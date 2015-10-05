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#<1 ... 501502503504 Додано: Сер 04 чер, 2025 08:50 Wirująświatła

Повідомлень: 30172 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2504 раз. Подякували: 3492 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 чер, 2025 09:25 ДумайТЕ!© Wirująświatła написав: облавы на свой народ, асоциальность наших властей это моральное дно. И главное некоторые "первосортные" считают это нормой. Тебе только животы глаза муляют? облавы на свой народ, асоциальность наших властей это моральное дно. И главное некоторые "первосортные" считают это нормой. Тебе только животы глаза муляют? Бачиш, вже і першосортні(як і ура-патріоти) почали прозрівати/помічати, що "щось тут не те" в цій мобілізації на Марсі.

Що то якийсь такий просто бізнес придумали...

От і Хотаб засумнівався у вигляді людоловів, що вони були раніше хоч пару днів на фронті.

От і до мене було вискочило 2 молодих(30р., чи під 30р) "орла" в пікселі з поліцейської автівки. Але на їхніх обличчях навіть близько не читалось, що вони десь воювали, чи взагалі, були хоч близько фронту!



А як розказували тут деякі, що то в основному колишні фронтовики, типу колишні поранені і т.п.

Так от - колишніх поранених я бачу в основному калік! Без руки/рук, чи ноги/ніг!

Ні, ну зрозуміло, що є й такі, що були легше поранені... - але!!!

Але хто ж їх допустить до золотого корита?

Пам'ятаєш, була така передача Форт Буаяр, де в кінці команда вигрібала і виносила золоті монети "скільки зможуть винести"?

Так от - щось типу того/таких правил для людоловів і зараз діється на Марсі з такою мобілізацією/бусифікацією! Бачиш, вже і першосортні(як і ура-патріоти) почали прозрівати/помічати, що "щось тут не те" в цій мобілізації на Марсі.Що то якийсь такий просто бізнес придумали...От і Хотаб засумнівався у вигляді людоловів, що вони були раніше хоч пару днів на фронті.От і до мене було вискочило 2 молодих(30р., чи під 30р) "орла" в пікселі з поліцейської автівки. Але на їхніх обличчях навіть близько не читалось, що вони десь воювали, чи взагалі, були хоч близько фронту!А як розказували тут деякі, що то в основному колишні фронтовики, типу колишні поранені і т.п.Так от - колишніх поранених я бачу в основному калік! Без руки/рук, чи ноги/ніг!Ні, ну зрозуміло, що є й такі, що були легше поранені... - але!!!Але хто ж їх допустить до золотого корита?Пам'ятаєш, була така передача Форт Буаяр, де в кінці команда вигрібала і виносила золоті монети "скільки зможуть винести"?Так от - щось типу того/таких правил для людоловів і зараз діється на Марсі з такою мобілізацією/бусифікацією! Успіх

Повідомлень: 8170 З нами з: 18.03.21 Подякував: 264 раз. Подякували: 999 раз. Профіль 4 8 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 чер, 2025 09:31 Wirująświatła









Общество безнадёжно больное, в частности ты





А я наприклад тебе вважаю більшим маргіналом і асоціальним , ніж себе. У мене вживу щодня десятки соціальних контактів з людьми абсолютно різних верств, від найбідніших у світі, до доларових мільйонерів. А ти мамкін хомʼяк , якому навіть поділитись своїм єдиним інтересом більше нема де, як на форумі.

То як ми будемо зʼясовувати, хто ближче до істини, ти чи я? Може у Долярека 😅 спитаємо?

Твої висновки про мою конфліктність абсурдні. У тебе тут конфліктів більше навіть))) І це при тому, що ти їх намагаєшся (ну як умієш, бо не вмієш) уникати, а я їх створюю. 😅

То тоді у мене питання, що ти робиш такий асоціальний на форумі ? 😅



Щодо «сортності», а якого сорту вважаєш себе ти? Не служиш, не захищав і не будеш, не платиш податки. Найвищий? Бо я себе вважаю в цьому контексті найнижчим лохом, коли рахую скільки років я віддав захисту держави за копійки (поки ти без податків скирдував нерухомість під оренду) а також зараз дивлюсь в ОК-7 і на зарплатну карту, і бачу різницю, 😅 А я наприклад тебе вважаю більшим маргіналом і асоціальним , ніж себе. У мене вживу щодня десятки соціальних контактів з людьми абсолютно різних верств, від найбідніших у світі, до доларових мільйонерів. А ти мамкін хомʼяк , якому навіть поділитись своїм єдиним інтересом більше нема де, як на форумі.То як ми будемо зʼясовувати, хто ближче до істини, ти чи я? Може у Долярека 😅 спитаємо?Твої висновки про мою конфліктність абсурдні. У тебе тут конфліктів більше навіть))) І це при тому, що ти їх намагаєшся (ну як умієш, бо не вмієш) уникати, а я їх створюю. 😅То тоді у мене питання, що ти? 😅Щодо «сортності», а якого сорту вважаєш себе ти? Не служиш, не захищав і не будеш, не платиш податки. Найвищий? Бо я себе вважаю в цьому контексті найнижчим лохом, коли рахую скільки років я віддав захисту держави за копійки (поки ти без податків скирдував нерухомість під оренду) а також зараз дивлюсь в ОК-7 і на зарплатну карту, і бачу різницю, 😅 Hotab Повідомлень: 15274 З нами з: 15.02.09 Подякував: 392 раз. Подякували: 2402 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 501502503504 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4371

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34