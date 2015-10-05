ЛАД написав:[qРазве что роман "Железная пята" - подростком увлёкся. Но назвать его марксистским не берусь.
да, пята. Чи він марксистський то моливо я і не розбираюсь.. капітал не читав а майн кампф подужав і доводиться признати, що не знаючи наслідків і попади він мені в руки в певному віці, думаю є шанс що повівся б. Талановито написано.
Маркс не выступал за индивидуальный террор как в пяте. А увлечься радикальными идеями (хоть коммунизмом, хоть нацизмом, хоть ещё каким-нибудь -измом) в подростковом-юношеском возрасте - раз плюнуть. Силы и гормоны бурлят, хочется перевернуть весь мир и переделать его по-новому. Лишь бы обёртка красивая была.
А за лондона то читав"як я став соціалістом"
. Для меня быть человеком – значило быть мужчиной, мужчиной с большой буквы. Идти навстречу приключениям, как мужчина, сражаться, как мужчина, работать, как мужчина (хотя бы за плату подростка), – вот что увлекало меня, вот что владело всем моим сердцем. ........... Но это уж судьба, а слово судьба я тоже писал с большой буквы: от судьбы не уйдешь
цікаво як людина з такими поглядами суіциднулась?
Сибарит уже ответил. Добавлю, что Хэмингуэй боже был сильный человек и он уж точно застрелился. Кстати, Джек Лондон кроме коммунизма увлекался ещё и Ницше.
Banderlog написав:........ щодо безсилля то да, напевно це один з базових чоловічих страхів. Терпіть не можу бути хворим і слабким. А ще більше щоб то хтось бачив но щоб од того стрілятись?
По-разному воспринимается бессилие при временной болезни (например, воспаление лёгких), когда вы знаете, что через какое-то время вы выздоровеете, и когда вы знаете, что это уже навсегда. Особенно, если это не медленное угасание сил, а произошло резко. Ну а реакция на "уход бабы" бывает разная - от желания убить (или хотя бы избить) её и /или соперника (что тоже случается) до желания застрелиться. От чего это зависит, анализировать не берусь.