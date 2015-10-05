Додано: Вів 03 чер, 2025 16:40

ЛАД написав: Banderlog написав: Сибарит уже ответил. Добавлю, что Хэмингуэй боже был сильный человек и он уж точно застрелился. Кстати, Джек Лондон кроме коммунизма увлекался ещё и Ницше. уже ответил. Добавлю, что Хэмингуэй боже был сильный человек и он уж точно застрелился. Кстати, Джек Лондон кроме коммунизма увлекался ещё и Ницше.

Значить і Ви склоняєтесь до версії, що причина всьому баби?...І ніхто, даж не висунув прєдположнія що - честь.Як так? (C)УРИВОК З РОМАНУ "ТАИНСТВЕННЫЙ АМБАЛ"- А дівчата в селі є? - поинтересовался Чомбе.- Цього добра хватає, - сказал Жора Сексмашин и подкрутил фраерские усы.- На тій неділі одна повісилась, - сказал Толик в своей немногословной манере Клинта Иствуда.- А шо таке? Нещасна любов? - спросил Чомбе.- Та яка там в сраку любов, - сказал Толик. - Вони влаштували вечорниці, дівчата і хлопці, отам, на кручі, біля Попової Ями, сидять бухають, співають, а та дура взяла і перднула. Так всі сміються, а вона пішла і повісилась.Толик метнул на рядно блюдо с розовыми цветочками по краям и породистым кролем посередине. Тушеный в розмарине кроль приобрел вкус дичи - так после смерти он стал похож на своего кумира, дикого зайца.- Тут зайців до...я, - сказал Леха. - Вдень вони на цвинтарі в холодку відпочивають, а ввечері у тебе на леваді пасуться. Оно всі дерева пообгризали, бл*ді.- Піду я, хлопці, - сказал Борис Петрович. - Моя баба буде п* здіти, шо мене нема.- Та сидіть, діду. Шо ви її боїтесь? - сказал я.- Конєшно, боюсь. Як же можна баби не боятись? - признался Борис Петрович.Он встал, похрустел могучими суставами и съел абрикосу. Золотые слитки плодов пригибали ветки к земле, компотные запахи рая просачивались в мозг и манили пчел, летающий изумруд, жук-бронзовка, выписывал восьмерки в розовом вечернем эфире.- Абрикоса в цьому році вродила капітально, - сказал Леха.- Це к війні, - сказал Борис Петрович.- Та, діду, не п* здіть, - сказал Жора.- Ось побачите, - сказал Борис Петрович. - Ви думаете, шо дід старий і дурний. .. А дід ще - еге-ге!..«Эге-ге!..» донеслось из-за кустов. Дед ушел, Метанарратив слез с дерева и важно последовал за хозяином, перед тем как исчезнуть, он оглянулся и презрительно махнул хвостом.- Чого це він про війну? - спросил я. - Що така прикмета є?- Не бери в голову, - сказал Леха. - Дід відстала людина. Він недавно мені сказав: «Льоха, якби можна було повернуть брєжнєвськє время, я б туди раком поповз». Я йому: «Діду, а шо ви там загубили? Трудодні? Пенсію - дванадцять рублів?» А він: «А знаєш, скільки всього на ті гроші можна було купить?» А я йому кажу: «Дох*я, канєшно, тільки де ж ви будете всьо то куплять, коли, крім солі і цвяхів, в магазині ніх*я нема, а хліб завозять раз на тиждень?»- У нього в 47-му році людожери брата з’їли, - сказал Толик. - Вони брата заманювали, казали - дадуть пиріжків, а той Борису не сказав, бо хотів сам усе з’їсти, ну... він од Бориса товщий був, так шо їм повезло.- Кому повезло? - спросил Чомбе.- Людожерам, канєшно. Кому ж іще? - сказал Толик.- Їхня хата отутечки, біля твоєї стояла, - сказал Леха. - Отут біля цвинтаря.Я смотрел на то место, где когда-то стояла хата людоедов. Сейчас там был Лехин огород, аккуратные ряды полезных растений выстроились, как на фашистском параде, громадные гарбузы, розовые, как наш нежный вечер, охраняли Лехино богатство по всему периметру. Три совы бесшумно пролетели над нами, жабы пели, кузнечики стрекотали. Друзья мои ушли, прихватив котов и собак.- Людожери, війна, бобри, - сказал Чомбе, - цікаво у тебе тут.- Ти забув про дівчину, - сказал я.- Яку дівчину? - спросил Чомбе.- Ту, що перднула й повісилась, - сказал я.- У меня в универе был препод, Марксен Ильич, он бы сказал: «Есть еще люди, для которых слово ’’честь” не пустой звук», - сказал Чомбе.