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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 04 чер, 2025 08:50
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Wirująświatła
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Додано: Сер 04 чер, 2025 09:25
Wirująświatła написав:
облавы на свой народ, асоциальность наших властей это моральное дно. И главное некоторые "первосортные" считают это нормой. Тебе только животы глаза муляют?
Бачиш, вже і першосортні(як і ура-патріоти) почали прозрівати/помічати, що "щось тут не те" в цій мобілізації на Марсі.
Що то якийсь такий просто бізнес придумали...
От і Хотаб засумнівався у вигляді людоловів, що вони були раніше хоч пару днів на фронті.
От і до мене було вискочило 2 молодих(30р., чи під 30р) "орла" в пікселі з поліцейської автівки. Але на їхніх обличчях навіть близько не читалось, що вони десь воювали, чи взагалі, були хоч близько фронту!
А як розказували тут деякі, що то в основному колишні фронтовики, типу колишні поранені і т.п.
Так от - колишніх поранених я бачу в основному калік! Без руки/рук, чи ноги/ніг!
Ні, ну зрозуміло, що є й такі, що були легше поранені... - але!!!
Але хто ж їх допустить до золотого корита?
Пам'ятаєш, була така передача Форт Буаяр, де в кінці команда вигрібала і виносила золоті монети "скільки зможуть винести"?
Так от - щось типу того/таких правил для людоловів і зараз діється на Марсі з такою мобілізацією/бусифікацією!
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Додано: Сер 04 чер, 2025 09:31
Wirująświatła
Общество безнадёжно больное, в частности ты
А я наприклад тебе вважаю більшим маргіналом і асоціальним , ніж себе. У мене вживу щодня десятки соціальних контактів з людьми абсолютно різних верств, від найбідніших у світі, до доларових мільйонерів. А ти мамкін хомʼяк , якому навіть поділитись своїм єдиним інтересом більше нема де, як на форумі.
То як ми будемо зʼясовувати, хто ближче до істини, ти чи я? Може у Долярека 😅 спитаємо?
Твої висновки про мою конфліктність абсурдні. У тебе тут конфліктів більше навіть))) І це при тому, що ти їх намагаєшся (ну як умієш, бо не вмієш) уникати, а я їх створюю. 😅
То тоді у мене питання, що ти робиш такий асоціальний на форумі
? 😅
Щодо «сортності», а якого сорту вважаєш себе ти? Не служиш, не захищав і не будеш, не платиш податки. Найвищий? Бо я себе вважаю в цьому контексті найнижчим лохом, коли рахую скільки років я віддав захисту держави за копійки (поки ти без податків скирдував нерухомість під оренду) а також зараз дивлюсь в ОК-7 і на зарплатну карту, і бачу різницю, 😅
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Hotab
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Додано: Сер 04 чер, 2025 09:41
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Wirująświatła
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Додано: Сер 04 чер, 2025 11:47
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От і Хотаб засумнівався у вигляді людоловів, що вони були раніше хоч пару днів на фронті.
Це черговий прояв нездатності зрозуміти те, що читаєш.
Вигляд і масо-габаритні параметри нічого не кажуть про минулу участь (або не участь) у БД . Навпаки, в окремих випадках саме важкі поранення і наступна реалізація може призводити до лежачого способу і надмірної ваги,
Проте, якщо це не наслідок поранень, то військовослужбовець Києва не має права себе перетворювати на мішок сала. Бо одна справа в окопі неможливо вести здоровий спосіб і мати нормальну активність , але в Києві нема з цим проблеми. Тобто свиноматовість - це свідомий вибір.
Передрікаючи звинувачення у фетшеймінгу, додам, що це працівник офісу має право мати будь які параметри і фізичний стан. До нього не існує жодних вимог. До в/с вимоги є. І відійти від них на мою думку можна лише якщо нема іншої можливості.,
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Hotab
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Додано: Сер 04 чер, 2025 12:38
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Wirująświatła
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:12
Чокнуться можно сколько власти пересичные дураки выдали 6 лет назад хитровжаренным дуракам с Кривбасса(или скорее всего просто суперхитровжаренным)
Чо хАчу - тойво и ворочу
Народная лаптеногая поговорка(с берегов Камы и Волги)
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Додано: Сер 04 чер, 2025 13:32
Hotab написав:
Передрікаючи звинувачення у фетшеймінгу, додам, що це працівник офісу має право мати будь які параметри і фізичний стан. До нього не існує жодних вимог. До в/с вимоги є. І відійти від них на мою думку можна лише якщо нема іншої можливості.,
Здравые рассуждения для мирного времени.
