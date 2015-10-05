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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 500501502503
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 19:05

Психологія та інші цікавинки

ЛАД написав:За Подеревянского спасибо. Надо будет почитать. Что порекомендуете, этот роман или что-то другое?

Почніть з "казка про рєпку"
Але краще слухати. Він начитував свої твори, ще коли це не було мейнстрімом
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 19:12

Wirująświatła
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