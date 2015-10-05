|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 04 чер, 2025 08:50
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30174
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2507 раз.
- Подякували: 3494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 04 чер, 2025 09:25
Wirująświatła написав:
облавы на свой народ, асоциальность наших властей это моральное дно. И главное некоторые "первосортные" считают это нормой. Тебе только животы глаза муляют?
Бачиш, вже і першосортні(як і ура-патріоти) почали прозрівати/помічати, що "щось тут не те" в цій мобілізації на Марсі.
Що то якийсь такий просто бізнес придумали...
От і Хотаб засумнівався у вигляді людоловів, що вони були раніше хоч пару днів на фронті.
От і до мене було вискочило 2 молодих(30р., чи під 30р) "орла" в пікселі з поліцейської автівки. Але на їхніх обличчях навіть близько не читалось, що вони десь воювали, чи взагалі, були хоч близько фронту!
А як розказували тут деякі, що то в основному колишні фронтовики, типу колишні поранені і т.п.
Так от - колишніх поранених я бачу в основному калік! Без руки/рук, чи ноги/ніг!
Ні, ну зрозуміло, що є й такі, що були легше поранені... - але!!!
Але хто ж їх допустить до золотого корита?
Пам'ятаєш, була така передача Форт Буаяр, де в кінці команда вигрібала і виносила золоті монети "скільки зможуть винести"?
Так от - щось типу того/таких правил для людоловів і зараз діється на Марсі з такою мобілізацією/бусифікацією!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8170
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 1000 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
4
Додано: Сер 04 чер, 2025 09:31
Wirująświatła
Общество безнадёжно больное, в частности ты
А я наприклад тебе вважаю більшим маргіналом і асоціальним , ніж себе. У мене вживу щодня десятки соціальних контактів з людьми абсолютно різних верств, від найбідніших у світі, до доларових мільйонерів. А ти мамкін хомʼяк , якому навіть поділитись своїм єдиним інтересом більше нема де, як на форумі.
То як ми будемо зʼясовувати, хто ближче до істини, ти чи я? Може у Долярека 😅 спитаємо?
Твої висновки про мою конфліктність абсурдні. У тебе тут конфліктів більше навіть))) І це при тому, що ти їх намагаєшся (ну як умієш, бо не вмієш) уникати, а я їх створюю. 😅
То тоді у мене питання, що ти робиш такий асоціальний на форумі
? 😅
Щодо «сортності», а якого сорту вважаєш себе ти? Не служиш, не захищав і не будеш, не платиш податки. Найвищий? Бо я себе вважаю в цьому контексті найнижчим лохом, коли рахую скільки років я віддав захисту держави за копійки (поки ти без податків скирдував нерухомість під оренду) а також зараз дивлюсь в ОК-7 і на зарплатну карту, і бачу різницю, 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15288
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 2403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Сер 04 чер, 2025 09:41
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30174
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2507 раз.
- Подякували: 3494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 04 чер, 2025 11:47
Успіх
От і Хотаб засумнівався у вигляді людоловів, що вони були раніше хоч пару днів на фронті.
Це черговий прояв нездатності зрозуміти те, що читаєш.
Вигляд і масо-габаритні параметри нічого не кажуть про минулу участь (або не участь) у БД . Навпаки, в окремих випадках саме важкі поранення і наступна реалізація може призводити до лежачого способу і надмірної ваги,
Проте, якщо це не наслідок поранень, то військовослужбовець Києва не має права себе перетворювати на мішок сала. Бо одна справа в окопі неможливо вести здоровий спосіб і мати нормальну активність , але в Києві нема з цим проблеми. Тобто свиноматовість - це свідомий вибір.
Передрікаючи звинувачення у фетшеймінгу, додам, що це працівник офісу має право мати будь які параметри і фізичний стан. До нього не існує жодних вимог. До в/с вимоги є. І відійти від них на мою думку можна лише якщо нема іншої можливості.,
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15288
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 2403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Сер 04 чер, 2025 12:38
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30174
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2507 раз.
- Подякували: 3494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 04 чер, 2025 13:12
Чокнуться можно сколько власти пересичные дураки выдали 6 лет назад хитровжаренным дуракам с Кривбасса(или скорее всего просто суперхитровжаренным)
Чо хАчу - тойво и ворочу
Народная лаптеногая поговорка(с берегов Камы и Волги)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5127
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 359 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 04 чер, 2025 13:32
Hotab написав:
Передрікаючи звинувачення у фетшеймінгу, додам, що це працівник офісу має право мати будь які параметри і фізичний стан. До нього не існує жодних вимог. До в/с вимоги є. І відійти від них на мою думку можна лише якщо нема іншої можливості.,
Здравые рассуждения для мирного времени.
А сейчас слишком много очень опытных офисных работников надели форму. Из таких солдафона уже не сделать.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8334
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6439 раз.
- Подякували: 21545 раз.
-
-
Профіль
-
-
130
82
38
2
Додано: Сер 04 чер, 2025 14:26
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5205
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9166 раз.
- Подякували: 1066 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|4371
|
|