yama написав: Wirująświatła Дуже багато вимог , як для дітей, багато учасників цього форуму не володіють даними навичками Навіть сама присутність їх на форумі свідчить про відсутність соціалізації

присутствие ни о чем. Все социализированы в разной степени, а то что не владеют, ну я специально закопипастил какими качествами нужно обладать чтобы социализироваться и то это не полный перечень.



В частных школах детей этому учат по крайней мере в той где я работал до ковида. В форме игр и упражнений детей учат общаться, знакомиться, что то просить, приглашать и проситься принять участие в играх, нормально реагировать на отказ, без истерик и обид. Поздравлять именинника и дарить подарки (это то шо вспомнил).



Интерактивно с картинками и комиксами. Детям 12+ показывали нарезки из фильмов с разными сложными ситуациями, с одного сериала «Бывает и хуже»



https://uaserials.pro/543-buvaye-y-girshe-sezon-1.html



можно тысячу ситуаций нарезать (он как раз про проблемы социализации девочки подростка).



В гос.школах этим заниматься некому. И система такая что если начнёшь тебя сгноят. Школа не хочет реформироваться. Может есть отдельные варианты где все хорошо но по киевским кейсам у меня таких вариантов нет.



присутствие ни о чем. Все социализированы в разной степени, а то что не владеют, ну я специально закопипастил какими качествами нужно обладать чтобы социализироваться и то это не полный перечень.

В частных школах детей этому учат по крайней мере в той где я работал до ковида. В форме игр и упражнений детей учат общаться, знакомиться, что то просить, приглашать и проситься принять участие в играх, нормально реагировать на отказ, без истерик и обид. Поздравлять именинника и дарить подарки (это то шо вспомнил).

Интерактивно с картинками и комиксами. Детям 12+ показывали нарезки из фильмов с разными сложными ситуациями, с одного сериала «Бывает и хуже»

https://uaserials.pro/543-buvaye-y-girshe-sezon-1.html

можно тысячу ситуаций нарезать (он как раз про проблемы социализации девочки подростка).

В гос.школах этим заниматься некому. И система такая что если начнёшь тебя сгноят. Школа не хочет реформироваться. Может есть отдельные варианты где все хорошо но по киевским кейсам у меня таких вариантов нет.

Для обучения социализации нужен подготовленный человек и методические пособия. Почему то учителя и в министерстве думают , что "ребёнок сам всему научится". Либо что этому должны учить родители, типа они специалисты или у них есть доступ в сообщества с другими детьми.

багато учасників цього форуму не володіють даними навичками





Нема нічого тупішого, чим буквально переносити стиль спілкування в інтернеті на живу поведінку цих людей в житті.



Я вже якось казав, що якби наш восьмикласник так в реальному житті багатократно і настирно казав , що баришні форуму смокчуть і за скільки євро, то в кращому випадку він би шукав дешевого стоматолога. В гіршому - дружині вже б не треба було щорічно підтверджувати його бронь на МСЕК. Він сам би забронювався не гірше абирвалга.

Нема нічого тупішого, чим буквально переносити стиль спілкування в інтернеті на живу поведінку цих людей в житті.

Я вже якось казав, що якби наш восьмикласник так в реальному житті багатократно і настирно казав , що баришні форуму смокчуть і за скільки євро, то в кращому випадку він би шукав дешевого стоматолога. В гіршому - дружині вже б не треба було щорічно підтверджувати його бронь на МСЕК. Він сам би забронювався не гірше абирвалга.

Тому що це зовсім різні речі «я б під жопу ногою кОпнув комбата», і «кОпнути». На словах ти Лєв Толстой, а на ділі ̶х̶р̶є̶н̶ ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶о̶й̶ ̶знайди мене по айпі».

з тієї ж причини я таке не читаю вже краще читати будівельника) хоть він мене бісить.

Кажете що комунізм не вдалось побудувати через рудименти феодалізму в закавказзі? Тоді слідуючі вашій логіці кращими комуністами мали стати прибалти. А розвал почався з них.

"рудименти феодалізму" были не только в Закавказье. А в Закавказье и Ср. Азии были ещё "рудименты" родо-племенных отношений.

