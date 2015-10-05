ЛАД написав:За Подеревянского спасибо. Надо будет почитать. Что порекомендуете, этот роман или что-то другое?
Почніть з "казка про рєпку"
Але краще слухати. Він начитував свої твори, ще коли це не було мейнстрімом
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Додано: Вів 03 чер, 2025 19:05
Психологія та інші цікавинки
Почніть з "казка про рєпку"
Але краще слухати. Він начитував свої твори, ще коли це не було мейнстрімом
Додано: Вів 03 чер, 2025 22:20
Re: Психологія та інші цікавинки
По фруктам явно місцевий перекос , викликаний неврожаєм (включно з майбутнім). Вже відомо, що яблук на півночі держави не буде. І не тільки яблук. Вимерзло все на етапі квітнення.
В Бедронці польске яблуко по 4 (красиве). Просто пречудове (зі стікером на кожному яблуку) - по 5.
Але це все фігня, на Подолі за 200 грн шаурма на вугіллі просто огінь! І Айран,,, ммммм.
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