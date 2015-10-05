ЛАД написав:За Подеревянского спасибо. Надо будет почитать. Что порекомендуете, этот роман или что-то другое?
Почніть з "казка про рєпку"
Але краще слухати. Він начитував свої твори, ще коли це не було мейнстрімом
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Додано: Вів 03 чер, 2025 19:05
Психологія та інші цікавинки
Почніть з "казка про рєпку"
Але краще слухати. Він начитував свої твори, ще коли це не було мейнстрімом
Додано: Вів 03 чер, 2025 22:20
Re: Психологія та інші цікавинки
По фруктам явно місцевий перекос , викликаний неврожаєм (включно з майбутнім). Вже відомо, що яблук на півночі держави не буде. І не тільки яблук. Вимерзло все на етапі квітнення.
В Бедронці польске яблуко по 4 (красиве). Просто пречудове (зі стікером на кожному яблуку) - по 5.
Але це все фігня, на Подолі за 200 грн шаурма на вугіллі просто огінь! І Айран,,, ммммм.
Додано: Вів 03 чер, 2025 22:50
Re: Психологія та інші цікавинки
Шо, ты опять заправляешь Линкольн за леи(злотые)?😨
А когда ж в вертолётный контрнаступ на Анапу?
Додано: Сер 04 чер, 2025 01:14
цей роман.
Решту є в аудіозаписах автора.
В юності він в алкогольном угарі понааписував,
прєдупрєждаю , що мату багато.
Но в нього 2 рівня тексту перший для підлітків,
а другий для тих хто розуміє про, що матюкаються.
Ну і звичайно знання про, що говорить простий український народ)
доречі, українців я спочатку взнав по його творах, а вживу почав вивчати десь років 10 тому)
Записі він оддав публіці бєзвозмєздно по молодості а на романі вже рішив заробити) в зрілому возрасті.
в інтернеті роман років 5 тому скачати не мож було.
В мене є бумажна книжка з підписом автора.
Все таки книжка про моїх 2 тотемних звіра амбала Алєксандра і Ведмедя
Додано: Сер 04 чер, 2025 01:24
Faceless, Banderlog
Спасибо за рекомендации.
То, что мату багато, я знаю. Немного слышал.
Додано: Сер 04 чер, 2025 04:02
Так само як і в Стамбулі у дніпропетровських офіцерів запасу - завжди непридатних інвалідів, які для захисників малюють дитячі малюнки , у мене також всюди прекрасно працюють гривневі карти. Як на Подолі, так і Бедронці. Ти не знаєш наче.
До теми спорту: 4 по 25 поверхів- done! Я б на таку естафету загнав київських ТЦК-ників (крім тих хто з бойовими важкими пораненнями в минулому).
Бо колобки (а саме таких красівчиків спостерігав біля КЛО поблизу індустріального мосту під час масованої облави ) викликає багато питань і трохи огиди.
Додано: Сер 04 чер, 2025 07:06
облавы на свой народ, асоциальность наших властей это моральное дно. И главное некоторые "первосортные" считают это нормой. Тебе только животы глаза муляют? Общество безнадёжно больное, в частности ты. Один вопрос, что с такой асоциальностью ты делаешь на форуме? тебе бы надзирателем в тюрягу - самое оно. Или в другую профессию, где общаться с клиентом и коллегами запрещено. Кое где и асоциальность м.б. полезна. Но точно не на форумах (где все равны) рассказывать про облавы и первосортность тех, кого не трогают.
Элементарные вещи... Я детям 10-12 лет рассказывал, если вы хотите чтобы с вами общались и дружили, нужно принять идею равенства, а свою персональную звезду и амбиции засунуть в... Неформальный лидер всегда отдаёт группе больше, чем получает от неё. Только благодаря этой формуле (при условии наличия у группы её понимания), человек может добиться успеха. А не самовозвышением за счёт унижения других.
Первосортным только от ограниченного мировоззрения кажется, что они всем нужны и интересны. Не может быть интересен обществу человек с асоциальными идеями, никто не хочет быть 2м сортом, даже если в лицо это не говорят, но неформальное общение "не на равных" в основном стараются избегать. И за спиной первосортных называют не лучшими словами. Даже вор не хочет быть обворованным. Первосортных устраивает их асоциальность им кажется купил бмв (айфон) = добился успеха. Ущербное мышление от моральной и духовной нищеты.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 чер, 2025 07:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 чер, 2025 07:29
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