А прибалты были/казались передовыми только на фоне остальных республик. И в их развитие в Союзе вложили достаточно много. Но по большому счёту до вхождения в Союз в сравнении с Зап. Европой они были достаточно отсталыми. При развале Союза они выступили как "передовые капиталисты". Совершили буржуазную революцию в "социалистической" стране.

комент под видео ностальгия((

комент под видео ностальгия((
была влюблена в мальчика по имени Саша в 8 лет и услышала эту песню на муз тв, ахчэаэах.до сих пор сижу грущу. мне 16.

В частных школах детей этому учат по крайней мере в той где я работал до ковида. В форме игр и упражнений детей учат общаться, знакомиться, что то просить, приглашать и проситься принять участие в играх, нормально реагировать на отказ, без истерик и обид. Поздравлять именинника и дарить подарки (это то шо вспомнил).

Кажете що комунізм не вдалось побудувати через рудименти феодалізму в закавказзі? Тоді слідуючі вашій логіці кращими комуністами мали стати прибалти. А розвал почався з них. з тієї ж причини я таке не читаювже краще читати будівельника) хоть він мене бісить.Кажете що комунізм не вдалось побудувати через рудименти феодалізму в закавказзі? Тоді слідуючі вашій логіці кращими комуністами мали стати прибалти. А розвал почався з них. "рудименти феодалізму" были не только в Закавказье. А в Закавказье и Ср. Азии были ещё "рудименты" родо-племенных отношений.

"рудименти феодалізму" были не только в Закавказье. А в Закавказье и Ср. Азии были ещё "рудименты" родо-племенных отношений.

А прибалты были/казались передовыми только на фоне остальных республик. И в их развитие в Союзе вложили достаточно много. Но по большому счёту до вхождения в Союз в сравнении с Зап. Европой они были достаточно отсталыми. При развале Союза они выступили как "передовые капиталисты". Совершили буржуазную революцию в "социалистической" стране.

Цікаво що теорія марксизму говорить. Класік пеедбачував можливість повернення в капіталізм без зовнішнього впливу? Я чесно кажучи не подужав капітал,. Він нудний. доречі, шановне паньство знавці психології та психологів хто читав в дитинстві джека лондона? Ви в курсі що попри життєстверджуючі повісті він був не тільки самогубцем но і марксистом? і даж книжки відповідні писав?

Цікаво що теорія марксизму говорить. Класік пеедбачував можливість повернення в капіталізм без зовнішнього впливу? Я чесно кажучи не подужав капітал,. Він нудний. .........Цікаво що теорія марксизму говорить. Класік пеедбачував можливість повернення в капіталізм без зовнішнього впливу? Я чесно кажучи не подужав капітал,. Він нудний. Сложно сказать. Классики на эту тему е высказывались. В принципе, после всех революций достаточно часто случались контрреволюции с бОльшим или меньшим откатом назад.

Так что, почему бы и нет.

С другой стороны, классики изначально не рассчитывали на победу революции в одной стране, тем более, не самой передовой.

А "Капитал" читается, скажем так, без увлечения.



і даж книжки відповідні писав? доречі, шановне паньство знавці психології та психологів хто читав в дитинстві джека лондона? Ви в курсі що попри життєстверджуючі повісті він був не тільки самогубцем но і марксистом?і даж книжки відповідні писав? В юности был одним из любимых писателей.

Сложно сказать. Классики на эту тему е высказывались. В принципе, после всех революций достаточно часто случались контрреволюции с бОльшим или меньшим откатом назад.
Так что, почему бы и нет.
С другой стороны, классики изначально не рассчитывали на победу революции в одной стране, тем более, не самой передовой.
А "Капитал" читается, скажем так, без увлечения.

В юности был одним из любимых писателей.
Правда о марксистских книжках не слышал. Разве что роман "Железная пята" - подростком увлёкся. Но назвать его марксистским не берусь.

"Придерживался коммунистических идей" не то же самое, что "книжки відповідні писав".
Не подскажете пример? Я, действительно, не знаю. Не попадались.

