ЛАД написав:[qРазве что роман "Железная пята" - подростком увлёкся. Но назвать его марксистским не берусь.
да, пята. Чи він марксистський то моливо я і не розбираюсь.. капітал не читав а майн кампф подужав і доводиться признати, що не знаючи наслідків і попади він мені в руки в певному віці, думаю є шанс що повівся б. Талановито написано.
Маркс не выступал за индивидуальный террор как в пяте. А увлечься радикальными идеями (хоть коммунизмом, хоть нацизмом, хоть ещё каким-нибудь -измом) в подростковом-юношеском возрасте - раз плюнуть. Силы и гормоны бурлят, хочется перевернуть весь мир и переделать его по-новому. Лишь бы обёртка красивая была.
А за лондона то читав"як я став соціалістом"
. Для меня быть человеком – значило быть мужчиной, мужчиной с большой буквы. Идти навстречу приключениям, как мужчина, сражаться, как мужчина, работать, как мужчина (хотя бы за плату подростка), – вот что увлекало меня, вот что владело всем моим сердцем. ........... Но это уж судьба, а слово судьба я тоже писал с большой буквы: от судьбы не уйдешь
цікаво як людина з такими поглядами суіциднулась?
Сибарит уже ответил. Добавлю, что Хэмингуэй боже был сильный человек и он уж точно застрелился. Кстати, Джек Лондон кроме коммунизма увлекался ещё и Ницше.
Banderlog написав:........ щодо безсилля то да, напевно це один з базових чоловічих страхів. Терпіть не можу бути хворим і слабким. А ще більше щоб то хтось бачив но щоб од того стрілятись?
По-разному воспринимается бессилие при временной болезни (например, воспаление лёгких), когда вы знаете, что через какое-то время вы выздоровеете, и когда вы знаете, что это уже навсегда. Особенно, если это не медленное угасание сил, а произошло резко. Ну а реакция на "уход бабы" бывает разная - от желания убить (или хотя бы избить) её и /или соперника (что тоже случается) до желания застрелиться. От чего это зависит, анализировать не берусь.
Если это называется "простыми словами"... Если бы популярные книги по физике писались такими "простыми словами", то детей, увлечённых физикой, вообще не существовало бы. Когда-то читал, что хороший специалист должен уметь/может объяснить суть человеку, не знакомому с этой областью знаний.
Wirująświatła написав:
........... Studying these social cognitive judgments and processes in adolescence will help to create programs to ameliorate prejudicial attitudes that if left unchecked in adolescence, create tensions and problems in the adult world of the workforce. Creating a just and fair society involves attending to the social developmental origins of fairness, and to facilitating positive social development.
Изучение этих социальных когнитивных суждений и процессов в подростковом возрасте поможет создать программы по смягчению предвзятых установок, которые, если их не контролировать в подростковом возрасте, создают напряженность и проблемы во взрослом мире рабочей силы. Создание справедливого и честного общества подразумевает внимание к социальным истокам развития справедливости и содействие позитивному социальному развитию
Поможет. Или не поможет. Когда-нибудь. Или никогда. Последняя фраза потрясает своей глубиной и и оригинальностью кэпочевидной мысли.
В свете актуализации цифровых конструктов информационной экосферы и пролиферации виртуальных коммуникационных платформ, наблюдается трансформационное воздействие парасоциальных интеракций на нейропластические механизмы когнитивной архитектоники индивида. Детерминация внимания и памяти в условиях гиперстимулированного медиапространства обусловливает когнитивную фрагментацию и десинхронизацию ментальных процессов.
Активное использование социальных сетей может влиять на когнитивные функции, такие как внимание и память. Исследования показывают, что постоянное переключение между задачами в цифровой среде снижает способность к длительной концентрации. Кроме того, обилие информации и частые уведомления могут препятствовать формированию устойчивых воспоминаний.