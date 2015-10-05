Бачиш, вже і першосортні(як і ура-патріоти) почали прозрівати/помічати, що "щось тут не те" в цій мобілізації на Марсі.
Що то якийсь такий просто бізнес придумали...
От і Хотаб засумнівався у вигляді людоловів, що вони були раніше хоч пару днів на фронті.
От і до мене було вискочило 2 молодих(30р., чи під 30р) "орла" в пікселі з поліцейської автівки. Але на їхніх обличчях навіть близько не читалось, що вони десь воювали, чи взагалі, були хоч близько фронту!
А як розказували тут деякі, що то в основному колишні фронтовики, типу колишні поранені і т.п.
Так от - колишніх поранених я бачу в основному калік! Без руки/рук, чи ноги/ніг!
Ні, ну зрозуміло, що є й такі, що були легше поранені... - але!!!
Але хто ж їх допустить до золотого корита?
Пам'ятаєш, була така передача Форт Буаяр, де в кінці команда вигрібала і виносила золоті монети "скільки зможуть винести"?
Так от - щось типу того/таких правил для людоловів і зараз діється на Марсі з такою мобілізацією/бусифікацією!