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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 500501502503
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 19:05

Психологія та інші цікавинки

ЛАД написав:За Подеревянского спасибо. Надо будет почитать. Что порекомендуете, этот роман или что-то другое?

Почніть з "казка про рєпку"
Але краще слухати. Він начитував свої твори, ще коли це не було мейнстрімом
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 19:12

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:20

Re: Психологія та інші цікавинки

По фруктам явно місцевий перекос , викликаний неврожаєм (включно з майбутнім). Вже відомо, що яблук на півночі держави не буде. І не тільки яблук. Вимерзло все на етапі квітнення.
В Бедронці польске яблуко по 4 (красиве). Просто пречудове (зі стікером на кожному яблуку) - по 5.

Але це все фігня, на Подолі за 200 грн шаурма на вугіллі просто огінь! І Айран,,, ммммм.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 22:50

Re: Психологія та інші цікавинки

Шо, ты опять заправляешь Линкольн за леи(злотые)?😨
А когда ж в вертолётный контрнаступ на Анапу?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 23:58

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 01:14

  ЛАД написав:
За Подеревянского спасибо. Надо будет почитать. Что порекомендуете, этот роман или что-то другое?

цей роман.
Решту є в аудіозаписах автора.
В юності він в алкогольном угарі понааписував,
прєдупрєждаю , що мату багато.
Но в нього 2 рівня тексту перший для підлітків,
а другий для тих хто розуміє про, що матюкаються.
Ну і звичайно знання про, що говорить простий український народ)
доречі, українців я спочатку взнав по його творах, а вживу почав вивчати десь років 10 тому)
Записі він оддав публіці бєзвозмєздно по молодості а на романі вже рішив заробити) в зрілому возрасті.
в інтернеті роман років 5 тому скачати не мож було.
В мене є бумажна книжка з підписом автора.
Все таки книжка про моїх 2 тотемних звіра амбала Алєксандра і Ведмедя :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 01:24

Faceless, Banderlog
Спасибо за рекомендации.
То, что мату багато, я знаю. Немного слышал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 04:02

  барабашов написав:Шо, ты опять заправляешь Линкольн за леи(злотые)?😨
А когда ж в вертолётный контрнаступ на Анапу?

Так само як і в Стамбулі у дніпропетровських офіцерів запасу - завжди непридатних інвалідів, які для захисників малюють дитячі малюнки , у мене також всюди прекрасно працюють гривневі карти. Як на Подолі, так і Бедронці. Ти не знаєш наче.

До теми спорту: 4 по 25 поверхів- done! Я б на таку естафету загнав київських ТЦК-ників (крім тих хто з бойовими важкими пораненнями в минулому).
Бо колобки (а саме таких красівчиків спостерігав біля КЛО поблизу індустріального мосту під час масованої облави ) викликає багато питань і трохи огиди.
Hotab
 
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