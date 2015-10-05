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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 497498499500
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 20:46

  yama написав:Wirująświatła Дуже багато вимог , як для дітей, багато учасників цього форуму не володіють даними навичками :D Навіть сама присутність їх на форумі свідчить про відсутність соціалізації :mrgreen:

присутствие ни о чем. Все социализированы в разной степени, а то что не владеют, ну я специально закопипастил какими качествами нужно обладать чтобы социализироваться и то это не полный перечень.

В частных школах детей этому учат по крайней мере в той где я работал до ковида. В форме игр и упражнений детей учат общаться, знакомиться, что то просить, приглашать и проситься принять участие в играх, нормально реагировать на отказ, без истерик и обид. Поздравлять именинника и дарить подарки (это то шо вспомнил).

Интерактивно с картинками и комиксами. Детям 12+ показывали нарезки из фильмов с разными сложными ситуациями, с одного сериала «Бывает и хуже»

https://uaserials.pro/543-buvaye-y-girshe-sezon-1.html

можно тысячу ситуаций нарезать (он как раз про проблемы социализации девочки подростка).

В гос.школах этим заниматься некому. И система такая что если начнёшь тебя сгноят. Школа не хочет реформироваться. Может есть отдельные варианты где все хорошо но по киевским кейсам у меня таких вариантов нет.

Для обучения социализации нужен подготовленный человек и методические пособия. Почему то учителя и в министерстве думают , что "ребёнок сам всему научится". Либо что этому должны учить родители, типа они специалисты или у них есть доступ в сообщества с другими детьми.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 21:02

yama
багато учасників цього форуму не володіють даними навичками


Нема нічого тупішого, чим буквально переносити стиль спілкування в інтернеті на живу поведінку цих людей в житті.

Я вже якось казав, що якби наш восьмикласник так в реальному житті багатократно і настирно казав , що баришні форуму смокчуть і за скільки євро, то в кращому випадку він би шукав дешевого стоматолога. В гіршому - дружині вже б не треба було щорічно підтверджувати його бронь на МСЕК. Він сам би забронювався не гірше абирвалга.
Тому що це зовсім різні речі «я б під жопу ногою кОпнув комбата», і «кОпнути». На словах ти Лєв Толстой, а на ділі ̶х̶р̶є̶н̶ ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶о̶й̶ ̶знайди мене по айпі».
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 22:07

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:У меня друг давно читает практически исключительно фантастику или даже фжнтези. Объясняет просто: "Я точно знаю, что это неправда".
з тієї ж причини я таке не читаю :lol: вже краще читати будівельника) хоть він мене бісить.
Кажете що комунізм не вдалось побудувати через рудименти феодалізму в закавказзі? Тоді слідуючі вашій логіці кращими комуністами мали стати прибалти. А розвал почався з них.
"рудименти феодалізму" были не только в Закавказье. А в Закавказье и Ср. Азии были ещё "рудименты" родо-племенных отношений.
А прибалты были/казались передовыми только на фоне остальных республик. И в их развитие в Союзе вложили достаточно много. Но по большому счёту до вхождения в Союз в сравнении с Зап. Европой они были достаточно отсталыми. При развале Союза они выступили как "передовые капиталисты". Совершили буржуазную революцию в "социалистической" стране. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 22:10


комент под видео
ностальгия((
была влюблена в мальчика по имени Саша в 8 лет и услышала эту песню на муз тв, ахчэаэах.до сих пор сижу грущу. мне 16.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 22:22

  Wirująświatła написав:..........
В частных школах детей этому учат по крайней мере в той где я работал до ковида. В форме игр и упражнений детей учат общаться, знакомиться, что то просить, приглашать и проситься принять участие в играх, нормально реагировать на отказ, без истерик и обид. Поздравлять именинника и дарить подарки (это то шо вспомнил).
........
Странно, в моём далёком "совковом" детстве всё подчёркнутое было без какого-то специального обучения. Вот насчёт "нормально реагировать на отказ" как-то не помню. Точнее, не помню, чтобы отказывали. Понятно, что в случае каких-то соревнований (типа турнира по футболу между классами) был отбор, а чтобы просто отказались принять в игру... как-то не припоминаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 23:06

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:У меня друг давно читает практически исключительно фантастику или даже фжнтези. Объясняет просто: "Я точно знаю, что это неправда".
з тієї ж причини я таке не читаю :lol: вже краще читати будівельника) хоть він мене бісить.
Кажете що комунізм не вдалось побудувати через рудименти феодалізму в закавказзі? Тоді слідуючі вашій логіці кращими комуністами мали стати прибалти. А розвал почався з них.
"рудименти феодалізму" были не только в Закавказье. А в Закавказье и Ср. Азии были ещё "рудименты" родо-племенных отношений.
А прибалты были/казались передовыми только на фоне остальных республик. И в их развитие в Союзе вложили достаточно много. Но по большому счёту до вхождения в Союз в сравнении с Зап. Европой они были достаточно отсталыми. При развале Союза они выступили как "передовые капиталисты". Совершили буржуазную революцию в "социалистической" стране. :)

Цікаво що теорія марксизму говорить. Класік пеедбачував можливість повернення в капіталізм без зовнішнього впливу? Я чесно кажучи не подужав капітал,. Він нудний. :lol: доречі, шановне паньство знавці психології та психологів хто читав в дитинстві джека лондона? Ви в курсі що попри життєстверджуючі повісті він був не тільки самогубцем но і марксистом? :lol: і даж книжки відповідні писав?
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