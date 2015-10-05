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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 499500501502
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:54

  Сибарит написав:Надеюсь, лавка не посудная?

Лавка не посудная, наездник тоже интересный
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:58

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:[qРазве что роман "Железная пята" - подростком увлёкся. Но назвать его марксистским не берусь.
да, пята. Чи він марксистський то моливо я і не розбираюсь.. капітал не читав а майн кампф подужав :lol: і доводиться признати, що не знаючи наслідків і попади він мені в руки в певному віці, думаю є шанс що повівся б. Талановито написано.
Маркс не выступал за индивидуальный террор как в пяте.
А увлечься радикальными идеями (хоть коммунизмом, хоть нацизмом, хоть ещё каким-нибудь -измом) в подростковом-юношеском возрасте - раз плюнуть.
Силы и гормоны бурлят, хочется перевернуть весь мир и переделать его по-новому. Лишь бы обёртка красивая была.

А за лондона то читав"як я став соціалістом"
. Для меня быть человеком – значило быть мужчиной, мужчиной с большой буквы. Идти навстречу приключениям, как мужчина, сражаться, как мужчина, работать, как мужчина (хотя бы за плату подростка), – вот что увлекало меня, вот что владело всем моим сердцем.
...........
Но это уж судьба, а слово судьба я тоже писал с большой буквы: от судьбы не уйдешь
цікаво як людина з такими поглядами суіциднулась?
Сибарит уже ответил. Добавлю, что Хэмингуэй боже был сильный человек и он уж точно застрелился. Кстати, Джек Лондон кроме коммунизма увлекался ещё и Ницше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 13:18

  Banderlog написав:........
щодо безсилля то да, напевно це один з базових чоловічих страхів. Терпіть не можу бути хворим і слабким. А ще більше щоб то хтось бачив :lol: :lol: но щоб од того стрілятись?

По-разному воспринимается бессилие при временной болезни (например, воспаление лёгких), когда вы знаете, что через какое-то время вы выздоровеете, и когда вы знаете, что это уже навсегда. Особенно, если это не медленное угасание сил, а произошло резко.
Ну а реакция на "уход бабы" бывает разная - от желания убить (или хотя бы избить) её и /или соперника (что тоже случается) до желания застрелиться. От чего это зависит, анализировать не берусь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 14:31

  Wirująświatła написав:про нейробиологию когнитивных способностей и социальной компетентности простыми словами (формат "простыми словами" редко встречается)
Neuropsychological variables associated with ToMFootnote1
.............
https://link.springer.com/article/10.10 ... 19-01263-6

:)
Если это называется "простыми словами"...
Если бы популярные книги по физике писались такими "простыми словами", то детей, увлечённых физикой, вообще не существовало бы.
Когда-то читал, что хороший специалист должен уметь/может объяснить суть человеку, не знакомому с этой областью знаний.
  Wirująświatła написав:
...........
Studying these social cognitive judgments and processes in adolescence will help to create programs to ameliorate prejudicial attitudes that if left unchecked in adolescence, create tensions and problems in the adult world of the workforce. Creating a just and fair society involves attending to the social developmental origins of fairness, and to facilitating positive social development.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4096118/
Изучение этих социальных когнитивных суждений и процессов в подростковом возрасте поможет создать программы по смягчению предвзятых установок, которые, если их не контролировать в подростковом возрасте, создают напряженность и проблемы во взрослом мире рабочей силы. Создание справедливого и честного общества подразумевает внимание к социальным истокам развития справедливости и содействие позитивному социальному развитию
Поможет.
Или не поможет.
Когда-нибудь.
Или никогда.
Последняя фраза потрясает своей глубиной и и оригинальностью кэпочевидной мысли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 14:52

В свете актуализации цифровых конструктов информационной экосферы и пролиферации виртуальных коммуникационных платформ, наблюдается трансформационное воздействие парасоциальных интеракций на нейропластические механизмы когнитивной архитектоники индивида. Детерминация внимания и памяти в условиях гиперстимулированного медиапространства обусловливает когнитивную фрагментацию и десинхронизацию ментальных процессов.

Активное использование социальных сетей может влиять на когнитивные функции, такие как внимание и память. Исследования показывают, что постоянное переключение между задачами в цифровой среде снижает способность к длительной концентрации. Кроме того, обилие информации и частые уведомления могут препятствовать формированию устойчивых воспоминаний.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 15:04

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Надеюсь, лавка не посудная?

Лавка не посудная, наездник тоже интересный
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Штучка надіюсь не інтелєхта
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 16:40

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:Сибарит уже ответил. Добавлю, что Хэмингуэй боже был сильный человек и он уж точно застрелился. Кстати, Джек Лондон кроме коммунизма увлекался ещё и Ницше.

