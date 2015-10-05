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#<1 ... 499500501502 Додано: Вів 03 чер, 2025 12:51 барабашов написав: Banderlog написав: ЛАД написав: [qРазве что роман "Железная пята" - подростком увлёкся. Но назвать его марксистским не берусь. [qРазве что роман "Железная пята" - подростком увлёкся. Но назвать его марксистским не берусь. да, пята. Чи він марксистський то моливо я і не розбираюсь.. капітал не читав а майн кампф подужав і доводиться признати, що не знаючи наслідків і попади він мені в руки в певному віці, думаю є шанс що повівся б. Талановито написано.

А за лондона то читав"як я став соціалістом" . Для меня быть человеком – значило быть мужчиной, мужчиной с большой буквы. Идти навстречу приключениям, как мужчина, сражаться, как мужчина, работать, как мужчина (хотя бы за плату подростка), – вот что увлекало меня, вот что владело всем моим сердцем. И, вглядываясь в туманные дали беспредельного будущего, я собирался продолжать все ту же, как я именовал ее, мужскую игру, – странствовать по жизни во всеоружии неистощимого здоровья и неслабеющих мускулов, застрахованный от всяких бед. Да, будущее рисовалось мне беспредельным. Я представлял себе, что так и стану без конца рыскать по свету и, подобно «белокурой бестии» Ницше, одерживать победы, упиваясь своей силой, своим превосходством.



Что касается неудачников, больных, хилых, старых, калек, то, признаться, я мало думал о них; я лишь смутно ощущал, что, не случись с ними беды, каждый из них при желании был бы не хуже меня и работал бы с таким же успехом. Несчастный случай? Но это уж судьба, а слово судьба я тоже писал с большой буквы: от судьбы не уйдешь цікаво як людина з такими поглядами суіциднулась? да, пята. Чи він марксистський то моливо я і не розбираюсь.. капітал не читав а майн кампф подужаві доводиться признати, що не знаючи наслідків і попади він мені в руки в певному віці, думаю є шанс що повівся б. Талановито написано.А за лондона то читав"як я став соціалістом"цікаво як людина з такими поглядами суіциднулась?

Может от Джека просто баба к более успишному успиху ушла, ну к тому что в цилиндре, с сигарой, на РоллсРойсе и подкуривает от сотни уе, и он понял что его социализм - фуфло? Может от Джека просто баба к более успишному успиху ушла, ну к тому что в цилиндре, с сигарой, на РоллсРойсе и подкуривает от сотни уе, и он понял что его социализм - фуфло? баба возможно. Чомусь на війні причиною суіциду завше шукають в бабі, якщо там не було безвихідне становище, я часто бачив як на відео з бпла ранені росіяни дострелюються. За 3 роки знаю десятка 3 випадків в нас, це понятно ті що не прикриті...

Один раз, даж помню розмову, странно що застрелився, він ж нежонатий був .

Странно мені така логіка...

щодо безсилля то да, напевно це один з базових чоловічих страхів. Терпіть не можу бути хворим і слабким. А ще більше щоб то хтось бачив но щоб од того стрілятись? баба возможно. Чомусь на війні причиною суіциду завше шукають в бабі, якщо там не було безвихідне становище, я часто бачив як на відео з бпла ранені росіяни дострелюються. За 3 роки знаю десятка 3 випадків в нас, це понятно ті що не прикриті...Один раз, даж помню розмову, странно що застрелився, він ж нежонатий бувСтранно мені така логіка...щодо безсилля то да, напевно це один з базових чоловічих страхів. Терпіть не можу бути хворим і слабким. А ще більше щоб то хтось бачивно щоб од того стрілятись? Banderlog

Повідомлень: 2816 З нами з: 24.06.14 Подякував: 111 раз. Подякували: 82 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 чер, 2025 12:54 Сибарит написав: Надеюсь, лавка не посудная? Надеюсь, лавка не посудная?

