращими комуністами мали стати прибалти. А розвал почався з них. з тієї ж причини я таке не читаювже краще читати будівельника) хоть він мене бісить.Кажете що комунізм не вдалось побудувати через рудименти феодалізму в закавказзі? Тоді слідуючі вашій логіці кращими комуністами мали стати прибалти. А розвал почався з них. "рудименти феодалізму" были не только в Закавказье. А в Закавказье и Ср. Азии были ещё "рудименты" родо-племенных отношений.

А прибалты были/казались передовыми только на фоне остальных республик. И в их развитие в Союзе вложили достаточно много. Но по большому счёту до вхождения в Союз в сравнении с Зап. Европой они были достаточно отсталыми. При развале Союза они выступили как "передовые капиталисты". Совершили буржуазную революцию в "социалистической" стране. "рудименти феодалізму" были не только в Закавказье. А в Закавказье и Ср. Азии были ещё "рудименты" родо-племенных отношений.А прибалты были/казались передовыми только на фоне остальных республик. И в их развитие в Союзе вложили достаточно много. Но по большому счёту до вхождения в Союз в сравнении с Зап. Европой они были достаточно отсталыми. При развале Союза они выступили как "передовые капиталисты". Совершили буржуазную революцию в "социалистической" стране. ЛАД 2 Повідомлень: 34615 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5332 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 чер, 2025 22:10

комент под видео ностальгия((

была влюблена в мальчика по имени Саша в 8 лет и услышала эту песню на муз тв, ахчэаэах.до сих пор сижу грущу. мне 16. комент под видео Wirująświatła

Повідомлень: 30161 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2504 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 497498499500 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4366

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34