А сейчас слишком много очень опытных офисных работников надели форму. Из таких солдафона уже не сделать.
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Додано: Сер 04 чер, 2025 14:26
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Додано: Сер 04 чер, 2025 16:41
Українець koliazespanyolia у ТікТок виклав відео де поділився думками про те, чому іспанські вчителі в шоці від діток з України. Судячи з попередніх блогів українця, нині з родиною він мешкає в Аліканте.
Микола розповів, що його донька і ще одна учениця, також українка, отримали з останніх контрольних найвищі у своєму класі оцінки – 9 і 10.
По-перше, - уточнює Микола, - українців у класі іспанської школи, де навчається його донька вже більше половини.
По-друге, іспанці не очікували, що наші діти за пів року вивчать мову і почнуть гарно вчитися, часто навіть краще, ніж іспанські учні.
Маріанна
То напевне, це завдяки тим українським освітянам, які «нічого не роблять на роботі»?!
Krecik Саша
Я вчитель. І перше, що мені спало на думку, що як же часто чую про те, які погані наші вчителі. А виявляється, що погана в них лише зарплата... Успіхів!!!
tbudchana
моя донька через два роки в Польщі виграла обласну олімпіаду з польської мови
Ludasja13
а вдома 90% цих дітей вчаться на трояки
Лариса
Мої діти, з класу, роз’їхалися по всьому світу і скрізь перші)), деякі через клас перестрибнули)). По хімії, фізиці показують кращі результати, ніж місцеві. Це Чехія, Франція, Польща, Португалія.
bambola
Італійська вчителька казала: я боюсь українців і молдаван. Наших дітей?
Вони на початку року не вміють говорити по-італійськи, на кінець року - вони відмінники!!!
Не могу комментировать Испанию, но знаю другое, то ли комплекс то ли менталитет, но наши родители сильно склонны переоценивать своих детей, видимо проецируют на них всё чего сами не смогли добиться.
Похвала нужна, но перехваливание ведёт к неадекватной самооценке и снижению соц.компетентности, ребенок думает что он лучше других, с такой установкой сложно социализироваться, наоборот если в чем то лучше, нужно как можно меньше это "светить" чтобы не бесить окружение.
По каким то старым традициям палку первенства в нашем обществе получают далеко не лучшие (или вы верите что Чивокуня/Зеленский в школе были лучшими?)
2е наше образование ориентировано на оценки. Ребенок из пижамы лезет чтобы получить высокий балл, это формирует 2й комплекс, оценки редко бывают объективными, у учителей есть свои любимчики, один быстро усваивает материал, другой медленно в итоге это может влиять на оценку и влияет.
В цивилизации от такого подхода давно отходят, больше акцентируя внимание на развитие самостоятельности и творческих качеств, поэтому с удовольствием раздают высокие баллы даже слабым ученикам.
Если ученик учится ради оценки о самостоятельности речь идти не может, как только перестанут ставить оценки вся мотивация сдуется, потому что по итогу кроме оценки мотивации нет.
У меня 2 последних года английский читала американка, раздавала пятерки направо и налево. Чтобы не получить на ее уроке "5" надо было ещё постараться. Домашних заданий по английскому не было, потому что было 2 урока в день (12 в неделю) считалось что если ещё и домашка будет вообще перегруз. Я так и не знаю кто лучше кто хуже знал этот предмет, у всех были сплошные 5ки.
С нашим менталитетом кажется оценки ого как круто, проблемы начнутся когда вдруг их не получится конвертировать в реализацию каких-то ожиданий. Реальность ударит перехваленных детей по голове и будет очень больно. Мое личное мнение. Перехваливать крайне вредно.
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Wirująświatła
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