Лавка не посудная, наездник тоже интересный

Лавка не посудная, наездник тоже интересный Wirująświatła

Повідомлень: 30167 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2504 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 чер, 2025 12:58 Banderlog написав: ЛАД написав: [qРазве что роман "Железная пята" - подростком увлёкся. Но назвать его марксистским не берусь. [qРазве что роман "Железная пята" - подростком увлёкся. Но назвать его марксистским не берусь. да, пята. Чи він марксистський то моливо я і не розбираюсь.. капітал не читав а майн кампф подужав і доводиться признати, що не знаючи наслідків і попади він мені в руки в певному віці, думаю є шанс що повівся б. Талановито написано. да, пята. Чи він марксистський то моливо я і не розбираюсь.. капітал не читав а майн кампф подужаві доводиться признати, що не знаючи наслідків і попади він мені в руки в певному віці, думаю є шанс що повівся б. Талановито написано. Маркс не выступал за индивидуальный террор как в пяте.

А увлечься радикальными идеями (хоть коммунизмом, хоть нацизмом, хоть ещё каким-нибудь -измом) в подростковом-юношеском возрасте - раз плюнуть.

Силы и гормоны бурлят, хочется перевернуть весь мир и переделать его по-новому. Лишь бы обёртка красивая была.



. Для меня быть человеком – значило быть мужчиной, мужчиной с большой буквы. Идти навстречу приключениям, как мужчина, сражаться, как мужчина, работать, как мужчина (хотя бы за плату подростка), – вот что увлекало меня, вот что владело всем моим сердцем.

...........

Но это уж судьба, а слово судьба я тоже писал с большой буквы: от судьбы не уйдешь цікаво як людина з такими поглядами суіциднулась? А за лондона то читав"як я став соціалістом"цікаво як людина з такими поглядами суіциднулась? Сибарит уже ответил. Добавлю, что Хэмингуэй боже был сильный человек и он уж точно застрелился. Кстати, Джек Лондон кроме коммунизма увлекался ещё и Ницше. Маркс не выступал за индивидуальный террор как в пяте.А увлечься радикальными идеями (хоть коммунизмом, хоть нацизмом, хоть ещё каким-нибудь -измом) в подростковом-юношеском возрасте - раз плюнуть.Силы и гормоны бурлят, хочется перевернуть весь мир и переделать его по-новому. Лишь бы обёртка красивая была.уже ответил. Добавлю, что Хэмингуэй боже был сильный человек и он уж точно застрелился. Кстати, Джек Лондон кроме коммунизма увлекался ещё и Ницше. ЛАД 2 Повідомлень: 34627 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5333 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 чер, 2025 13:18 Banderlog написав: ........

щодо безсилля то да, напевно це один з базових чоловічих страхів. Терпіть не можу бути хворим і слабким. А ще більше щоб то хтось бачив но щоб од того стрілятись? ........щодо безсилля то да, напевно це один з базових чоловічих страхів. Терпіть не можу бути хворим і слабким. А ще більше щоб то хтось бачивно щоб од того стрілятись?

По-разному воспринимается бессилие при временной болезни (например, воспаление лёгких), когда вы знаете, что через какое-то время вы выздоровеете, и когда вы знаете, что это уже навсегда. Особенно, если это не медленное угасание сил, а произошло резко.

Ну а реакция на "уход бабы" бывает разная - от желания убить (или хотя бы избить) её и /или соперника (что тоже случается) до желания застрелиться. От чего это зависит, анализировать не берусь. По-разному воспринимается бессилие при временной болезни (например, воспаление лёгких), когда вы знаете, что через какое-то время вы выздоровеете, и когда вы знаете, что это уже навсегда. Особенно, если это не медленное угасание сил, а произошло резко.Ну а реакция на "уход бабы" бывает разная - от желания убить (или хотя бы избить) её и /или соперника (что тоже случается) до желания застрелиться. От чего это зависит, анализировать не берусь. ЛАД 2 Повідомлень: 34627 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5333 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 499500501502 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4369

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34