Значить і Ви склоняєтесь до версії, що причина всьому баби?...
І ніхто, даж не висунув прєдположнія що - честь.
Як так? (C) :lol:
УРИВОК З РОМАНУ "ТАИНСТВЕННЫЙ АМБАЛ"

- А дівчата в селі є? - поинтересовался Чомбе.
- Цього добра хватає, - сказал Жора Сексмашин и подкрутил фраерские усы.
- На тій неділі одна повісилась, - сказал Толик в своей немногословной манере Клинта Иствуда.
- А шо таке? Нещасна любов? - спросил Чомбе.
- Та яка там в сраку любов, - сказал Толик. - Вони влаштували вечорниці, дівчата і хлопці, отам, на кручі, біля Попової Ями, сидять бухають, співають, а та дура взяла і перднула. Так всі сміються, а вона пішла і повісилась.
Толик метнул на рядно блюдо с розовыми цветочками по краям и породистым кролем посередине. Тушеный в розмарине кроль приобрел вкус дичи - так после смерти он стал похож на своего кумира, дикого зайца.
- Тут зайців до...я, - сказал Леха. - Вдень вони на цвинтарі в холодку відпочивають, а ввечері у тебе на леваді пасуться. Оно всі дерева пообгризали, бл*ді.
- Піду я, хлопці, - сказал Борис Петрович. - Моя баба буде п* здіти, шо мене нема.
- Та сидіть, діду. Шо ви її боїтесь? - сказал я.
- Конєшно, боюсь. Як же можна баби не боятись? - признался Борис Петрович.
Он встал, похрустел могучими суставами и съел абрикосу. Золотые слитки плодов пригибали ветки к земле, компотные запахи рая просачивались в мозг и манили пчел, летающий изумруд, жук-бронзовка, выписывал восьмерки в розовом вечернем эфире.
- Абрикоса в цьому році вродила капітально, - сказал Леха.
- Це к війні, - сказал Борис Петрович.
- Та, діду, не п* здіть, - сказал Жора.
- Ось побачите, - сказал Борис Петрович. - Ви думаете, шо дід старий і дурний. .. А дід ще - еге-ге!..
«Эге-ге!..» донеслось из-за кустов. Дед ушел, Метанарратив слез с дерева и важно последовал за хозяином, перед тем как исчезнуть, он оглянулся и презрительно махнул хвостом.
- Чого це він про війну? - спросил я. - Що така прикмета є?
- Не бери в голову, - сказал Леха. - Дід відстала людина. Він недавно мені сказав: «Льоха, якби можна було повернуть брєжнєвськє время, я б туди раком поповз». Я йому: «Діду, а шо ви там загубили? Трудодні? Пенсію - дванадцять рублів?» А він: «А знаєш, скільки всього на ті гроші можна було купить?» А я йому кажу: «Дох*я, канєшно, тільки де ж ви будете всьо то куплять, коли, крім солі і цвяхів, в магазині ніх*я нема, а хліб завозять раз на тиждень?»
- У нього в 47-му році людожери брата з’їли, - сказал Толик. - Вони брата заманювали, казали - дадуть пиріжків, а той Борису не сказав, бо хотів сам усе з’їсти, ну... він од Бориса товщий був, так шо їм повезло.
- Кому повезло? - спросил Чомбе.
- Людожерам, канєшно. Кому ж іще? - сказал Толик.
- Їхня хата отутечки, біля твоєї стояла, - сказал Леха. - Отут біля цвинтаря.
Я смотрел на то место, где когда-то стояла хата людоедов. Сейчас там был Лехин огород, аккуратные ряды полезных растений выстроились, как на фашистском параде, громадные гарбузы, розовые, как наш нежный вечер, охраняли Лехино богатство по всему периметру. Три совы бесшумно пролетели над нами, жабы пели, кузнечики стрекотали. Друзья мои ушли, прихватив котов и собак.
- Людожери, війна, бобри, - сказал Чомбе, - цікаво у тебе тут.
- Ти забув про дівчину, - сказал я.
- Яку дівчину? - спросил Чомбе.
- Ту, що перднула й повісилась, - сказал я.
- У меня в универе был препод, Марксен Ильич, он бы сказал: «Есть еще люди, для которых слово ’’честь” не пустой звук», - сказал Чомбе.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:43

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:49

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:Сибарит уже ответил. Добавлю, что Хэмингуэй боже был сильный человек и он уж точно застрелился. Кстати, Джек Лондон кроме коммунизма увлекался ещё и Ницше.

Значить і Ви склоняєтесь до версії, що причина всьому баби?...
І ніхто, даж не висунув прєдположнія що - честь.
......
Не склоняюсь.
Просто допустил, что возможен и такой вариант. Как и многие другие. Гадать не хочу.
За Подеревянского спасибо. Надо будет почитать. Что порекомендуете, этот роман или что-то другое?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:57

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Banderlog написав:Сибарит уже ответил. Добавлю, что Хэмингуэй боже был сильный человек и он уж точно застрелился. Кстати, Джек Лондон кроме коммунизма увлекался ещё и Ницше.

Значить і Ви склоняєтесь до версії, що причина всьому баби?...
І ніхто, даж не висунув прєдположнія що - честь.
......
Не склоняюсь.
Просто допустил, что возможен и такой вариант. Как и многие другие. Гадать не хочу.
За Подеревянского спасибо. Надо будет почитать. Что порекомендуете, этот роман или что-то другое?

как можно не читать классика? это преступление
Бетон
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