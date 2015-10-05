Українець koliazespanyolia у ТікТок виклав відео де поділився думками про те, чому іспанські вчителі в шоці від діток з України. Судячи з попередніх блогів українця, нині з родиною він мешкає в Аліканте.





Микола розповів, що його донька і ще одна учениця, також українка, отримали з останніх контрольних найвищі у своєму класі оцінки – 9 і 10.





По-перше, - уточнює Микола, - українців у класі іспанської школи, де навчається його донька вже більше половини.







По-друге, іспанці не очікували, що наші діти за пів року вивчать мову і почнуть гарно вчитися, часто навіть краще, ніж іспанські учні.



Маріанна



То напевне, це завдяки тим українським освітянам, які «нічого не роблять на роботі»?!







Krecik Саша



Я вчитель. І перше, що мені спало на думку, що як же часто чую про те, які погані наші вчителі. А виявляється, що погана в них лише зарплата... Успіхів!!!







tbudchana



моя донька через два роки в Польщі виграла обласну олімпіаду з польської мови







Ludasja13



а вдома 90% цих дітей вчаться на трояки







Лариса



Мої діти, з класу, роз’їхалися по всьому світу і скрізь перші)), деякі через клас перестрибнули)). По хімії, фізиці показують кращі результати, ніж місцеві. Це Чехія, Франція, Польща, Португалія.







bambola



Італійська вчителька казала: я боюсь українців і молдаван. Наших дітей?



Вони на початку року не вміють говорити по-італійськи, на кінець року - вони відмінники!!!