To illustrate our points about emotions and moral judgments in an intergroup context, findings from Hitti et al. 11 regarding the influence of group norms on adolescents' emotional evaluations of nonconformists and evaluations of exclusion will be briefly reviewed. In this study, U.S. participants aged 9 – 10 years and 13 – 14 years were introduced to age- and gender-matched groups that held norms about moral issues pertaining to the distribution of important resources (money), and a nonconformist who went against the group norm by advocating the opposite perspective. Participants were asked how much they liked each nonconformist (individual favorability: “how much do you like or not like the nonconformist?”). Next, it was explained that the group had decided to exclude this individual, and participants were asked how “okay” or “not okay” they thought the exclusion decision was (acceptability of exclusion: “how okay or not okay is it for the group to exclude the nonconformist?”).



Issues of inclusion and exclusion are central to social life. Adolescents frequently experience complex social situations involving peer pressure and group membership that reflect conflicting messages, goals, and norms. In cases in which members of their own group espouse norms that go against moral values like fairness, justice, and rights, the decision of what to do, whether exclusion is justified, and whether this type of deviance changes one's favorability towards one's peer or the group is difficult 17; 35. Understanding the emotion attributions as well as the social evaluations of these types of encounters provide new insights regarding the integration of emotional evaluations and moral judgments in the context of social exclusion. Ultimately, a central challenge for development is to determine when morality takes priority over group loyalty, and what to do in cases in which a conflict exists. Studying these social cognitive judgments and processes in adolescence will help to create programs to ameliorate prejudicial attitudes that if left unchecked in adolescence, create tensions and problems in the adult world of the workforce. Creating a just and fair society involves attending to the social developmental origins of fairness, and to facilitating positive social development.



https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4096118/

It has been argued that social change comes about by resisting group norms that violate moral principles of fairness, justice and rights 35. Throughout adolescence, youth are confronted with groups in which norms and behavior are in contrast to the moral values of justice, fairness and human rights. In these instances, when a group promotes inequality or injustice, deviance from such a group is morally warranted. Recent work by Killen et al. established a paradigm for investigating the interplay between the social norms of groups, exclusion decisions, and group identity. Building from this paradigm, findings from Hitti et al. examined when youth judged the act of excluding a deviant member of a group as wrong and found that children and adolescents' own affective evaluations of the nonconformist predicted variance in their judgments of exclusion.

To illustrate our points about emotions and moral judgments in an intergroup context, findings from Hitti et al. 11 regarding the influence of group norms on adolescents' emotional evaluations of nonconformists and evaluations of exclusion will be briefly reviewed. In this study, U.S. participants aged 9 – 10 years and 13 – 14 years were introduced to age- and gender-matched groups that held norms about moral issues pertaining to the distribution of important resources (money), and a nonconformist who went against the group norm by advocating the opposite perspective. Participants were asked how much they liked each nonconformist (individual favorability: "how much do you like or not like the nonconformist?"). Next, it was explained that the group had decided to exclude this individual, and participants were asked how "okay" or "not okay" they thought the exclusion decision was (acceptability of exclusion: "how okay or not okay is it for the group to exclude the nonconformist?").

Issues of inclusion and exclusion are central to social life. Adolescents frequently experience complex social situations involving peer pressure and group membership that reflect conflicting messages, goals, and norms. In cases in which members of their own group espouse norms that go against moral values like fairness, justice, and rights, the decision of what to do, whether exclusion is justified, and whether this type of deviance changes one's favorability towards one's peer or the group is difficult 17; 35. Understanding the emotion attributions as well as the social evaluations of these types of encounters provide new insights regarding the integration of emotional evaluations and moral judgments in the context of social exclusion. Ultimately, a central challenge for development is to determine when morality takes priority over group loyalty, and what to do in cases in which a conflict exists. Studying these social cognitive judgments and processes in adolescence will help to create programs to ameliorate prejudicial attitudes that if left unchecked in adolescence, create tensions and problems in the adult world of the workforce. Creating a just and fair society involves attending to the social developmental origins of fairness, and to facilitating positive social development.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4096118/

