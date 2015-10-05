Додано: Сер 04 чер, 2025 09:31



Общество безнадёжно больное, в частности ты





А я наприклад тебе вважаю більшим маргіналом і асоціальним , ніж себе. У мене вживу щодня десятки соціальних контактів з людьми абсолютно різних верств, від найбідніших у світі, до доларових мільйонерів. А ти мамкін хомʼяк , якому навіть поділитись своїм єдиним інтересом більше нема де, як на форумі.То як ми будемо зʼясовувати, хто ближче до істини, ти чи я? Може у Долярека 😅 спитаємо?Твої висновки про мою конфліктність абсурдні. У тебе тут конфліктів більше навіть))) І це при тому, що ти їх намагаєшся (ну як умієш, бо не вмієш) уникати, а я їх створюю. 😅То тоді у мене питання, що ти? 😅Щодо «сортності», а якого сорту вважаєш себе ти? Не служиш, не захищав і не будеш, не платиш податки. Найвищий? Бо я себе вважаю в цьому контексті найнижчим лохом, коли рахую скільки років я віддав захисту держави за копійки (поки ти без податків скирдував нерухомість під оренду) а також зараз дивлюсь в ОК-7 і на зарплатну карту, і бачу різницю, 😅