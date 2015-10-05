ЛАД написав:[qРазве что роман "Железная пята" - подростком увлёкся. Но назвать его марксистским не берусь.
да, пята. Чи він марксистський то моливо я і не розбираюсь.. капітал не читав а майн кампф подужав і доводиться признати, що не знаючи наслідків і попади він мені в руки в певному віці, думаю є шанс що повівся б. Талановито написано. А за лондона то читав"як я став соціалістом"
. Для меня быть человеком – значило быть мужчиной, мужчиной с большой буквы. Идти навстречу приключениям, как мужчина, сражаться, как мужчина, работать, как мужчина (хотя бы за плату подростка), – вот что увлекало меня, вот что владело всем моим сердцем. И, вглядываясь в туманные дали беспредельного будущего, я собирался продолжать все ту же, как я именовал ее, мужскую игру, – странствовать по жизни во всеоружии неистощимого здоровья и неслабеющих мускулов, застрахованный от всяких бед. Да, будущее рисовалось мне беспредельным. Я представлял себе, что так и стану без конца рыскать по свету и, подобно «белокурой бестии» Ницше, одерживать победы, упиваясь своей силой, своим превосходством.
Что касается неудачников, больных, хилых, старых, калек, то, признаться, я мало думал о них; я лишь смутно ощущал, что, не случись с ними беды, каждый из них при желании был бы не хуже меня и работал бы с таким же успехом. Несчастный случай? Но это уж судьба, а слово судьба я тоже писал с большой буквы: от судьбы не уйдешь
цікаво як людина з такими поглядами суіциднулась?
Может от Джека просто баба к более успишному успиху ушла, ну к тому что в цилиндре, с сигарой, на РоллсРойсе и подкуривает от сотни уе, и он понял что его социализм - фуфло?
баба возможно. Чомусь на війні причиною суіциду завше шукають в бабі, якщо там не було безвихідне становище, я часто бачив як на відео з бпла ранені росіяни дострелюються. За 3 роки знаю десятка 3 випадків в нас, це понятно ті що не прикриті... Один раз, даж помню розмову, странно що застрелився, він ж нежонатий був . Странно мені така логіка... щодо безсилля то да, напевно це один з базових чоловічих страхів. Терпіть не можу бути хворим і слабким. А ще більше щоб то хтось бачив но щоб од того стрілятись?
ЛАД написав:[qРазве что роман "Железная пята" - подростком увлёкся. Но назвать его марксистским не берусь.
да, пята. Чи він марксистський то моливо я і не розбираюсь.. капітал не читав а майн кампф подужав і доводиться признати, що не знаючи наслідків і попади він мені в руки в певному віці, думаю є шанс що повівся б. Талановито написано.
Маркс не выступал за индивидуальный террор как в пяте. А увлечься радикальными идеями (хоть коммунизмом, хоть нацизмом, хоть ещё каким-нибудь -измом) в подростковом-юношеском возрасте - раз плюнуть. Силы и гормоны бурлят, хочется перевернуть весь мир и переделать его по-новому. Лишь бы обёртка красивая была.
А за лондона то читав"як я став соціалістом"
. Для меня быть человеком – значило быть мужчиной, мужчиной с большой буквы. Идти навстречу приключениям, как мужчина, сражаться, как мужчина, работать, как мужчина (хотя бы за плату подростка), – вот что увлекало меня, вот что владело всем моим сердцем. ........... Но это уж судьба, а слово судьба я тоже писал с большой буквы: от судьбы не уйдешь
цікаво як людина з такими поглядами суіциднулась?
Сибарит уже ответил. Добавлю, что Хэмингуэй боже был сильный человек и он уж точно застрелился. Кстати, Джек Лондон кроме коммунизма увлекался ещё и Ницше.
Banderlog написав:........ щодо безсилля то да, напевно це один з базових чоловічих страхів. Терпіть не можу бути хворим і слабким. А ще більше щоб то хтось бачив но щоб од того стрілятись?
По-разному воспринимается бессилие при временной болезни (например, воспаление лёгких), когда вы знаете, что через какое-то время вы выздоровеете, и когда вы знаете, что это уже навсегда. Особенно, если это не медленное угасание сил, а произошло резко. Ну а реакция на "уход бабы" бывает разная - от желания убить (или хотя бы избить) её и /или соперника (что тоже случается) до желания застрелиться. От чего это зависит, анализировать не берусь.