yama написав:Wirująświatła Дуже багато вимог , як для дітей, багато учасників цього форуму не володіють даними навичками Навіть сама присутність їх на форумі свідчить про відсутність соціалізації
присутствие ни о чем. Все социализированы в разной степени, а то что не владеют, ну я специально закопипастил какими качествами нужно обладать чтобы социализироваться и то это не полный перечень.
В частных школах детей этому учат по крайней мере в той где я работал до ковида. В форме игр и упражнений детей учат общаться, знакомиться, что то просить, приглашать и проситься принять участие в играх, нормально реагировать на отказ, без истерик и обид. Поздравлять именинника и дарить подарки (это то шо вспомнил).
Интерактивно с картинками и комиксами. Детям 12+ показывали нарезки из фильмов с разными сложными ситуациями, с одного сериала «Бывает и хуже»
можно тысячу ситуаций нарезать (он как раз про проблемы социализации девочки подростка).
В гос.школах этим заниматься некому. И система такая что если начнёшь тебя сгноят. Школа не хочет реформироваться. Может есть отдельные варианты где все хорошо но по киевским кейсам у меня таких вариантов нет.
Для обучения социализации нужен подготовленный человек и методические пособия. Почему то учителя и в министерстве думают , что "ребёнок сам всему научится". Либо что этому должны учить родители, типа они специалисты или у них есть доступ в сообщества с другими детьми.
багато учасників цього форуму не володіють даними навичками
Нема нічого тупішого, чим буквально переносити стиль спілкування в інтернеті на живу поведінку цих людей в житті.
Я вже якось казав, що якби наш восьмикласник так в реальному житті багатократно і настирно казав , що баришні форуму смокчуть і за скільки євро, то в кращому випадку він би шукав дешевого стоматолога. В гіршому - дружині вже б не треба було щорічно підтверджувати його бронь на МСЕК. Він сам би забронювався не гірше абирвалга. Тому що це зовсім різні речі «я б під жопу ногою кОпнув комбата», і «кОпнути». На словах ти Лєв Толстой, а на ділі ̶х̶р̶є̶н̶ ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶о̶й̶ ̶знайди мене по айпі».
ЛАД написав:У меня друг давно читает практически исключительно фантастику или даже фжнтези. Объясняет просто: "Я точно знаю, что это неправда".
з тієї ж причини я таке не читаю вже краще читати будівельника) хоть він мене бісить. Кажете що комунізм не вдалось побудувати через рудименти феодалізму в закавказзі? Тоді слідуючі вашій логіці кращими комуністами мали стати прибалти. А розвал почався з них.
"рудименти феодалізму" были не только в Закавказье. А в Закавказье и Ср. Азии были ещё "рудименты" родо-племенных отношений. А прибалты были/казались передовыми только на фоне остальных республик. И в их развитие в Союзе вложили достаточно много. Но по большому счёту до вхождения в Союз в сравнении с Зап. Европой они были достаточно отсталыми. При развале Союза они выступили как "передовые капиталисты". Совершили буржуазную революцию в "социалистической" стране.
Wirująświatła написав:.......... В частных школах детей этому учат по крайней мере в той где я работал до ковида. В форме игр и упражнений детей учат общаться, знакомиться, что то просить, приглашать и проситься принять участие в играх, нормально реагировать на отказ, без истерик и обид. Поздравлять именинника и дарить подарки (это то шо вспомнил). ........
Странно, в моём далёком "совковом" детстве всё подчёркнутое было без какого-то специального обучения. Вот насчёт "нормально реагировать на отказ" как-то не помню. Точнее, не помню, чтобы отказывали. Понятно, что в случае каких-то соревнований (типа турнира по футболу между классами) был отбор, а чтобы просто отказались принять в игру... как-то не припоминаю.
ЛАД написав:У меня друг давно читает практически исключительно фантастику или даже фжнтези. Объясняет просто: "Я точно знаю, что это неправда".
з тієї ж причини я таке не читаю вже краще читати будівельника) хоть він мене бісить. Кажете що комунізм не вдалось побудувати через рудименти феодалізму в закавказзі? Тоді слідуючі вашій логіці кращими комуністами мали стати прибалти. А розвал почався з них.
"рудименти феодалізму" были не только в Закавказье. А в Закавказье и Ср. Азии были ещё "рудименты" родо-племенных отношений. А прибалты были/казались передовыми только на фоне остальных республик. И в их развитие в Союзе вложили достаточно много. Но по большому счёту до вхождения в Союз в сравнении с Зап. Европой они были достаточно отсталыми. При развале Союза они выступили как "передовые капиталисты". Совершили буржуазную революцию в "социалистической" стране.
Цікаво що теорія марксизму говорить. Класік пеедбачував можливість повернення в капіталізм без зовнішнього впливу? Я чесно кажучи не подужав капітал,. Він нудний. доречі, шановне паньство знавці психології та психологів хто читав в дитинстві джека лондона? Ви в курсі що попри життєстверджуючі повісті він був не тільки самогубцем но і марксистом? і даж книжки відповідні писав?
Banderlog написав:......... Цікаво що теорія марксизму говорить. Класік пеедбачував можливість повернення в капіталізм без зовнішнього впливу? Я чесно кажучи не подужав капітал,. Він нудний.
Сложно сказать. Классики на эту тему е высказывались. В принципе, после всех революций достаточно часто случались контрреволюции с бОльшим или меньшим откатом назад. Так что, почему бы и нет. С другой стороны, классики изначально не рассчитывали на победу революции в одной стране, тем более, не самой передовой. А "Капитал" читается, скажем так, без увлечения.
доречі, шановне паньство знавці психології та психологів хто читав в дитинстві джека лондона? Ви в курсі що попри життєстверджуючі повісті він був не тільки самогубцем но і марксистом? і даж книжки відповідні писав?
В юности был одним из любимых писателей. Правда о марксистских книжках не слышал. Разве что роман "Железная пята" - подростком увлёкся. Но назвать его марксистским не берусь.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 03 чер, 2025 01:53, всього редагувалось 1 раз.