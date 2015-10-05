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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 500501502503
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 19:05

Психологія та інші цікавинки

ЛАД написав:За Подеревянского спасибо. Надо будет почитать. Что порекомендуете, этот роман или что-то другое?

Почніть з "казка про рєпку"
Але краще слухати. Він начитував свої твори, ще коли це не було мейнстрімом
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 19:12

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:20

Re: Психологія та інші цікавинки

По фруктам явно місцевий перекос , викликаний неврожаєм (включно з майбутнім). Вже відомо, що яблук на півночі держави не буде. І не тільки яблук. Вимерзло все на етапі квітнення.
В Бедронці польске яблуко по 4 (красиве). Просто пречудове (зі стікером на кожному яблуку) - по 5.

Але це все фігня, на Подолі за 200 грн шаурма на вугіллі просто огінь! І Айран,,, ммммм.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:50

Re: Психологія та інші цікавинки

Шо, ты опять заправляешь Линкольн за леи(злотые)?😨
А когда ж в вертолётный контрнаступ на Анапу?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:55

Re: Психологія та інші цікавинки

  Hotab написав:смокчуть
Я розумію, що ти б хотів мені соснути в реалі)) але... "мрій про мене, мрій!"© :lol:

Ох вже цей ненаситний смоктунчик... :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 23:13

  Hotab написав:По фруктам явно місцевий перекос , викликаний неврожаєм (включно з майбутнім). Вже відомо, що яблук на півночі держави не буде. І не тільки яблук. Вимерзло все на етапі квітнення.
В Бедронці польске яблуко по 4 (красиве). Просто пречудове (зі стікером на кожному яблуку) - по 5.

Але це все фігня, на Подолі за 200 грн шаурма на вугіллі просто огінь! І Айран,,, ммммм.

А ти де , воїн?
Vadim_
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Wirująświatła
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